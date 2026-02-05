Στο τραπέζι deal με κινεζικό κολοσσό για το ορυχείο των Μουνδρέα – Ιωάννου στη Μαδαγασκάρη

Σήμερα θα σας αποκαλύψω κάτι που στην πιάτσα είναι εντελώς άγνωστο. Και θα το κάνω με ωραίο πρόλογο που διάβασα και μου άρεσε: όταν “μπαίνει” κρατικός κινεζικός παίκτης, δεν μιλάμε απλώς για ένα ακόμα deal, αλλά για κλείδωμα ολόκληρης αλυσίδας — από το κοίτασμα μέχρι το τελικό συμβόλαιο.

Και κάπως έτσι διαβάζει η πηγή μου, που δεν αμφισβητείται, τις επαφές του εφοπλιστή Γιώργου Μουνδρέα (φωτό αριστερά) και του επιχειρηματία Στέλιου Ιωάννου (δεξιά), που –κατά πληροφορίες– κάθονται σε διαπραγματεύσεις με κρατικό κινεζικό κολοσσό για παραχώρηση του 50% του ορυχείου σπάνιων γαιών και χρυσού (MAGADASCAR BRIGHT GOLD) που κατέχουν στη Μαδαγασκάρη, με στόχο κοινή ανάπτυξη, κοινή παραγωγή και, κυρίως, σοβαρή εξαγωγική δραστηριότητα.

Ο χρονισμός δεν είναι τυχαίος. Οι σπάνιες γαίες έχουν περάσει εδώ και καιρό από την κατηγορία “εμπορεύσιμο προϊόν” στην κατηγορία “γεωπολιτικό όπλο” — και η διεθνής ρητορική γύρω από τα κρίσιμα ορυκτά, ειδικά μετά τις τελευταίες αμερικανικές κινήσεις και τα “παζάρια” για πηγές πρώτων υλών, το αποδεικνύει.

Παράλληλα ο χρυσός παίζει ξανά τον ρόλο του απόλυτου ασφαλούς καταφυγίου, με τιμές που ξαναζεσταίνουν τη φαντασία των επενδυτών. Σε αυτό το περιβάλλον, ένα ορυχείο που συνδυάζει σπάνιες γαίες και χρυσό δεν είναι απλώς asset — είναι στρατηγικό χαρτί.

Το παρασκήνιο όμως είναι αλλού: κανείς κρατικός κινεζικός κολοσσός δεν έρχεται “για μισό ορυχείο” σαν παθητικός συνεταίρος. Συνήθως έρχεται με πακέτο: χρηματοδότηση (CAPEX), εργολάβους, εξοπλισμό, μονάδες επεξεργασίας, δρόμους/λιμενική λύση, και —το πιο σημαντικό— απορρόφηση της παραγωγής μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων. Με απλά λόγια, αγοράζει προβλεψιμότητα, όχι απλώς ποσοστό.

Και εκεί ακριβώς κουμπώνει ο ρόλος των ελλήνων ιδιοκτητών: όταν μιλάς για εξαγωγές σε κλίμακα, το logistics δεν είναι “λεπτομέρεια”, είναι το παιχνίδι το ίδιο. Το πλοίο, το λιμάνι, οι ροές, οι ασφαλίσεις και οι χρόνοι παράδοσης είναι διαπραγματευτική ισχύς. Οι άνθρωποι που ξέρουν από Αφρική ψιθυρίζουν ότι πολλές φορές το “50%” δεν μπαίνει μόνο για να πέσει χρήμα στο τραπέζι, αλλά για να μειωθεί το ρίσκο υλοποίησης.

Ένα έργο τέτοιου τύπου, μακριά από ώριμες υποδομές και με δεδομένες τις ιδιαιτερότητες των τοπικών ισορροπιών, θέλει πλάτη: θέλει ισχυρό αγοραστή παραγωγής, θέλει τεχνική δυνατότητα, θέλει πρόσβαση σε εξοπλισμό, θέλει αντοχή στον χρόνο. ΙΔΩΜΕΝ!!!

Υ.Γ. Οσοι δείτε το βίντεο , παρατηρείστε τη θέση που καταλαβάνει η Ελληνική σημαία!!!