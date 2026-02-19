Οι παρενέργειες της «Βιολάντα» στο Μαξίμου, η σιγή της Deutsche Welle και η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα

Εντονο προβληματισμό προκαλεί στο Μαξίμου η απόπειρα του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» να εμπλέξει τον σημερινό υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, στο σκάνδαλο με τα ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας που προκάλεσαν την έκρηξη. Στην απολογία του ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης ισχυρίστηκε ότι είχε αναθέσει τις μελέτες και την κατασκευή του δικτύου των σωληνώσεων σε επιφανείς επιστήμονες, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνεται και ο σημερινός υπουργός που είχε υπογράψει το 2006 τη μελέτη με την ιδιότητα του μηχανολόγου μηχανικού. Στο Μαξίμου προεξοφλούν ότι ο Παπαστεργίου θα δεχθεί τα πυρά της αντιπολίτευσης και γι’ αυτό επιχειρούν να διαχειριστούν την κατάσταση. Το γεγονός ότι δεν μπορεί να του καταλογίσουν ποινικές ευθύνες για μία μελέτη που υπέγραψε πριν από 20 χρόνια, δεν εφησυχάζει τους συνεργάτες του πρωθυπουργού. Γι’ αυτό εξετάζουν ακόμη και το σενάριο της παραίτησης σε περίπτωση κατά την οποία η αντιπαράθεση για τη «Βιολάντα» χτυπήσει κόκκινο. Η εμπλοκή Παπαστεργίου δεν αποκλείεται να επιταχύνει και τον ανασχηματισμό.

Η σιωπή της Deutsche Welle μετά από 62 χρόνια.

Μετά από μία ιστορική διαδρομή 62 ετών, σίγησε οριστικά και αμετάκλητα η ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle. Πρόκειται για την εκπομπή που ενημέρωνε συνεχώς του Έλληνες τα σκοτεινά χρόνια της δικτατορίας, όταν το καθεστώς είχε επιβάλει σκληρή λογοκρισία στα ελληνικά Μέσα Ενημέρωσης. Από τα μικρόφωνα της εκπομπής πέρασαν σπουδαίοι δημοσιογράφοι, όπως οι Παύλος Μπακογιάννης και Κώστας Τσατσαρώνης.

Έρχεται ο Τραμπ στην Ελλάδα

Για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει, σας ενημερώνω εγκύρως ότι ο Σταύρος Παπασταύρου, που έχει αποκτήσει δίαυλο επικοινωνίας με το σκληρό σύστημα Τραμπ, σε συνεργασία με την Αμερικανή πρέσβη στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, προετοιμάζουν την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην ΕλλάδαΤο πιθανότερο σενάριο προβλέπει επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην Αθήνα στις αρχές Ιουλίου, δύο ημέρες πριν τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία.

Ο παγκόσμιος φόβος για τα στενά του Ουρμουζ

Μια επέμβαση στο Ιράν θα προκαλέσει αυτόματα το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Μία τέτοια εξέλιξη μπορεί να πυροδοτήσει άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και εκτόξευση των ναύλων σε όλα τα εισαγόμενα καταναλωτικά και βιομηχανικά προϊόντα. Σε περίπτωση κατά την οποία το κλείσιμο του Ορμούζ ξεπεράσει χρονικά τον ένα μήνα, οι συνέπειες στην οικονομία θα είναι καταστροφικές. Παράγοντες της αγοράς τρέμουν το ενδεχόμενο να βρεθούν μπροστά σε μία νέα ενεργειακή κρίση, αλλά και εκτόξευση του πληθωρισμού λόγω των ακριβών ναύλων.

Οι ψευτοτσαμπουκαδες των Τούρκων

Αρχισαν πάλι τους ψευτοτσαμπουκάδες οι Τούρκοι. Με ανακοίνωσή του το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας προειδοποιεί την Ελλάδα ότι οι έρευνες στο θαλάσσιο οικόπεδο νότια της Κρήτης είναι παράνομες. Μάλιστα επικαλούνται το παράνομο ελληνολιβυκό σύμφωνο και κατηγορούν τη χώρα μας για παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Βέβαια το γεγονός ότι στην κοινοπραξία για τις έρευνες συμμετέχει η Chevron, προεξοφλεί ότι οι Τούρκοι θα περιοριστούν μόνο στις εμπρηστικές ανακοινώσεις.

Το…άπορο βιομηχανικό λόμπι

Ισχυρές πιέσεις ασκεί το λόμπι των… απόρων βιομηχάνων προκειμένου να εξασφαλίσει επιδοτούμενη ενέργεια. Βέβαια στο Μαξίμου δεν συζητάνε καν αυτό το ενδεχόμενο. Όπως μου έλεγε συνεργάτης του πρωθυπουργού, αν τα αιτήματα των βιομηχάνων γίνουν δεκτά, τότε ο κόσμος θα μας πάρει με τις πέτρες.