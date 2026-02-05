Centric: Σε νέα υψηλά μέσω real estate, ή μήπως…

Από τα 0,347 στην συνεδρίαση της 29ης Ιανουαρίου έως τα 0,42 ευρώ της χθεσινής και μάλιστα με κατακόρυφα αυξημένες συναλλαγές Τετάρτη- Πέμπτη η άνοδος για τη μετοχή της Centric δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη.

Ιδιαίτερα σε μία συνεδρίαση όπως η χθεσινή, με profit taking σε τραπεζικά χαρτιά και blue chips, καθώς οι εντολές συνέχισαν εντελώς κόντρα, με νέες αγορές στο εύρος των 0,39-0,42 ευρώ.

Αναζητώντας τον λόγο της contrarian κίνησης, η χθεσινή ανακοίνωση της Lamda Development πως στις 2 Φεβρουαρίου αποδέχθηκε δεσμευτική προσφορά από την Nellenco SmSA θυγατρική της ΤΕΝ Brinke, για την πώληση δύο (2) οικοπέδων συνολικής μέγιστης επιτρεπόμενης οικοδομήσιμης επιφάνειας περίπου 15,7 χιλ. τ.μ. στην Περιοχή προς Πολεοδόμηση «A-Π2». Το συνολικό ποσό της πώλησης των δύο (2) οικοπέδων ανέρχεται σε περίπου €41,5 εκατ., το οποίο αντιστοιχεί σε μέσο τίμημα €2.650 ανά τ.μ. οικοδομήσιμης επιφάνειας.

Με την ΤΕΝ Brinke προτίθεται να συνεργαστεί η Centric- αποκτώντας το 50% της Nellenco (έναντι τιμήματος 12,5 χιλ. ευρώ (ήτοι ποσού ίσου με το ήμισυ του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου). Η συγκεκριμένη συνεργασία, όντως μπορεί να παράξει υπεραξία για την Centric μελλοντικά και ανάλογα με την υλοποίηση του επενδυτικού project (ανέγερση κατοικιών).

Ωστόσο, η Centric θα πρέπει να εισφέρει σημαντικά (ίδια ) κεφάλαια (το κατασκευαστικό κόστος υπολογίζεται στα 55 εκατ. ευρώ) που σύμφωνα με χρηματιστή εξηγεί την σημαντική άνοδο της μετοχής. Μόνο που, κατ’ αυτόν οφείλεται στην προεξόφληση θετικής κατάληξης πώλησης της Novibet σε κάποιον από τους μνηστήρες (σ.σ. δεν είναι ένας). Γνωστό πως έχουν τον ίδιο βασικό μέτοχο.