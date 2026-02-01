Οι ξένες Πρεσβείες και η Καρυστιανού, ο Τούμπουρος και οι επαφές Τσίπρα και η ανακατατάξεις στο ΠΑΣΟΚ

Η μετάλλαξη και τα… σπίτια

Για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει, σας ενημερώνω εγκύρως ότι η ξαφνική μετάλλαξη ενός κορυφαίου επιχειρηματία της ενέργειας, οι σχέσεις του οποίου με το Μαξίμου είχαν διαταραχθεί αλλά ξαφνικά ανακάλυψε πόσο σπουδαίος πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουν σχέση με τη νέα επένδυση που πραγματοποιείται κοντά σε κάτι… σπίτια που δεν θυμάμαι το χρώμα τους, η οποία ξεπερνάει τα τριακόσια εκατομμύρια. Όπως αντιλαμβάνεστε οι επενδύσεις αυτού του μεγέθους προϋποθέτουν στήριξη από τον κρατικό κορβανά.

Ο Τούμπουρος και οι επαφές του Αλέξη

Ένα κορυφαίο στέλεχος μεγάλου κατασκευαστικού ομίλου έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στην οργάνωση του νέου Κινήματος του Αλέξη Τσίπρα.

Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Τούμπουρο, στον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει τυφλή εμπιστοσύνη. Αλλωστε τους συνδέει κοινή καταγωγή και μακροχρόνια φιλία.

Ο Κωνσταντίνος Τούμπουρος έχει αναλάβει και τις επαφές του Αλέξη Τσίπρα με επιχειρηματικούς παράγοντες. Τον συμβουλεύει επίσης για όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με το νέο πολιτικό εγχείρημα.

Η Μαρία και οι ξένες Πρεσβείες

Τα αντανακλαστικά ευρωπαϊκών και αμερικανικών υπηρεσιών έχει ενεργοποιήσει η ενεργή στήριξη που παρέχει στη Μαρία Καρυστιανού τηλεοπτικό κανάλι, η ιδιοκτησία του οποίου συνδέεται με το σύστημα Πούτιν. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή, το πολιτικό τμήμα της αμερικανικής πρεσβείας εκφράζει προβληματισμούς για το ενδεχόμενο η Ρωσία να αποκτήσει επιρροή στο νέο κόμμα.

Επιπροσθέτως οι αμερικανικές υπηρεσίες διερευνούν κατά πόσο το νέο κόμμα, το οποίο εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις να έχει μεγάλη επιρροή στην κοινωνία, συνδέεται με ιερές μονές οι οποίες χρηματοδοτούνται από Ρώσους ολιγάρχες.

Τι σημαίνει ενδεχόμενη διαγραφή Δούκα από το ΠΑΣΟΚ και το… φαβορί Γερουλάνος

Ενδεχόμενη διαγραφή του Χάρη Δούκα θα συνιστούσε στην παρούσα φάση επίδειξη πυγμής από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ταυτόχρονα όμως θα έδινε την ευκαιρία στον δήμαρχο της Αθήνας να πραγματοποιήσει μία ηρωική έξοδο από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και να προσχωρήσει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν εγκλωβιστεί στην κυριολεξία με τον δήμαρχο της Αθήνας και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Εκτός από τους θερμοκέφαλους που τάσσονται υπέρ της άμεσης διαγραφής του, είναι και οι ψύχραιμοι οι οποίοι εισηγούνται στον Νίκο Ανδρουλάκη να τον αφήσει να καταθέσει στο συνέδριο την πρόταση για αποκλεισμό κάθε συνεργασίας με τη ΝΔ.

Με δεδομένο ότι το συνέδριο ελέγχεται από την ηγετική ομάδα, η πρόταση του Δούκα δεν πρόκειται να συγκεντρώσει πάνω από το 20% των συνέδρων. Πάντως στη Χαριλάου Τρικούπη κυρίαρχη είναι η εκτίμηση ότι μεγαλύτερη απειλή για την ενότητα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και τον Νίκο Ανδρουλάκη συνιστά ο Παύλος Γερουλάνος και όχι ο Χάρης Δούκας.

Επιστρέφει στο Μαξίμου ο Γεραπετρίτης;

Τελικά κανείς δεν χάνεται σ’ αυτή την κυβέρνηση. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανέλαβε να συγκεντρώσει τις προτάσεις των βουλευτών για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Το Μαξίμου του ανέθεσε αυτή την αποστολή για να έχει αντικείμενο, αφού προεξοφλείται η έξοδος του από το Υπουργείο Εξωτερικών στον επικείμενο ανασχηματισμό και η επιστροφή του στο Μαξίμου ως υπουργός Επικρατείας.