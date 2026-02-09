Jumbo: Η Ρουμανία “παγώνει” επενδύσεις και… ξεκλειδώνει νέο cash bonus στους μετόχους

Είθισται οι διανομές προς τους μετόχους να “γεννιούνται” από τα κέρδη. Αυτός είναι ο κανόνας. Μόνο που στη Jumbo κυκλοφορεί στην αγορά ένα σενάριο που πατάει σε εξαίρεση: όχι στο ύψος της κερδοφορίας, αλλά στη διαχείριση κεφαλαίων που προορίζονταν για ανάπτυξη – με επίκεντρο τη Ρουμανία.

Η εικόνα στη ρουμανική αγορά, όπως μεταφέρεται από τα στοιχεία του Ιανουαρίου, εμφανίζει κόπωση: οι πωλήσεις υποχώρησαν 4%, την ώρα που αλλού ο όμιλος “τρέχει” — +15% στη Βουλγαρία, +11% στην Ελλάδα κ.ο.κ. Και το timing δεν είναι αθώο: για πέμπτο συνεχόμενο μήνα η αγοραστική δύναμη στη Ρουμανία πιέζεται, σε ένα μείγμα που περιλαμβάνει διολίσθηση του τοπικού νομίσματος και αύξηση ΦΠΑ.

Η Ρουμανία δεν ήταν ποτέ “δευτερεύον κεφάλαιο” για τον Απόστολο Βακάκη. Αντίθετα, ήταν ένα από τα βασικά επιχειρηματικά στοιχήματα, με σχεδιασμό για νέα ιδιόκτητα καταστήματα και σημαντική δέσμευση κεφαλαίων για επέκταση δικτύου. Όμως, όταν η ζήτηση χαλαρώνει και η αβεβαιότητα για το διαθέσιμο εισόδημα επιμένει, η επένδυση —ειδικά η επιθετική— ξαναμπαίνει στο τραπέζι. Η αγορά διαβάζει ήδη σενάρια μετάθεσης ή και προσωρινού “παγώματος” μέρους των επενδυτικών πλάνων “σε εύθετο χρόνο”.

Και εδώ ακριβώς έρχεται η χρηματιστηριακή ανάγνωση: αν “παγώσουν” κεφάλαια που ήταν προγραμματισμένα να κατευθυνθούν στη Ρουμανία, τότε δυνητικά απελευθερώνεται ρευστότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για νέα έκτακτη χρηματική διανομή. Αναλυτής το δένει με τη γνωστή λογική κατανομής που έχει παρουσιάσει ο επιχειρηματίας: το 1/3 των κερδών για οργανική ανάπτυξη, το 1/3 για φόρους και ενίσχυση ταμειακών διαθεσίμων, και το υπόλοιπο 1/3 για διανομή (μέρισμα) στους μετόχους.

Με λίγα λόγια: αν η οργανική ανάπτυξη στη Ρουμανία μετατεθεί, το “κομμάτι” που θα έφευγε σε Capex μπορεί να επιστρέψει, έστω συγκυριακά, ως επιπλέον ανταμοιβή στους μετόχους. Το σενάριο αυτό —μας λένε— κυκλοφορεί από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας σε χρηματιστηριακά γραφεία. Και η αγορά, ως γνωστόν, έχει μια αδυναμία: όταν ακούει “cash”, ακούει πάντα λίγο πιο δυνατά.