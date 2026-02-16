Παρατηρητήριο ακρίβειας: Αυτά είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις τον Ιανουάριο

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Παρουσιάζουμε τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ με τις ανατιμήσεις αλλά και τις μειώσεις τιμών που καταγράφηκαν τον Ιανουάριο σε 620 προϊόντα και υπηρεσίες. Με το εργαλείο του fpress.gr ο αναγνώστης απαντά πρόσβαση στα στοιχεία που δείχνουν την ετήσια μεταβολή τιμών για όλα τα αγαθά που συνθέτουν το περίφημο “καλάθι του νοικοκυριού”. Ένα καλάθι μάλιστα, η σύνθεση του οποίου άλλαξε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή καθώς -ύστερα από απόφαση που ελήφθη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο- χρησιμοποιούνται πλέον τα στοιχεία του 2018 και όχι του μακρινού 2005 όπως συνέβαινε μέχρι τώρα.

Η δημόσια συζήτηση έχει επικεντρωθεί το τελευταίο διάστημα -και δικαίως- στις αυξήσεις που παρατηρούνται στα τρόφιμα. Και είναι λογικό όταν και τον Ιανουάριο, το μοσχάρι εμφανίζεται να έχει ακριβύνει κατά 25,4%, οι σοκολάτες και τα προϊόντα σοκολάτας κατά 20,35%, ο καφές κατά 17,68%, και τα φρούτα κατά 11,77%. Όμως, δεν είναι μόνο αυτά τα μέτωπα ανοικτά. Το εργαλείο του fpress.gr υπολογίζει το top-30, δηλαδή τον κατάλογο με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες με τις 30 μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις τον Ιανουάριο. Και σε αυτόν θα δείτε ότι υπάρχουν μέσα τα ενδύματα. Όλων των κατηγοριών τα ρούχα, από βρεφικά, ανδρικά και γυναικεία, να καταγράφουν ανατιμήσεις ακόμη και άνω του 14%. Υπάρχουν -αναμενόμενο- τα ενοίκια κύριας κατοικίας αλλά αυτό που έχει αρχίσει να δημιουργεί έντονο προβληματισμό είναι ότι μπαίνουν στον κατάλογο και μάλιστα σε υψηλές θέσεις και οι εργασίες επισκευής ακινήτων. Πριν δηλαδή προλάβουμε να εκμεταλλευτούμε τα προγράμματα επιδοτήσεων για τις επισκευές ακινήτων η αγορά προεξοφλεί την αύξηση της ζήτησης και ανεβάζει τις τιμές. Οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης μπαίνουν και αυτές στον κατάλογο λόγω των αυξήσεων στα πάγια που ήδη αποτυπώνονται στους λογαριασμούς.

Το εργαλείο σας δίνει δύο δυνατότητες: να εντοπίσετε με μια ματιά τα 30 προϊόντα και υπηρεσίες με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις κατά τον μήνα Ιανουάριο αλλά και να βρείτε την ετήσια μεταβολή τιμής σε καθένα από τα 620 διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες που συνθέτουν το καλάθι του νοικοκυριού.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Χρηματιστήριο: Συνεχίστηκε η διόρθωση με πιέσεις στις τράπεζες – Αντέδρασαν TITAN και Metlen

Χρηματιστήριο: Συνεχίστηκε η διόρθωση με πιέσεις στις τράπεζες – Αντέδρασαν TITAN και Metlen

16.02.20261 λεπτ.
Ποιοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν πριν τα 62 το 2026 – Αναλυτικός οδηγός

Ποιοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν πριν τα 62 το 2026 – Αναλυτικός οδηγός

16.02.20261 λεπτ.
Ψήφος εμπιστοσύνης από Citi στις ελληνικές τράπεζες – Ανεβάζει τις τιμές στόχο

