Όλες οι μεταβολές τιμών σε προϊόντα και υπηρεσίες τον Ιανουάριο

Παρουσιάζουμε τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ με τις ανατιμήσεις αλλά και τις μειώσεις τιμών που καταγράφηκαν τον Ιανουάριο σε 620 προϊόντα και υπηρεσίες. Με το εργαλείο του fpress.gr ο αναγνώστης απαντά πρόσβαση στα στοιχεία που δείχνουν την ετήσια μεταβολή τιμών για όλα τα αγαθά που συνθέτουν το περίφημο “καλάθι του νοικοκυριού”. Επίσης, δημοσιεύεται ο κατάλογος με τους πρωταθλητές της ακρίβειας για τον 1ο μήνα του 2026.

Το εργαλείο σας δίνει δύο δυνατότητες: να εντοπίσετε με μια ματιά τα 30 προϊόντα και υπηρεσίες με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις κατά τον μήνα Ιανουάριο αλλά και να βρείτε την ετήσια μεταβολή τιμής σε καθένα από τα 620 διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες που συνθέτουν το καλάθι του νοικοκυριού.