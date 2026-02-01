Χάλασε το deal εξαγοράς ασφαλιστικής εταιρίας από τράπεζα, πουλιέται σε ανταγωνιστική τράπεζα. Αναταράξεις…

Εδώ και κάποιο διάστημα ορισμένοι στην αγορά θεωρούσαν με σχετική βεβαιότητα ότι συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία που άλλαξε χέρια πρόσφατα, βρισκόταν σε τροχιά συμφωνίας με τραπεζικό σχήμα που αναζητούσε τρόπο να διεισδύσει στον ασφαλιστικό κλάδο.

Εξάλλου είναι και πολύ της μόδας το bancassurance, το διαπιστώσαμε περίτρανα το τελευταίο διάστημα με Εθνική Ασφαλιστική κλπ. Για να επανέλθω στο θέμα μας, οι συζητήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, είχαν προχωρήσει πέρα από το στάδιο των διερευνητικών επαφών και είχαν αγγίξει πιο «ουσιαστικά» επίπεδα, όπως το χρονοδιάγραμμα, το τίμημα σε μετρητά ή μετοχές.

Μάλιστα, σε ορισμένους κύκλους θεωρούνταν θέμα χρόνου να υπάρξουν εξελίξεις, καθώς το αφήγημα της στρατηγικής σύμπραξης φαινόταν να εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές. Ωστόσο, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από πηγή που γνωρίζει από μέσα την διαδικασία, έσκασε καλύτερη πρόταση από ανταγωνιστική τράπεζα με καλύτερο τίμημα και συνέργειες.

Οι συζητήσεις διεξήχθησαν με άκρα μυστικότητα και χωρίς να υπάρξει επίσημη ρήξη ή δραματική ανατροπή, οι βασικοί μέτοχοι της ασφαλιστικής εταιρείας φέρεται να έκαναν πίσω από την πρώτη σχεδόν κλεισμένη συμφωνία και να επανεξέτασαν συνολικά το πλαίσιο της πιθανής συναλλαγής.

Παράγοντες όπως η αποτίμηση, η μελλοντική αυτονομία και –κυρίως– η στρατηγική κατεύθυνση του σχήματος φαίνεται πως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή στάσης και σύντομα μαθαίνω ότι θα έχουμε ανακοινώσεις.

Πρέπει να σας πώ ότι δεν είμαι σίγουρος αν η διοίκηση της πρώτης τράπεζας που ενδιαφέρθηκε, γνωρίζει ότι η διοίκηση της ασφαλιστικής έχει κάνει πίσω και ότι μάλλον σύντομα θα έχουμε deal done με την δεύτερη.

Προβλέπω αναταράξεις!!!