Centric: Σε νέα υψηλά μέσω real estate, ή μήπως…

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Από τα 0,347 στην συνεδρίαση της 29ης Ιανουαρίου έως τα 0,42 ευρώ της χθεσινής και μάλιστα με κατακόρυφα αυξημένες συναλλαγές Τετάρτη- Πέμπτη η άνοδος για τη μετοχή της Centric δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη.

Ιδιαίτερα σε μία συνεδρίαση όπως η χθεσινή, με profit taking σε τραπεζικά χαρτιά και blue chips, καθώς οι εντολές συνέχισαν εντελώς κόντρα, με νέες αγορές στο εύρος των 0,39-0,42 ευρώ.

Αναζητώντας τον λόγο της contrarian κίνησης, η χθεσινή ανακοίνωση της Lamda Development πως στις 2 Φεβρουαρίου αποδέχθηκε δεσμευτική προσφορά από την Nellenco SmSA θυγατρική της ΤΕΝ Brinke, για την πώληση δύο (2) οικοπέδων συνολικής μέγιστης επιτρεπόμενης οικοδομήσιμης επιφάνειας περίπου 15,7 χιλ. τ.μ. στην Περιοχή προς Πολεοδόμηση «A-Π2». Το συνολικό ποσό της πώλησης των δύο (2) οικοπέδων ανέρχεται σε περίπου €41,5 εκατ., το οποίο αντιστοιχεί σε μέσο τίμημα €2.650 ανά τ.μ. οικοδομήσιμης επιφάνειας.

Με την ΤΕΝ Brinke προτίθεται να συνεργαστεί η Centric- αποκτώντας το 50% της Nellenco (έναντι τιμήματος 12,5 χιλ. ευρώ (ήτοι ποσού ίσου με το ήμισυ του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου). Η συγκεκριμένη συνεργασία, όντως μπορεί να παράξει υπεραξία για την Centric μελλοντικά και ανάλογα με την υλοποίηση του επενδυτικού project (ανέγερση κατοικιών).

Ωστόσο, η Centric θα πρέπει να εισφέρει σημαντικά (ίδια ) κεφάλαια (το κατασκευαστικό κόστος υπολογίζεται στα 55 εκατ. ευρώ) που σύμφωνα με χρηματιστή εξηγεί την σημαντική άνοδο της μετοχής. Μόνο που, κατ’ αυτόν οφείλεται στην προεξόφληση θετικής κατάληξης πώλησης της Novibet σε κάποιον από τους μνηστήρες (σ.σ. δεν είναι ένας). Γνωστό πως έχουν τον ίδιο βασικό μέτοχο.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Η πρώτη ναυτιλιακή εταιρία στο ελληνικό χρηματιστηριακό ταμπλό;

Η πρώτη ναυτιλιακή εταιρία στο ελληνικό χρηματιστηριακό ταμπλό;

06.02.20261 λεπτ.
Στο τραπέζι deal με κινεζικό κολοσσό για το ορυχείο των Μουνδρέα – Ιωάννου στη Μαδαγασκάρη

Στο τραπέζι deal με κινεζικό κολοσσό για το ορυχείο των Μουνδρέα – Ιωάννου στη Μαδαγασκάρη

06.02.20261 λεπτ.
Δίκτυο της ΜΙΤ στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις;

Δίκτυο της ΜΙΤ στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις;

06.02.20261 λεπτ.
Συνάντηση με πολιτικό και οικονομικό βάθος στο Κολωνάκι

Συνάντηση με πολιτικό και οικονομικό βάθος στο Κολωνάκι

06.02.20261 λεπτ.
Τι ζήτησε ο Θύμιος από τον Φλωρίδη, η στρατολόγηση “μίας χρήσης” και οι γκρίνιες στην Αριστερά

Τι ζήτησε ο Θύμιος από τον Φλωρίδη, η στρατολόγηση “μίας χρήσης” και οι γκρίνιες στην Αριστερά

05.02.20261 λεπτ.
Η “σιωπηλή” στρατηγική της Grivalia – Κεφάλαια, AmanZoe και η επιστροφή Χρυσικού

Η “σιωπηλή” στρατηγική της Grivalia – Κεφάλαια, AmanZoe και η επιστροφή Χρυσικού

05.02.20261 λεπτ.
Μεσολαβητής υπουργός σε κόντρα γνωστού τραγουδιστή με επιχειρηματία

Μεσολαβητής υπουργός σε κόντρα γνωστού τραγουδιστή με επιχειρηματία

04.02.20261 λεπτ.
Orcel alpha bank
JPMC: Για ποιον “φυλάει” το 7,25% της Alpha Bank και οι επισημάνσεις του fpress για την τακτική Orcel

JPMC: Για ποιον “φυλάει” το 7,25% της Alpha Bank και οι επισημάνσεις του fpress για την τακτική Orcel

04.02.20261 λεπτ.
Ο Φλωρίδης και ο Ηγούμενος την Μονής Εσφιγμένου, το… κόμμα Σαμαρά και ο Ν. Μπίστης

Ο Φλωρίδης και ο Ηγούμενος την Μονής Εσφιγμένου, το… κόμμα Σαμαρά και ο Ν. Μπίστης

04.02.20261 λεπτ.
Το πρόστιμο της ΑΑΔΕ για ύποπτη συναλλαγή επιχειρηματία από το πόρισμα Βουρλιώτη

Το πρόστιμο της ΑΑΔΕ για ύποπτη συναλλαγή επιχειρηματία από το πόρισμα Βουρλιώτη

03.02.20261 λεπτ.
Οι βροχοπτώχεις χαλάνε τη…σούπα των κατασκευαστών για την αντιμετώπιση της…λειψυδρίας

Οι βροχοπτώχεις χαλάνε τη…σούπα των κατασκευαστών για την αντιμετώπιση της…λειψυδρίας

03.02.20261 λεπτ.
Χ. ΜΕΓΑΛΟΥ
Ο…πονοκέφαλος του Χ. Μεγάλου από ενδεχόμενο deal Πειραιώς – Euroxx

Ο…πονοκέφαλος του Χ. Μεγάλου από ενδεχόμενο deal Πειραιώς – Euroxx

03.02.20261 λεπτ.
Ιωάννης Καποδίστριας: Αυτό το ερείπιο είναι το σπίτι της οικογένειάς του;

Ιωάννης Καποδίστριας: Αυτό το ερείπιο είναι το σπίτι της οικογένειάς του;

03.02.20261 λεπτ.
Χάλασε το deal εξαγοράς ασφαλιστικής εταιρίας από τράπεζα, πουλιέται σε ανταγωνιστική τράπεζα. Αναταράξεις…

Χάλασε το deal εξαγοράς ασφαλιστικής εταιρίας από τράπεζα, πουλιέται σε ανταγωνιστική τράπεζα. Αναταράξεις…

01.02.20261 λεπτ.
Deal done για τον Αστέρα Βουλιαγμένης. Ο Γ. Προκοπίου πούλησε σε Αραβες επενδυτές. Τι προβλέπει η συμφωνία και το τίμημα

Deal done για τον Αστέρα Βουλιαγμένης. Ο Γ. Προκοπίου πούλησε σε Αραβες επενδυτές. Τι προβλέπει η συμφωνία και το τίμημα

01.02.20261 λεπτ.
Share