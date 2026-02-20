Διαφημιστικές κλήσεις: Πώς να προστατευτείτε και πότε δικαιούστε αποζημίωση

Καθημερινό φαινόμενο αποτελούν πλέον οι τηλεφωνικές κλήσεις για προώθηση διαφημιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, με χιλιάδες πολίτες να δηλώνουν ότι δέχονται επανειλημμένες οχλήσεις, ακόμη και όταν έχουν εκφράσει ρητά την αντίθεσή τους.

Ωστόσο, οι καταναλωτές δεν είναι ανυπεράσπιστοι. Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένο μηχανισμό προστασίας, το λεγόμενο «Μητρώο 11», που θεσπίστηκε με το άρθρο 11 του ν. 3471/2006 και λειτουργεί ως «φίλτρο» για τις διαφημιστικές κλήσεις.

Τι είναι το «Μητρώο 11»

Το «Μητρώο 11» είναι ειδικός κατάλογος που τηρείται από κάθε πάροχο σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας. Σε αυτόν καταχωρίζονται οι συνδρομητές που δηλώνουν ρητά ότι δεν επιθυμούν να δέχονται διαφημιστικές κλήσεις.

Όπως εξήγησε η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη στο ΕΡΤnews, από τη στιγμή που ένας αριθμός ενταχθεί στο Μητρώο, οι εταιρείες υποχρεούνται να τον εξαιρούν από κάθε καμπάνια τηλεφωνικής προώθησης.

Σε διαφορετική περίπτωση, παραβιάζεται η νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με σοβαρές έννομες συνέπειες.

Η πρόσφατη δικαστική απόφαση – Αποζημίωση 50.000 ευρώ

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά πρόσφατη απόφαση του Εφετείο Πειραιά, το οποίο επιδίκασε αποζημίωση 50.000 ευρώ σε πολίτη που δεχόταν επαναλαμβανόμενες διαφημιστικές κλήσεις, παρά το γεγονός ότι είχε εγγραφεί στο Μητρώο 11 και είχε δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμεί τέτοιου είδους επικοινωνία.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η παραβίαση της ρητής δήλωσης μη όχλησης θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης, επιβεβαιώνοντας ότι η προστασία δεν είναι απλώς θεωρητική, αλλά ουσιαστική και δικαστικά επιδιώξιμη.

Η απόφαση αυτή στέλνει σαφές μήνυμα στην αγορά ότι η μη συμμόρφωση μπορεί να έχει υψηλό οικονομικό κόστος.

Πώς γίνεται η εγγραφή

Η διαδικασία εγγραφής στο «Μητρώο 11» είναι απλή:

  • Ο συνδρομητής υποβάλλει αίτημα στον πάροχο σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας.

  • Δεν απαιτείται προσφυγή σε δημόσια αρχή.

  • Η καταχώριση γίνεται από τον ίδιο τον πάροχο.

Από τη στιγμή της εγγραφής, οι εταιρείες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν διαφημιστικές κλήσεις οφείλουν να ελέγχουν το σχετικό μητρώο και να εξαιρούν τους εγγεγραμμένους αριθμούς.

Στην πράξη, ωστόσο, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου πολίτες συνεχίζουν να δέχονται οχλήσεις, γεγονός που υποδηλώνει ελλιπή συμμόρφωση ή ανεπαρκείς ελέγχους από ορισμένες επιχειρήσεις.

Πού μπορεί να απευθυνθεί ο πολίτης

Σε περίπτωση παραβίασης, ο καταναλωτής έχει πολλαπλές επιλογές:

  • Υποβολή καταγγελίας στον Συνήγορος του Καταναλωτή

  • Καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

  • Προσφυγή στη Δικαιοσύνη για διεκδίκηση αποζημίωσης

Οι αρμόδιες αρχές έχουν κατά καιρούς επιβάλει σημαντικά διοικητικά πρόστιμα σε εταιρείες που παραβιάζουν το θεσμικό πλαίσιο, γεγονός που καταδεικνύει τη βαρύτητα του ζητήματος και την αυξανόμενη αυστηρότητα στην εφαρμογή της νομοθεσίας.

Το μήνυμα προς καταναλωτές και επιχειρήσεις

Η λειτουργία του «Μητρώου 11» αποτελεί σημαντικό εργαλείο θωράκισης της ιδιωτικότητας των πολιτών. Η πρόσφατη δικαστική απόφαση ενισχύει το μήνυμα ότι η καταχρηστική τηλεφωνική όχληση δεν είναι απλώς ενοχλητική – μπορεί να αποδειχθεί και οικονομικά επιζήμια για τις επιχειρήσεις που αγνοούν το νόμο.

Για τους πολίτες, η εγγραφή στο Μητρώο και η ενεργή διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματική ασπίδα απέναντι σε ένα φαινόμενο που έχει λάβει διαστάσεις καθημερινής όχλησης.

Share