Παρατηρητήριο ακρίβειας: Αυτά είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις τον Ιανουάριο

Παρουσιάζουμε τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ με τις ανατιμήσεις αλλά και τις μειώσεις τιμών που καταγράφηκαν τον Ιανουάριο σε 620 προϊόντα και υπηρεσίες. Με το εργαλείο του fpress.gr ο αναγνώστης απαντά πρόσβαση στα στοιχεία που δείχνουν την ετήσια μεταβολή τιμών για όλα τα αγαθά που συνθέτουν το περίφημο “καλάθι του νοικοκυριού”. Ένα καλάθι μάλιστα, η σύνθεση του οποίου άλλαξε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή καθώς -ύστερα από απόφαση που ελήφθη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο- χρησιμοποιούνται πλέον τα στοιχεία του 2018 και όχι του μακρινού 2005 όπως συνέβαινε μέχρι τώρα.

Η δημόσια συζήτηση έχει επικεντρωθεί το τελευταίο διάστημα -και δικαίως- στις αυξήσεις που παρατηρούνται στα τρόφιμα. Και είναι λογικό όταν και τον Ιανουάριο, το μοσχάρι εμφανίζεται να έχει ακριβύνει κατά 25,4%, οι σοκολάτες και τα προϊόντα σοκολάτας κατά 20,35%, ο καφές κατά 17,68%, και τα φρούτα κατά 11,77%. Όμως, δεν είναι μόνο αυτά τα μέτωπα ανοικτά. Το εργαλείο του fpress.gr υπολογίζει το top-30, δηλαδή τον κατάλογο με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες με τις 30 μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις τον Ιανουάριο. Και σε αυτόν θα δείτε ότι υπάρχουν μέσα τα ενδύματα. Όλων των κατηγοριών τα ρούχα, από βρεφικά, ανδρικά και γυναικεία, να καταγράφουν ανατιμήσεις ακόμη και άνω του 14%. Υπάρχουν -αναμενόμενο- τα ενοίκια κύριας κατοικίας αλλά αυτό που έχει αρχίσει να δημιουργεί έντονο προβληματισμό είναι ότι μπαίνουν στον κατάλογο και μάλιστα σε υψηλές θέσεις και οι εργασίες επισκευής ακινήτων. Πριν δηλαδή προλάβουμε να εκμεταλλευτούμε τα προγράμματα επιδοτήσεων για τις επισκευές ακινήτων η αγορά προεξοφλεί την αύξηση της ζήτησης και ανεβάζει τις τιμές. Οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης μπαίνουν και αυτές στον κατάλογο λόγω των αυξήσεων στα πάγια που ήδη αποτυπώνονται στους λογαριασμούς.

Το εργαλείο σας δίνει δύο δυνατότητες: να εντοπίσετε με μια ματιά τα 30 προϊόντα και υπηρεσίες με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις κατά τον μήνα Ιανουάριο αλλά και να βρείτε την ετήσια μεταβολή τιμής σε καθένα από τα 620 διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες που συνθέτουν το καλάθι του νοικοκυριού.