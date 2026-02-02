Οι βροχοπτώχεις χαλάνε τη…σούπα των κατασκευαστών για την αντιμετώπιση της…λειψυδρίας

Κάποιοι κατασκευαστικοί όμιλοι επιχείρησαν να εργαλειοποιήσουν τη λειψυδρία προκειμένου να εξασφαλίσουν με απευθείας αναθέσεις έργα συνολικού προϋπολογισμού δύο δισεκατομμυρίων ευρώ.

Μάλιστα στήριξαν την κινδυνολογική επικοινωνιακή καμπάνια από Μέσα Ενημέρωσης που συνδέονται με τη διαπλοκή. Το “κόλπο” χάλασε μετά τις συνεχείς βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις που δεν είχαν προηγούμενο.

Οι ταμιευτήρες και τα φράγματα γέμισαν και οι Κασσάνδρες που προέβλεπαν ότι θα διψάσουμε εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα. Το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι ολόκληρη η Ευρώπη και η Αμερική πνίγεται στα χιόνια, με αποτέλεσμα να γελάει ο κόσμος με τις θεωρίες περί κλιματικής αλλαγής.

Βέβαια οι εργολάβοι της διαπλοκής, με τη βοήθεια κυβερνητικών στελεχών, έχουν ήδη δρομολογήσει τα… επείγοντα έργα.

Το ερώτημα είναι αν η κυβέρνηση αντέχει ένα ακόμη σκάνδαλο.

