Deal done για τον Αστέρα Βουλιαγμένης. Ο Γ. Προκοπίου πούλησε σε Αραβες επενδυτές. Τι προβλέπει η συμφωνία και το τίμημα

Πριν καλά-καλά περάσει ένας χρόνος από την εξαγορά του Αστέρα Βουλιαγμένης από τον Γ. Προκοπίου, ο εφοπλιστής με υπεραξία πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, όπως αναφέρουν έγκυρες πληροφορίες της στήλης, πούλησε το απόκτημα του σε επενδυτικό σχήμα αραβικών συμφερόντων.

Ο Προκοπίου είχε αποκτήσει σε πρώτη φάση το 33,7% του Αστέρα από την τουρκική Dogus πέριξ των 300 εκατ. ευρώ, ενώ πέρσι τον Φλεβάρη απέκτησε και το υπόλοιπο 66,3% πέριξ του ενός δισ. ευρώ όπως κυκλοφόρησε στην πιάτσα εκείνη την περίοδο.

Οι πληροφορίες της στήλης αναφέρουν ότι το τίμημα για την πώληση του Αστέρα στο νέο σχήμα θα κινηθεί λίγο κάτω από το ποσό των δύο δισεκατομμυρίων ευρώ, προσδίδοντας υπεραξία που σίγουρα θα ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια ευρώ σε διάστημα λιγότερο του ενός έτους.

Μαθαίνουμε επίσης ότι ο εφοπλιστής πέτυχε στη συμφωνία να μετατραπεί το υψηλής γαστρονομίας εστιατόριο του συγκροτήματος, NOBU, σε βίλα, η οποία θα παραμείνει στην ιδιοκτησία του και θα διατηρήσει μία VIP θέση στην μαρίνα για το πολυτελές σκάφος του