Πόσα “τζιράρουν” στην Ελλάδα, τα ταξί, τα κομμωτήρια, τα μπαρ και τα καφέ

Δημιουργήσαμε το one-stop shop της ενημέρωσης για το πόσα τζιράρει το ελληνικό μικρομεσαίο επιχειρείν. Το εργαλείο καθιστά άμεση και εύκολη την πρόσβαση στις εξής πληροφορίες που προέρχονται από περισσότερες από 900.000 ατομικές επιχειρήσεις: Ποιος είναι ο μέσος ετήσιος τζίρος τους; Πόσοι επαγγελματίες δραστηριοποιούνται ανά κλάδο; Και πώς έχουν εξελιχθεί αυτά τα δύο μεγέθη στο βάθος της τελευταίας τριετίας; Τα στοιχεία είναι επίσημα και προκύπτουν από τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ καθώς χρησιμοποιούνται στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των αυτοαπασχολουμένων. Διαλέξτε τον κλάδο που σας ενδιαφέρει και δείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>Your browser does not support iframes. </p><p> </p><div class='code-block code-block-3' style='margin: 8px auto; text-align: center; display: block; clear: both;'><div id="div-gpt-ad-1770140183333-0" data-gpt-path="/7396366/Fpress_Rectangle_Instant-Articles_2" data-gpt-sizes="[[300, 250]]"></div></div><p>