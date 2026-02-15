Οταν (μέχρι και) η Citi πιάνεται… αδιάβαστη

Τι γίνεται όταν ένας όμιλος μεγέθους της Citi πιάνεται…αδιάβαστος;

Το μείον 9,19% για τη μετοχή του ομίλου ΤΙΤΑΝ, στη “ματωμένη” συνεδρίαση της Παρασκευής, μπορεί να είναι μία από τις συνέπειες.

Πως έχει η κατάσταση; την Τετάρτη ο αμερικανικός όμιλος με έκθεση του “εκτινάσσει” την τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 70 ευρώ (από τα 56,1 ευρώ) εκτιμώντας δυνητική απόδοση έως 30%. Παράλληλα έδινε σύσταση για “αγορά” (buy).

Ομως, μόλις τη μεθεπόμενη- στην συνεδρίαση της Παρασκευής- γίνεται γνωστό πως, στις Βρυξέλλες ανοίγει ο φάκελος για την αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών CO₂ (ETS1).

Ο λόγος για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εμπορίας Δικαιωμάτων ρύπων (Emissions Trading System 1) ( * ) με τους Μερτς και Μακρόν να ζητούν την επανεξέταση του, και την φον ντερ Λάϊεν να δεσμεύεται πως θα φέρει σχετική πρόταση τον Ιούλιο.

Σχεδόν αντανακλαστικά στο μεν “χρηματιστήριο” ρύπων τα futures του Co2 υποχώρησαν σε χαμηλό 5μηνου, ενώ μετοχές ομίλων με έκθεση στο πρόβλημα βρέθηκαν στο στόχαστρο short sellers. Ενδεικτικές οι απώλειες για τις Heidelberg Materials, Holcim, Cemex, Buzzi Unicem, e.t.c με το sell off να προσλαμβάνει πανευρωπαϊκή έκταση.

Σε αυτή την δίνη βρέθηκε/παρασύρθηκε και η ΤΙΤΑΝ με το εύρος της διόρθωσης να αποδίδεται και στην υπεραπόδοση που είχε προηγηθεί. Οντως από τα επίπεδα των 38 ευρώ- τέλη Νοεμβρίου (2025) η τιμή της μετοχής έφθασε έως τα 58 ευρώ- τέλη Ιανουαρίου (2026), overweght- δέλεαρ για το επιθετικό profit taking της Παρασκευής.

Ωστόσο, η συζήτηση για το θέμα του ETS-1/Co2 ούτε καινούργια είναι, ούτε μόλις τελευταία έγινε. Αντιθέτως, απασχολεί την Κομισιόν για σχεδόν ένα χρόνο, έχει βρεθεί στο επίκεντρο “πολεμικής” των διάφορων lobbies στις Βρυξέλλες. Εύλογο συνεπώς το ερώτημα πως, η Citi όχι μόνο δεν συνεκτίμησε το ενδεχόμενο παρέμβασης (από Βερολίνο, Παρίσι) αλλά δεν κάνει, καν την παραμικρή αναφορά του θέματος στην έκθεση της για τον όμιλο ΤΙΤΑΝ.

Σημειωτέον ότι, το μείον 9,19% ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό διόρθωσης για την συγκεκριμένη μετοχή, από την περίοδο εμφάνισης του Covid-19 στην Ευρώπη (αρχές Φεβρουαρίου 2020).

( * ) γνωστό στην Ελλάδα και ως ΣΕΔΕ (Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών), είναι το θεμελιώδες εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, το οποίο τιμολογεί τις εκπομπές CO2.

Πρόκειται για το πρώτο και μεγαλύτερο σύστημα “cap-and-trade” (ανώτατου ορίου και εμπορίας) στον κόσμο, που λειτουργεί από το 2005.