Noval Property: Αναζητά μισθωτές για το Μετς, συζητά με Αθηναϊκή Ζυθοποιΐα για Κηφισό

Oσοι μένουμε στην ευρύτερη περιοχή ή όσοι έχουν περάσει από το Μετς έχουμε δει στο 40-42 της Αρδηττού το εμβληματικό Ardittos House.

Φιλόδοξο οικιστικό project τριών ορόφων, όπου αναπτύσσονται οκτώ πολυτελή διαμερίσματα και με χώρους γραφείων στο ισόγειο, έργο που κόστισε
περί τα 20 εκατ. ευρώ στη Noval Property.

H αρχική πρόβλεψη– που μας είχαν κάνει οι παράγοντες της θυγατρικής του ομίλου Viohalco- ήθελε τέλος του 2025 να έχουν μισθωθεί όλοι οι χώροι
και τα διαμερίσματα. Όμως, σχεδόν μέσα Φεβρουαρίου και ακόμη παραμένουν αδιάθετοι ορισμένοι χώροι και διαμερίσματα, καθώς όπως μας πληροφόρησαν επιχειρηματίες της περιοχής, η εταιρεία αναζητά μισθωτές.

Το κτήριο είναι σε προνομιακή τοποθεσία– “βλέπει” Ακρόπολη. Λυκαβηττό και Λόφο Αρδηττού, και απευθύνεται σε “μεγάλα πορτοφόλια”.

Ωστόσο, όπως ενημερωθήκαμε το μέσο μίσθωμα ανέρχεται ανά τετραγωνικό σε 30 με 40 ευρώ/μηνιαίως- τιμές που συναντά κάποιος σε δρόμους όπως η Ηρώδου Αττικού.
Οντως 6.000-8.000 ευρώ το μήνα για ένα 200άρι, όσο καλό και αν είναι μάλλον “τσιμπημένο” προσφέρεται. Ενδεχομένως αυτός να είναι ένας από τους λόγους που δεν επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψη των ανθρώπων της εισηγμένης.

Παράλληλα, η διοίκηση της Noval Property είναι γνωστό πως συζητά με την Αθηναϊκή Ζυθοποιϊα για το ενδεχόμενο αγοράς των αποθηκευτικών της χώρων που γειτνιάζουν με το River West. Η εμπορική κίνηση στο εμπορικό κέντρο του Κηφισού είναι τέτοια που χρήζει άμεσης επέκτασης, για αυτό και οι δύο πλευρές φέρεται να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο επαφών.

