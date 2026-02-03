Ο Φλωρίδης και ο Ηγούμενος την Μονής Εσφιγμένου, το… κόμμα Σαμαρά και ο Ν. Μπίστης

Η συνάντηση Φλωρίδη με τον Ηγούμενο της μονής Εσφιγμένου

Σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας εντόπισα τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, να συζητάει με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Περίεργο είναι ότι η συγκεκριμένη Ιερά Μονή βρέθηκε πρόσφατα στο προσκήνιο μετά τα επεισόδια και τις μολότοφ που έπεσαν από διάφορους “ταλιμπάν” μοναχούς που θεωρούν το μοναστήρι αυτόνομη περιοχή.

Μάλιστα η διοίκηση του Αγίου Όρους είχε καλέσει τα ΜΑΤ για να αποκαταστήσουν την τάξη, αλλά τελικά δεν χρειάστηκε. Προφανώς ο Γιώργος Φλωρίδης ενόψει εκλογών έχει αναλάβει τη… σύσφιξη των σχέσεων με διάφορα μοναστήρια τα οποία διαθέτουν μεγάλη επιρροή σε πιστούς σε ολόκληρη την Ελλάδα. Όπως αντιλαμβάνεστε η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αφήσει τον Κυριάκο Βελόπουλο και τον Δημήτρη Νατσιό να αλωνίζουν στο Άγιο Όρος.

Το κόμμα Σαμαρά που δεν θα…ιδρυθεί

Για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει, σας ενημερώνω εγκύρως ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει ξεκαθαρίσει στους στενούς συνεργάτες του ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε ίδρυση νέου κόμματος. Μάλιστα επικαλέστηκε διάφορους σοβαρούς λόγους που επέβαλλαν την υστεροφημία του, με δεδομένο ότι διετέλεσε πρόεδρος της ΝΔ και πρωθυπουργός. Ισχυρίστηκε επίσης ότι ένα κόμμα υπό την ηγεσία του, θα οδηγούσε σε κατάρρευση των ποσοστών της ΝΔ και θα έδινε άλλοθι για την ήττα στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται, είναι τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Αν κρίνω από τις κινήσεις ενός παλαιού στενού συνεργάτη του, ο Σαμαράς διερευνά το ενδεχόμενο να στηρίξει στο παρασκήνιο και όχι δημόσια τη Μαρία Καρυστιανού. Βέβαια ο εν λόγω συνεργάτης είχε επιστρατεύσει μέχρι πρόσφατα όλο το σύστημα Σαμαρά για τη στήριξη της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Δεν γνωρίζω τι ακριβώς συνέβη και τώρα ανακάλυψε την Καρυστιανού.

Ο αυτοπροτεινόμενος Νίκος Μπίστης

Προβληματισμό προκαλεί η νέα μεταγραφή… αεροδρομίου στο υπό σύσταση κόμμα

Τσίπρα. Πρόκειται για τον Νίκο Μπίστη, που ανακοίνωσε ο ίδιος την ανάγκη να

στηρίξει το νέο κόμμα. Προσπαθώ να μετρήσω τα κόμματα από τα οποία πέρασε

μέχρι τώρα ο πολυπράγμων παράγοντας της Αριστεράς, αλλά είναι τόσα πολλά που

δεν βγάζω άκρη. Το σίγουρο είναι ότι όπου πάει δεν φέρνει…γούρι. Με

τέτοιου είδους μεταγραφές, ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να στήσει Κίνημα, αλλά

ούτε φράξια της προκοπής.