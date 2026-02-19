Οι παρενέργειες της «Βιολάντα» στο Μαξίμου, η σιγή της Deutsche Welle και η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Εντονο προβληματισμό προκαλεί στο Μαξίμου η απόπειρα του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» να εμπλέξει τον σημερινό υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, στο σκάνδαλο με τα ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας που προκάλεσαν την έκρηξη. Στην απολογία του ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης ισχυρίστηκε ότι είχε αναθέσει τις μελέτες και την κατασκευή του δικτύου των σωληνώσεων σε επιφανείς επιστήμονες, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνεται και ο σημερινός υπουργός που είχε υπογράψει το 2006 τη μελέτη με την ιδιότητα του μηχανολόγου μηχανικού. Στο Μαξίμου προεξοφλούν ότι ο Παπαστεργίου θα δεχθεί τα πυρά της αντιπολίτευσης και γι’ αυτό επιχειρούν να διαχειριστούν την κατάσταση. Το γεγονός ότι δεν μπορεί να του καταλογίσουν ποινικές ευθύνες για μία μελέτη που υπέγραψε πριν από 20 χρόνια, δεν εφησυχάζει τους συνεργάτες του πρωθυπουργού. Γι’ αυτό εξετάζουν ακόμη και το σενάριο της παραίτησης σε περίπτωση κατά την οποία η αντιπαράθεση για τη «Βιολάντα» χτυπήσει κόκκινο. Η εμπλοκή Παπαστεργίου δεν αποκλείεται να επιταχύνει και τον ανασχηματισμό.

Η σιωπή της Deutsche Welle μετά από 62 χρόνια.

Μετά από μία ιστορική διαδρομή 62 ετών, σίγησε οριστικά και αμετάκλητα η ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle. Πρόκειται για την εκπομπή που ενημέρωνε συνεχώς του Έλληνες τα σκοτεινά χρόνια της δικτατορίας, όταν το καθεστώς είχε επιβάλει σκληρή λογοκρισία στα ελληνικά Μέσα Ενημέρωσης. Από τα μικρόφωνα της εκπομπής πέρασαν σπουδαίοι δημοσιογράφοι, όπως οι Παύλος Μπακογιάννης και Κώστας Τσατσαρώνης.

Έρχεται ο Τραμπ στην Ελλάδα

Για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει, σας ενημερώνω εγκύρως ότι ο Σταύρος Παπασταύρου, που έχει αποκτήσει δίαυλο επικοινωνίας με το σκληρό σύστημα Τραμπ, σε συνεργασία με την Αμερικανή πρέσβη στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, προετοιμάζουν την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην ΕλλάδαΤο πιθανότερο σενάριο προβλέπει επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην Αθήνα στις αρχές Ιουλίου, δύο ημέρες πριν τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία.

Ο παγκόσμιος φόβος για τα στενά του Ουρμουζ

Μια επέμβαση στο Ιράν θα προκαλέσει αυτόματα το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Μία τέτοια εξέλιξη μπορεί να πυροδοτήσει άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και εκτόξευση των ναύλων σε όλα τα εισαγόμενα καταναλωτικά και βιομηχανικά προϊόντα. Σε περίπτωση κατά την οποία το κλείσιμο του Ορμούζ ξεπεράσει χρονικά τον ένα μήνα, οι συνέπειες στην οικονομία θα είναι καταστροφικές. Παράγοντες της αγοράς τρέμουν το ενδεχόμενο να βρεθούν μπροστά σε μία νέα ενεργειακή κρίση, αλλά και εκτόξευση του πληθωρισμού λόγω των ακριβών ναύλων.

Οι ψευτοτσαμπουκαδες των Τούρκων

Αρχισαν πάλι τους ψευτοτσαμπουκάδες οι Τούρκοι. Με ανακοίνωσή του το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας προειδοποιεί την Ελλάδα ότι οι έρευνες στο θαλάσσιο οικόπεδο νότια της Κρήτης είναι παράνομες. Μάλιστα επικαλούνται το παράνομο ελληνολιβυκό σύμφωνο και κατηγορούν τη χώρα μας για παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Βέβαια το γεγονός ότι στην κοινοπραξία για τις έρευνες συμμετέχει η Chevron, προεξοφλεί ότι οι Τούρκοι θα περιοριστούν μόνο στις εμπρηστικές ανακοινώσεις.

