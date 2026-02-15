Οταν (μέχρι και) η Citi πιάνεται… αδιάβαστη

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Τι γίνεται όταν ένας όμιλος μεγέθους της Citi πιάνεται…αδιάβαστος;

Το μείον 9,19% για τη μετοχή του ομίλου ΤΙΤΑΝ, στη “ματωμένη” συνεδρίαση της Παρασκευής, μπορεί να είναι μία από τις συνέπειες.

Πως έχει η κατάσταση; την Τετάρτη ο αμερικανικός όμιλος με έκθεση του “εκτινάσσει” την τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 70 ευρώ (από τα 56,1 ευρώ) εκτιμώντας δυνητική απόδοση έως 30%. Παράλληλα έδινε σύσταση για “αγορά” (buy).

Ομως, μόλις τη μεθεπόμενη- στην συνεδρίαση της Παρασκευής- γίνεται γνωστό πως, στις Βρυξέλλες ανοίγει ο φάκελος για την αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών CO₂ (ETS1).
Ο λόγος για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εμπορίας Δικαιωμάτων ρύπων (Emissions Trading System 1) ( * ) με τους Μερτς και Μακρόν να ζητούν την επανεξέταση του, και την φον ντερ Λάϊεν να δεσμεύεται πως θα φέρει σχετική πρόταση τον Ιούλιο.

Σχεδόν αντανακλαστικά στο μεν “χρηματιστήριο” ρύπων τα futures του Co2 υποχώρησαν σε χαμηλό 5μηνου, ενώ μετοχές ομίλων με έκθεση στο πρόβλημα βρέθηκαν στο στόχαστρο short sellers. Ενδεικτικές οι απώλειες για τις Heidelberg Materials, Holcim, Cemex, Buzzi Unicem, e.t.c με το sell off να προσλαμβάνει πανευρωπαϊκή έκταση.

Σε αυτή την δίνη βρέθηκε/παρασύρθηκε και η ΤΙΤΑΝ με το εύρος της διόρθωσης να αποδίδεται και στην υπεραπόδοση που είχε προηγηθεί. Οντως από τα επίπεδα των 38 ευρώ- τέλη Νοεμβρίου (2025) η τιμή της μετοχής έφθασε έως τα 58 ευρώ- τέλη Ιανουαρίου (2026), overweght- δέλεαρ για το επιθετικό profit taking της Παρασκευής.

Ωστόσο, η συζήτηση για το θέμα του ETS-1/Co2 ούτε καινούργια είναι, ούτε μόλις τελευταία έγινε. Αντιθέτως, απασχολεί την Κομισιόν για σχεδόν ένα χρόνο, έχει βρεθεί στο επίκεντρο “πολεμικής” των διάφορων lobbies στις Βρυξέλλες. Εύλογο συνεπώς το ερώτημα πως, η Citi όχι μόνο δεν συνεκτίμησε το ενδεχόμενο παρέμβασης (από Βερολίνο, Παρίσι) αλλά δεν κάνει, καν την παραμικρή αναφορά του θέματος στην έκθεση της για τον όμιλο ΤΙΤΑΝ.

Σημειωτέον ότι, το μείον 9,19% ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό διόρθωσης για την συγκεκριμένη μετοχή, από την περίοδο εμφάνισης του Covid-19 στην Ευρώπη (αρχές Φεβρουαρίου 2020).

