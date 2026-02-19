«Happy Day»: Η υπομονή τελειώνει για συνεργάτη με αιχμηρές ατάκες

Στο μικροσκόπιο φαίνεται πως έχει μπει το τελευταίο διάστημα μέλος της παρέας του «Happy Day», καθώς –σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν έντονα στα τηλεοπτικά πηγαδάκια– τα αιχμηρά σχόλια που κάνει κατά καιρούς για πρόσωπα της showbiz και όχι μόνο έχουν προκαλέσει δυσφορία σε υψηλά κλιμάκια του σταθμού.

Οι ίδιες πηγές μιλούν για ένα αυστηρό e-mail που εστάλη από τη διοίκηση προς την ομάδα της εκπομπής, με σαφείς αιχμές για την ανάγκη μεγαλύτερης προσοχής στον τρόπο που διατυπώνονται κρίσεις και προσωπικές απόψεις στον «αέρα». Μπορεί δημόσια να μη λέγεται τίποτα, όμως στα παρασκήνια η κίνηση αυτή ερμηνεύτηκε ως ξεκάθαρο μήνυμα ότι τα όρια έχουν αρχίσει να στενεύουν.

Όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις αναφέρουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που οι δηλώσεις του συγκεκριμένου συνεργάτη προκαλούν αντιδράσεις, ωστόσο αυτή τη φορά φαίνεται πως η υπομονή εξαντλείται. «Ή χαμηλώνουν οι τόνοι ή θα υπάρξουν εξελίξεις», φέρεται να είναι το κλίμα που μεταφέρεται στο εσωτερικό του σταθμού.

Προς το παρόν, η εκπομπή συνεχίζει κανονικά τη ροή της και τίποτα δεν δείχνει προς τα έξω ότι υπάρχει ένταση. Όμως όσοι κινούνται πίσω από τις κάμερες λένε ότι το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό, καθώς οι ισορροπίες είναι λεπτές και κάθε νέα “καυτή” ατάκα ενδέχεται να φέρει απρόβλεπτες αποφάσεις.