Ψήφος εμπιστοσύνης από Citi στις ελληνικές τράπεζες – Ανεβάζει τις τιμές στόχο

16.02.20261 λεπτ.
Η AI στο κυνήγι της φοροδιαφυγής: Πώς αλλάζουν οι έλεγχοι στην Ελλάδα

Η AI στο κυνήγι της φοροδιαφυγής: Πώς αλλάζουν οι έλεγχοι στην Ελλάδα

16.02.20261 λεπτ.
Εταιρικά Ομόλογα: Ισχυρή ανάπτυξη και επενδυτικές ευκαιρίες το 2025

Εταιρικά Ομόλογα: Ισχυρή ανάπτυξη και επενδυτικές ευκαιρίες το 2025

15.02.20261 λεπτ.
Νόμος Κατσέλη: Τι σημαίνει η απόφαση του Αρείου Πάγου – Οι 5 βασικές επιπτώσεις

Νόμος Κατσέλη: Τι σημαίνει η απόφαση του Αρείου Πάγου – Οι 5 βασικές επιπτώσεις

15.02.20261 λεπτ.
Βαρύ κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Ρευστοποιήσεις και πτώση κάτω από τις 2.300 μονάδες

Βαρύ κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Ρευστοποιήσεις και πτώση κάτω από τις 2.300 μονάδες

13.02.20261 λεπτ.
Φορολογικές Δηλώσεις: Ποια εισοδήματα είναι αφορολόγητα για μισθωτούς και συνταξιούχους

Φορολογικές Δηλώσεις: Ποια εισοδήματα είναι αφορολόγητα για μισθωτούς και συνταξιούχους

13.02.20261 λεπτ.
Μείωση φορολογικών προστίμων έως 50% με αποδοχή ελέγχου – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Μείωση φορολογικών προστίμων έως 50% με αποδοχή ελέγχου – Τι πρέπει να γνωρίζετε

13.02.20261 λεπτ.
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και Blue Chips Οδηγούν τον Γενικό Δείκτη Πάνω από τις 2.350 Μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και Blue Chips Οδηγούν τον Γενικό Δείκτη Πάνω από τις 2.350 Μονάδες

12.02.20261 λεπτ.
Alpha Bank: Ανεβάζει τη τιμή στόχο στα 5,10 ευρώ με σύσταση “buy” η Goldman Sachs – Aυξανόμενες αποδόσεις έως το 2028

Alpha Bank: Ανεβάζει τη τιμή στόχο στα 5,10 ευρώ με σύσταση “buy” η Goldman Sachs – Aυξανόμενες αποδόσεις έως το 2028

12.02.20261 λεπτ.
Συγκρίνουμε τις τιμές 65 πακέτων κινητής τηλεφωνίας – Βρείτε την πιο συμφέρουσα λύση

Συγκρίνουμε τις τιμές 65 πακέτων κινητής τηλεφωνίας – Βρείτε την πιο συμφέρουσα λύση

12.02.20261 λεπτ.
JP Morgan: Ανεπτυγμένη Αγορά ξανά η Ελλάδα το 2026 – Οι δείκτες, οι ροές και το στοίχημα

JP Morgan: Ανεπτυγμένη Αγορά ξανά η Ελλάδα το 2026 – Οι δείκτες, οι ροές και το στοίχημα

12.02.20261 λεπτ.
Goldman Sachs: Ισχυρή κερδοφορία και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για τις ελληνικές τράπεζες – Οι νέες τιμές στόχος

Goldman Sachs: Ισχυρή κερδοφορία και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για τις ελληνικές τράπεζες – Οι νέες τιμές στόχος

12.02.20261 λεπτ.
EFG Outlook 2026: Οι 10 βασικές θεματικές που αναμένεται να διαμορφώσουν την παγκόσμια οικονομία το 2026

EFG Outlook 2026: Οι 10 βασικές θεματικές που αναμένεται να διαμορφώσουν την παγκόσμια οικονομία το 2026

12.02.20261 λεπτ.
Share
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com