( * ) γνωστό στην Ελλάδα και ως ΣΕΔΕ (Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών), είναι το θεμελιώδες εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, το οποίο τιμολογεί τις εκπομπές CO2.
Πρόκειται για το πρώτο και μεγαλύτερο σύστημα “cap-and-trade” (ανώτατου ορίου και εμπορίας) στον κόσμο, που λειτουργεί από το 2005.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Παρενέργειες από το… σκάνδαλο των προγραμμάτων, η κόντρα Άδωνι – Δένδια και το παραμύθι του προοδευτικού μετώπου

Παρενέργειες από το… σκάνδαλο των προγραμμάτων, η κόντρα Άδωνι – Δένδια και το παραμύθι του προοδευτικού μετώπου

16.02.20261 λεπτ.
Deal done. Ο Στέλιος Ιωάννου πούλησε τα Nolita, Ora και Pazuzu και μετακομίζει στο Ντουμπάι

Deal done. Ο Στέλιος Ιωάννου πούλησε τα Nolita, Ora και Pazuzu και μετακομίζει στο Ντουμπάι

14.02.20261 λεπτ.
Το χιονοδρομικό του Παρνασσού, ο Θ. Λασκαρίδης, το ελληνικό… Saint Moritz και το jet set της Αγόριανης

Το χιονοδρομικό του Παρνασσού, ο Θ. Λασκαρίδης, το ελληνικό… Saint Moritz και το jet set της Αγόριανης

14.02.20261 λεπτ.
Τα γενέθλια του διακοσμητή και ο Τζόκοβιτς

Τα γενέθλια του διακοσμητή και ο Τζόκοβιτς

14.02.20261 λεπτ.
Ρήξη μεταξύ συνεταίρων-εφοπλιστών. Μοιράζουν τα… ιμάτια τους

Ρήξη μεταξύ συνεταίρων-εφοπλιστών. Μοιράζουν τα… ιμάτια τους

13.02.20261 λεπτ.
Ξανά στο σφυρί η Unisystems; Οι κινήσεις του Θ. Φέσσα

Ξανά στο σφυρί η Unisystems; Οι κινήσεις του Θ. Φέσσα

13.02.20261 λεπτ.
Χρηματιστής “μαϊμού” στο στόχαστρο των αρχών

Χρηματιστής “μαϊμού” στο στόχαστρο των αρχών

12.02.20261 λεπτ.
Την ερχόμενη εβδομάδα κλειδώνει η αύξηση της Credia – Ποιοι θα μπουν

Την ερχόμενη εβδομάδα κλειδώνει η αύξηση της Credia – Ποιοι θα μπουν

12.02.20261 λεπτ.
Που τρώνε τα στελέχη του Σπύρου Λάτση

Που τρώνε τα στελέχη του Σπύρου Λάτση

12.02.20261 λεπτ.
Βάζουν τον… τζόγο στο καλάθι του νοικοκυριού

Βάζουν τον… τζόγο στο καλάθι του νοικοκυριού

11.02.20261 λεπτ.
«Αόρατη» για την ΕΕΤΤ η ΔΕΗ στην αγορά των τηλεπικοινωνιών

«Αόρατη» για την ΕΕΤΤ η ΔΕΗ στην αγορά των τηλεπικοινωνιών

11.02.20261 λεπτ.
«Το ίδιο fund που σόρταρε τον… Trump, μπήκε απέναντι και στην BYLOT – ΙΝΤΡΑΛΟΤ και…κάηκε

«Το ίδιο fund που σόρταρε τον… Trump, μπήκε απέναντι και στην BYLOT – ΙΝΤΡΑΛΟΤ και…κάηκε

11.02.20261 λεπτ.
Γιατί κάποιοι επιμένουν να θέλουν τον Παύλο ντε Γκρες δίπλα στην Καρυστιανού

Γιατί κάποιοι επιμένουν να θέλουν τον Παύλο ντε Γκρες δίπλα στην Καρυστιανού

11.02.20261 λεπτ.
Noval Property: Αναζητά μισθωτές για το Μετς, συζητά με Αθηναϊκή Ζυθοποιΐα για Κηφισό

Noval Property: Αναζητά μισθωτές για το Μετς, συζητά με Αθηναϊκή Ζυθοποιΐα για Κηφισό

11.02.20261 λεπτ.
Και ρυθμισμένος και… δαρμένος

Και ρυθμισμένος και… δαρμένος

10.02.20261 λεπτ.
Share
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com