Η επίθεση Σαμαρά και ο προβληματισμός του Μαξίμου, η επιρροή Δημητριάδη στη βάση της ΝΔ και οι χορηγίες του Δήμου της Αθήνας

Εντονο προβληματισμό προκαλεί στο Μαξίμου η σκληρή επίθεση που εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ειδικά η αναφορά του ότι η κυβέρνηση ξεπλένει την Τουρκία, χαρακτηρίζεται ως ατυχής από στενούς συνεργάτες του πρωθυπουργού.

Σε κάθε περίπτωση η παρέμβαση Σαμαρά, ο οποίος μετέτρεψε τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε όχημα για να εξαπολύσει μύδρους κατά του Μητσοτάκη, ερμηνεύεται από το Μαξίμου ως απόπειρα συσπείρωσης του στενού πυρήνα του Σαμαρικού δικτύου που άρχισε να φυλλοροεί εξαιτίας των χαμηλών ποσοστών που συγκεντρώνει στις δημοσκοπήσεις ένα λεγόμενο κόμμα της πατριωτικής Δεξιάς.

Στο Μαξίμου εκτιμούν ότι ο Αντώνης Σαμαράς στις εκλογές θα είναι απέναντι στην κυβέρνηση ανεξαρτήτως αν θα κάνει ή όχι το δικό του κόμμα. Αποδίδουν αυτή τη στάση του στο μίσος που τον διακατέχει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον διακαή πόθο του να αλλάξουν οι συσχετισμοί στη ΝΔ για να εκλεγεί νέος αρχηγός. Οι ίδιοι κύκλοι διέρρεαν ότι ο Αντώνης Σαμαράς αναζητεί ρόλο και γι’ αυτό και είναι επικίνδυνος για τη ΝΔ.

Πάντως τους ανησυχεί η ενότητα γραμμής που εμφανίζουν Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής στα εθνικά θέματα, γεγονός που καθιστά αποτρεπτική κάθε απόπειρα να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος για την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων με την Τουρκία. Στο Μαξίμου εκτιμούν ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, οι επιθέσεις κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Αντώνη Σαμαρά θα πυκνώνουν. Αντίθετα ο Κώστας Καραμανλής κινείται πάντα υπογείως, ενώ στον δημόσιο λόγο του εμφανίζεται θεσμικός.

Η επιρροή Δημητριάδη στη Βάση της Ν.Δ.

Τη μεγαλύτερη επιρροή στην οργανωμένη βάση της ΝΔ και βεβαίως σε επίπεδο συνέδρων έχει ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Το Μαξίμου και οι επίδοξοι δελφίνοι είναι πολύ πίσω. Το γεγονός αυτό έχουν αρχίσει να το αντιλαμβάνονται όλοι στην κυβέρνηση, προεξοφλώντας την επιστροφή του Γρηγόρη Δημητριάδη.

Ενδιαφέρει…

Όπως πληροφορούμαι από έγκυρη πηγή, τις αμέσως προσεχείς ημέρες αναμένονται καταιγιστικές αποκαλύψεις που καίνε κάποιους παράγοντες του δήμου της Αθήνας. Οι εν λόγω κύριοι, εκτός από μελέτες και έργα, είχαν αποκτήσει τεχνογνωσία ακόμη και σε χορηγίες τηλεοπτικών εκπομπών.