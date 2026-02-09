Και ρυθμισμένος και… δαρμένος

Έκανε αίτηση στον εξωδικαστικό, του ήρθε η πρόταση ρύθμισης, την αποδέχτηκε, περιμένει με τους μήνες την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ να στείλουν δοσολόγιο και αντί αυτού παρέλαβε ειδοποιητήριο ότι το σπίτι του θα βγει στο… σφυρί.

Μα καλά, δεν λέμε στον κόσμο ότι αν κάνει αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό, αυτομάτως προστατεύει και την περιουσία του από τον πλειστηριασμό; Στην πράξη αποδεικνύεται ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Διότι στα… ψιλά γράμματα του νόμου λέει ότι η προστασία δεν ξεπερνά την περίοδο των 2,5 μηνών. Πέρασαν λοιπόν οι 10 εβδομάδες και του ήρθε… κατακούτελα το χτύπημα από τους δικηγόρους του servicer.

Και να ήταν ο μόνος; «Ξέρετε πόσοι βρίσκονται στην ίδια θέση;» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι εμπλεκόμενοι. Πρόκειται φυσικά περί παραλογισμού. Το ίδιο το δημόσιο βάζει τρικλοποδιά στον νόμο που έχει προβληθεί ως το «ιερό δισκοπότηρο» για την τακτοποίηση του ιδιωτικού χρέους.

Λύση υπάρχει αντί να αντιληφθεί κάποιος την έκταση του προβλήματος. Ή «γκαζώνουν» τις υπηρεσίες του δημοσίου να στέλνουν πιο γρήγορα τις απαντήσεις (σ.σ υποτίθεται ότι έχουν και κράτος… τεκνολότζια πλέον) ή αυξάνουν το χρονικό περιθώριο των 2,5 μηνών.

