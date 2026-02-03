Μεσολαβητής υπουργός σε κόντρα γνωστού τραγουδιστή με επιχειρηματία

Την ιστορία με την δέσμευση λογαριασμών γνωστού τραγουδιστή και δύο επιχειρηματιών για ποσό που προσέγγιζε τα δύο εκατομμύρια ευρώτην έχετε διαβάσει, αφού είναι γνωστή εδώ και καιρό.

Αυτό όμως που δεν γνωρίζεται και σας μεταφέρω με βεβαιότητα είναι ότι ο τραγουδιστής κατά τη διάρκεια των ελέγχων είχε συναντηθεί αρκετές με τον έναν από τους δύο επιχειρηματίες προκειμένου να βρουν κοινό τόπο και να ξεπεράσουν το σκόπελο του ελέγχου… αναίμακτα.

Όπως με πληροφορούν καλά ενημερωμένες πηγές, στην τελευταία από αυτές τις συναντήσεις παρουσία τρίτων, η συμπεριφορά του τραγουδιστή προσέβαλλε τον επιχειρηματία, ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του ριγμένο, με αποτέλσμα να κόψει κάθε επαφή με τον τραγουδιστή.

Μάλιστα έκοψε και τις επισκέψεις του στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο τραγουδιστής, παρά το γεγονός ότι ο λουλουδοπόλεμος ήταν η αγαπημένη συνήθεια του Σαββατόβραδου.

Πρόσφατα, ο τραγουδιστής ζήτησε τη βοήθεια κορυφαίου υπουργού, (σ.σ. πώς γίνεται θα μου πείτε υπουργός να μεσολαβεί σε κόντρα μεταξύ πολιτών που ελέγχονται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος, είναι απορίας άξιο. Θα επανέλθω σε αυτό σε άλλο ρεπορτάζ) προκειμένου να μεσολαβήσει στον επιχειρηματία και να του φτιέξει τη σχέση, προφανώς για να μην τον έχει απέναντι του κατά την διαδικασία του ελέγχου που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο υπουργός, όντως συναντήθηκε με τον επιχειρηματία και του ζήτησε να κλείσει το μέτωπο με τον τραγουδιστή. Παρότρυνση που έκανε έξαλλο τον επιχειρηματία, ο οποίος με αυστηρό ύφος του ζήτησε να μην του αναφέρει ξανά το οτιδήποτε για την συγκεκριμένη υπόθεση.

Ο λόγος δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι ο επιχειρηματίας λέει παντού ότι θεωρεί τον εαυτό του και κερ@@@@ και δαρμένο, αφού και χρήματα έχασε από την συγκεκριμένη υπόθεση και την ίδια στιγμή βμπήκε στο κάδρο των ελέγχων.