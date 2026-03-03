Γιατί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αγόρασε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ και τι σημαίνει η έξοδος Paulson

Μια από τις πιο ηχηρές κινήσεις στο ταμπλό του Χ.Α. καταγράφηκε χθες Τρίτη, εν μέσω κατάρρευσης των τιμών των μετοχών, όταν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μέσω της 100% θυγατρικής της URBAN SERVICES Μονοπρόσωπη Α.Ε., απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ έναντι 103,4 εκατ. ευρώ, σε τιμή 10 ευρώ ανά μετοχή. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω δύο μεγάλων “πακέτων” (περίπου 10,34 εκατ. μετοχές) και η τιμή αποτέλεσε από μόνη της είδηση, καθώς το premium κινήθηκε κοντά στο 36%–37%.

Το δεύτερο, και ακόμη πιο ουσιαστικό, μήνυμα της κίνησης είναι η αλλαγή σκυτάλης στη μετοχική σύνθεση: το ποσοστό που επί χρόνια είχε ταυτιστεί με τον John Paulson περνά πλέον σε έναν εγχώριο όμιλο υποδομών. Ο Paulson είχε “γράψει” ιστορία στην ΕΥΔΑΠ το 2014, όταν είχε αγοράσει το περίπου 10% μέσω χρηματιστηριακού πακέτου στην τιμή των 8,10 ευρώ ανά μετοχή, συνολικά 10.648.800 μετοχές, με αξία συναλλαγής περίπου 86 εκατ. ευρώ. Εκείνη η είσοδος – από έναν διεθνή financial investor – ήταν τότε ψήφος εμπιστοσύνης στο ελληνικό story. Σήμερα, η έξοδος του ιδίου και η είσοδος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αλλάζει το “είδος” του μεγάλου ιδιώτη μετόχου: από κεφάλαιο που κυνηγά κυρίως απόδοση χαρτοφυλακίου, σε μέτοχο που παραδοσιακά σκέφτεται με όρους asset υποδομών και μακροπρόθεσμων επενδυτικών κύκλων.

Στο πολιτικό και θεσμικό πεδίο, πάντως, η κίνηση δεν μεταφράζεται σε αλλαγή ελέγχου. Η ΕΥΔΑΠ παραμένει εταιρεία κρίσιμης υποδομής και το Δημόσιο εξακολουθεί να κατέχει 50% + 1 μετοχή, ενώ υφίσταται και έμμεσο ποσοστό 11,33% μέσω του Growthfund/Υπερταμείου (με βάση τη μετοχική σύνθεση της 31/12/2025). Άρα δεν τίθεται θέμα “εξαγοράς” της ΕΥΔΑΠ· τίθεται θέμα ισχυρής μειοψηφίας με διαφορετικά χαρακτηριστικά, που ενδέχεται να επηρεάσει το κλίμα και τη δυναμική σε ζητήματα στρατηγικής, επενδύσεων και εταιρικής διακυβέρνησης.

Γιατί τώρα; Η απάντηση είναι απλή. Ο τομέας του νερού μπαίνει σε φάση αυξημένης βαρύτητας. Το “νερό” δεν είναι απλό commodity, είναι δημόσια υπηρεσία με έντονη ρύθμιση, αλλά και πεδίο όπου τα επόμενα χρόνια αναμένεται να απαιτηθούν υψηλά επίπεδα CAPEX (δίκτυα, απώλειες, ανθεκτικότητα, έργα αναβάθμισης).

Εδώ ακριβώς μπαίνει ο παράγοντας λειψυδρία, που λειτουργεί ως το πραγματικό υπόβαθρο πίσω από το deal. Η Αττική έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη με πιέσεις στα αποθέματα και με μια νέα πραγματικότητα: η επάρκεια νερού δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως δεδομένο, αλλά ως ζήτημα ανθεκτικότητας υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥΔΑΠ έχει “σηκώσει” έναν φιλόδοξο επενδυτικό ορίζοντα: ένα δεκαετές πρόγραμμα 2,5 δισ. ευρώ που περιλαμβάνει 167 έργα για εκσυγχρονισμό και ανθεκτικότητα του συστήματος ύδρευσης, αναβαθμίσεις υποδομών και συμμόρφωση με περιβαλλοντικές υποχρεώσεις, με σημαντικό μέρος να είναι συγχρηματοδοτούμενο.

Το “βαρύ πυροβολικό” στο αφήγημα της λειψυδρίας είναι το εμβληματικό έργο «Εύρυτος», το οποίο παρουσιάζεται ως μακροπρόθεσμη λύση ενίσχυσης της υδροδότησης της Αττικής μέσω μερικής εκτροπής των ποταμών Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον ταμιευτήρα του Ευήνου. Ο προϋπολογισμός του έργου εμφανίζεται άνω των 500 εκατ. ευρώ και ο χρονικός στόχος που έχει αναφερθεί στο δημόσιο διάλογο τοποθετεί την ολοκλήρωση στο πρώτο εξάμηνο του 2029, με εκτιμήσεις ότι μπορεί να προσφέρει στην Αττική περίπου 200–220 εκατ. κυβικά μέτρα νερού ετησίως.

Παράλληλα, όμως, η αντιμετώπιση της λειψυδρίας δεν είναι μόνο θέμα “νέου νερού”. Είναι και θέμα μείωσης απωλειών και καλύτερης διαχείρισης ζήτησης, δηλαδή του λεγόμενου non-revenue water. Εδώ εντάσσονται οι παρεμβάσεις σε δίκτυα και μετρήσεις: έξυπνοι μετρητές, ψηφιακά συστήματα, τηλεμετρία, στοχευμένες αντικαταστάσεις αγωγών και ενεργειακά αποδοτικές αναβαθμίσεις που συνδέονται και με την κλιματική προσαρμογή της πόλης. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανακοίνωσε χρηματοδότηση 250 εκατ. ευρώ για να στηρίξει το επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ στην Αττική, με ρητή αναφορά σε ψηφιακές αναβαθμίσεις και μέτρα για μείωση απωλειών και προσαρμογή σε ξηρασία.

Με αυτά τα δεδομένα, η είσοδος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ερμηνεύεται από την αγορά ως τοποθέτηση σε έναν κλάδο που περνά σε φάση μεγάλης επενδυτικής έντασης. Η λειψυδρία, οι ανάγκες αναβάθμισης των δικτύων και τα έργα ενίσχυσης υδατικών πόρων μετατρέπουν το νερό σε “νέα” κατηγορία κρίσιμης υποδομής, όπου το CAPEX δεν είναι επιλογή αλλά αναγκαιότητα. Και όταν ένας όμιλος υποδομών πληρώνει premium για να αποκτήσει θέση σε αυτό το οικοσύστημα, το σήμα προς την αγορά είναι ότι βλέπει αξία όχι μόνο στη μετοχή, αλλά στο αναπτυξιακό κύμα έργων που έρχεται.

Όσο για τον Paulson, η έξοδος μετά από πολυετή παρουσία μπορεί να εξηγηθεί με τους κλασικούς όρους της αγοράς: ωρίμανση επένδυσης, αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου ή αξιοποίηση ενός placement σε τιμή που δίνει premium. Για τη μετοχή, η μεταβίβαση ενός τόσο μεγάλου ποσοστού σε “strong hands” συνήθως μειώνει και τον φόβο του λεγόμενου overhang – της μόνιμης προσδοκίας ότι «κάποια στιγμή θα ξαναβγεί μεγάλο πακέτο προς πώληση» – καθώς πλέον ο νέος κάτοχος δεν είναι τυπικός παίκτης γρήγορης εξόδου.