Το…άπορο βιομηχανικό λόμπι

Ισχυρές πιέσεις ασκεί το λόμπι των… απόρων βιομηχάνων προκειμένου να εξασφαλίσει επιδοτούμενη ενέργεια. Βέβαια στο Μαξίμου δεν συζητάνε καν αυτό το ενδεχόμενο. Όπως μου έλεγε συνεργάτης του πρωθυπουργού, αν τα αιτήματα των βιομηχάνων γίνουν δεκτά, τότε ο κόσμος θα μας πάρει με τις πέτρες.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Η πρώτη “κρυάδα” για τους μετόχους της ΕΧΑΕ από τους νέους ιδιοκτήτες και το πάθημα που γίνεται( ; ) μάθημα

Η πρώτη “κρυάδα” για τους μετόχους της ΕΧΑΕ από τους νέους ιδιοκτήτες και το πάθημα που γίνεται( ; ) μάθημα

20.02.20261 λεπτ.
«Happy Day»: Η υπομονή τελειώνει για συνεργάτη με αιχμηρές ατάκες

«Happy Day»: Η υπομονή τελειώνει για συνεργάτη με αιχμηρές ατάκες

20.02.20261 λεπτ.
Οι δύο κατασκευαστές που καλοβλέπουν την ONYX του Ζησιάδη

Οι δύο κατασκευαστές που καλοβλέπουν την ONYX του Ζησιάδη

19.02.20261 λεπτ.
Μετά την Intralot “επαιξαν” με την ΤΗΕΟΝ και… κάηκαν

Μετά την Intralot “επαιξαν” με την ΤΗΕΟΝ και… κάηκαν

19.02.20261 λεπτ.
Οι ζημιά στο ΠΑΣΟΚ από την σκανδαλολογία, οι καθυστερήσεις της Καρυστιανού και το real estate project της Κουμουνδούρου

Οι ζημιά στο ΠΑΣΟΚ από την σκανδαλολογία, οι καθυστερήσεις της Καρυστιανού και το real estate project της Κουμουνδούρου

19.02.20261 λεπτ.
Tι (δεν) θα εξαγοράσει ο Μυλωνάς από Ζυρίχη μεριά

Tι (δεν) θα εξαγοράσει ο Μυλωνάς από Ζυρίχη μεριά

18.02.20261 λεπτ.
Βάζει τα Attica στο ΧΑ ο Παπακωνσταντίνου;

Βάζει τα Attica στο ΧΑ ο Παπακωνσταντίνου;

18.02.20261 λεπτ.
Η επίθεση Σαμαρά και ο προβληματισμός του Μαξίμου, η επιρροή Δημητριάδη στη βάση της ΝΔ και οι χορηγίες του Δήμου της Αθήνας

Η επίθεση Σαμαρά και ο προβληματισμός του Μαξίμου, η επιρροή Δημητριάδη στη βάση της ΝΔ και οι χορηγίες του Δήμου της Αθήνας

18.02.20261 λεπτ.
Παίζει μεταγραφή για γυναίκα HR από τράπεζα σε μεγάλο όμιλο;

Παίζει μεταγραφή για γυναίκα HR από τράπεζα σε μεγάλο όμιλο;

17.02.20261 λεπτ.
Ετοιμάζει… χτύπημα η ΕΛΛΑΚΤΩΡ (μέσω Landmark);

Ετοιμάζει… χτύπημα η ΕΛΛΑΚΤΩΡ (μέσω Landmark);

17.02.20261 λεπτ.
Πολεμος κατασκευαστικών με διατητή Μαξίμου, η έρευνα που πάγωσε, η ενόχληση των δικαστών, ποιος θέλει και άλλη εφημερίδα και η “εκτόξευση” Παπασταύρου

Πολεμος κατασκευαστικών με διατητή Μαξίμου, η έρευνα που πάγωσε, η ενόχληση των δικαστών, ποιος θέλει και άλλη εφημερίδα και η “εκτόξευση” Παπασταύρου

17.02.20261 λεπτ.
Παρενέργειες από το… σκάνδαλο των προγραμμάτων, η κόντρα Άδωνι – Δένδια και το παραμύθι του προοδευτικού μετώπου

Παρενέργειες από το… σκάνδαλο των προγραμμάτων, η κόντρα Άδωνι – Δένδια και το παραμύθι του προοδευτικού μετώπου

16.02.20261 λεπτ.
Οταν (μέχρι και) η Citi πιάνεται… αδιάβαστη

Οταν (μέχρι και) η Citi πιάνεται… αδιάβαστη

16.02.20261 λεπτ.
Deal done. Ο Στέλιος Ιωάννου πούλησε τα Nolita, Ora και Pazuzu και μετακομίζει στο Ντουμπάι

Deal done. Ο Στέλιος Ιωάννου πούλησε τα Nolita, Ora και Pazuzu και μετακομίζει στο Ντουμπάι

14.02.20261 λεπτ.
Το χιονοδρομικό του Παρνασσού, ο Θ. Λασκαρίδης, το ελληνικό… Saint Moritz και το jet set της Αγόριανης

Το χιονοδρομικό του Παρνασσού, ο Θ. Λασκαρίδης, το ελληνικό… Saint Moritz και το jet set της Αγόριανης

14.02.20261 λεπτ.
Share