Συγκρίνουμε τις τιμές 65 πακέτων κινητής τηλεφωνίας – Βρείτε την πιο συμφέρουσα λύση

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Έχουμε τη δυνατότητα να συγκρίνουμε από την άνεση της οθόνης του ηλεκτρονικού μας υπολογιστή ή ακόμη και του κινητού μας, τις τιμές όλες των καρτοκινητών αλλά και των συμβολαίων κινητής τηλεφωνίας. Με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών να αναλαμβάνει τη συλλογή και την επικαιροποίηση των πληροφοριών από τα τρία δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, δημιουργούντα οι προϋποθέσεις σύγκρισης άνω των 60 διαφορετικών τιμολογιακών πολιτικών. Ιδού λοιπόν το εργαλείο που ετοίμασε το fpress.gr για να κωδικοποιήσει τη σχετική πληροφορία. Διαλέξτε είδος σύνδεσης, εταιρεία, και βρείτε όλες τις εναλλακτικές με τιμές που κυμαίνονται από 6,6 έως και 50 ευρώ τον μήνα. Το ζήτημα δεν είναι μόνο το τι πληρώνετε αλλά και το πώς αξιοποιείτε αυτά που σας προσφέρει το κάθε πακέτο. Το ακριβό πάγιο είναι φθηνό αν αξιοποιείτε πλήρως αυτά που προσφέρονται και πάρα πολύ ακριβό αν το κινητό σας μένει… μόνο του τις περισσότερες ώρες του μήνα

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

JP Morgan: Ανεπτυγμένη Αγορά ξανά η Ελλάδα το 2026 – Οι δείκτες, οι ροές και το στοίχημα

JP Morgan: Ανεπτυγμένη Αγορά ξανά η Ελλάδα το 2026 – Οι δείκτες, οι ροές και το στοίχημα

12.02.20261 λεπτ.
Goldman Sachs: Ισχυρή κερδοφορία και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για τις ελληνικές τράπεζες – Οι νέες τιμές στόχος

Goldman Sachs: Ισχυρή κερδοφορία και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για τις ελληνικές τράπεζες – Οι νέες τιμές στόχος

12.02.20261 λεπτ.
EFG Outlook 2026: Οι 10 βασικές θεματικές που αναμένεται να διαμορφώσουν την παγκόσμια οικονομία το 2026

EFG Outlook 2026: Οι 10 βασικές θεματικές που αναμένεται να διαμορφώσουν την παγκόσμια οικονομία το 2026

12.02.20261 λεπτ.
BofA: Στο επίκεντρο των διεθνών κεφαλαίων η Ελλάδα – Κορεσμένες οι τράπεζες, ανοίγει ο δρόμος για Metlen και ΔΕΗ

BofA: Στο επίκεντρο των διεθνών κεφαλαίων η Ελλάδα – Κορεσμένες οι τράπεζες, ανοίγει ο δρόμος για Metlen και ΔΕΗ

11.02.20261 λεπτ.
Ανείσπρακτα ενοίκια: Πώς να αποφύγετε φόρο έως 45% για εισοδήματα που δεν εισπράξατε

Ανείσπρακτα ενοίκια: Πώς να αποφύγετε φόρο έως 45% για εισοδήματα που δεν εισπράξατε

11.02.20261 λεπτ.
Moody’s για νόμο Κατσέλη: Αρνητική εξέλιξη για την πιστοληπτική αξιολόγηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών

Moody’s για νόμο Κατσέλη: Αρνητική εξέλιξη για την πιστοληπτική αξιολόγηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών

11.02.20261 λεπτ.
Οδηγός για «μπλοκάκια»: Ποιοι γλιτώνουν το τεκμαρτό και πώς κερδίζουν έκπτωση φόρου

Οδηγός για «μπλοκάκια»: Ποιοι γλιτώνουν το τεκμαρτό και πώς κερδίζουν έκπτωση φόρου

10.02.20261 λεπτ.
Fitch για Metlen: Ανθεκτικός ισολογισμός και θετικές προοπτικές από το 2026

Fitch για Metlen: Ανθεκτικός ισολογισμός και θετικές προοπτικές από το 2026

10.02.20261 λεπτ.
Σαρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ για POS και IRIS: «Τσουχτερά» πρόστιμα και αυστηρές κυρώσεις

Σαρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ για POS και IRIS: «Τσουχτερά» πρόστιμα και αυστηρές κυρώσεις

10.02.20261 λεπτ.
Το νομοσχέδιο κατά της γραφειοκρατίας: Τι αλλάζει με τα πιστοποιητικά και άλλες 11 ερωταπαντήσεις

Το νομοσχέδιο κατά της γραφειοκρατίας: Τι αλλάζει με τα πιστοποιητικά και άλλες 11 ερωταπαντήσεις

09.02.20261 λεπτ.
Real Consulting: Κόκκαλης, Θεοδωρίδης, Μαρινάκης και Τζίγγερ αγοράζουν το 32,56% και όλοι… μαζί την OTS

Real Consulting: Κόκκαλης, Θεοδωρίδης, Μαρινάκης και Τζίγγερ αγοράζουν το 32,56% και όλοι… μαζί την OTS

09.02.20261 λεπτ.
ΕΝΦΙΑ 2026:  Τέλος χρόνου για την έκπτωση 20% στα ασφαλισμένα – Ποιοι γλιτώνουν τον μισό φόρο λόγω… χωριού. Υπολογίστε το κέρδος

ΕΝΦΙΑ 2026:  Τέλος χρόνου για την έκπτωση 20% στα ασφαλισμένα – Ποιοι γλιτώνουν τον μισό φόρο λόγω… χωριού. Υπολογίστε το κέρδος

09.02.20261 λεπτ.
Πόσο ΕΝΦΙΑ θα γλιτώσω αν ασφαλίσω το σπίτι μου;

Πόσο ΕΝΦΙΑ θα γλιτώσω αν ασφαλίσω το σπίτι μου;

09.02.20261 λεπτ.
Υπολογίζουμε το επίδομα θέρμανσης σε κάθε γειτονιά της Ελλάδας

Υπολογίζουμε το επίδομα θέρμανσης σε κάθε γειτονιά της Ελλάδας

09.02.20261 λεπτ.
Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας εφαρμόζεται ο μηδενισμός του ΕΝΦΙΑ;

Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας εφαρμόζεται ο μηδενισμός του ΕΝΦΙΑ;

08.02.20261 λεπτ.
Share