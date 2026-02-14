Deal done. Ο Στέλιος Ιωάννου πούλησε τα Nolita, Ora και Pazuzu και μετακομίζει στο Ντουμπάι

Με τις υπογραφές να έχουν πλέον πέσει και τη συμφωνία να θεωρείται οριστική, ολοκληρώθηκε ένα deal που συζητήθηκε έντονα στο παρασκήνιο της αγοράς εστίασης. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του fpress o Στέλιος Ιωάννου προχώρησε στην πώληση του Nolita σε Ψυχικό και Κέρκυρα, καθώς και των Ora και Pazuzu, στον Άγγελο Κοτταρίδη — τον επιχειρηματία πίσω από το Yabanaki και συναίτερo του Δημήτρη Γιαννακόπουλου (DPG)

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του fpress, η συμφωνία «έκλεισε» με το συνολικό τίμημα να διαμορφώνεται πέριξ των 5 εκατ. ευρώ, έπειτα από κύκλο επαφών που κράτησε αρκετό διάστημα, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν σε πακέτο μεταβίβασης που περιλαμβάνει τα συγκεκριμένα lifestyle concepts.

Το γεγονός ότι ο αγοραστής προέρχεται από τον χώρο των beach & leisure destinations ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι σχεδιάζεται repositioning με πιο έντονο experiential χαρακτήρα.

Την ίδια ώρα, ο Στέλιος Ιωάννου φαίνεται να αλλάζει σελίδα, καθώς — σύμφωνα με τις ίδιες πηγές — μετακομίζει μόνιμα στο Ντουμπάι, ανοίγοντας νέο κύκλο δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδας. Στελέχη της αγοράς σημειώνουν ότι η αποχώρησή του συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική αυτή επιλογή.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις επόμενες κινήσεις του Άγγελου Κοτταρίδη, καθώς αρκετοί θεωρούν ότι η συγκεκριμένη εξαγορά μπορεί να αποτελέσει την αρχή μιας ευρύτερης συγκέντρωσης concepts στον χώρο της premium εστίασης και διασκέδασης.

