Συγκρίνουμε τις τιμές 65 πακέτων κινητής τηλεφωνίας – Βρείτε την πιο συμφέρουσα λύση

Έχουμε τη δυνατότητα να συγκρίνουμε από την άνεση της οθόνης του ηλεκτρονικού μας υπολογιστή ή ακόμη και του κινητού μας, τις τιμές όλες των καρτοκινητών αλλά και των συμβολαίων κινητής τηλεφωνίας. Με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών να αναλαμβάνει τη συλλογή και την επικαιροποίηση των πληροφοριών από τα τρία δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, δημιουργούντα οι προϋποθέσεις σύγκρισης άνω των 60 διαφορετικών τιμολογιακών πολιτικών. Ιδού λοιπόν το εργαλείο που ετοίμασε το fpress.gr για να κωδικοποιήσει τη σχετική πληροφορία. Διαλέξτε είδος σύνδεσης, εταιρεία, και βρείτε όλες τις εναλλακτικές με τιμές που κυμαίνονται από 6,6 έως και 50 ευρώ τον μήνα. Το ζήτημα δεν είναι μόνο το τι πληρώνετε αλλά και το πώς αξιοποιείτε αυτά που σας προσφέρει το κάθε πακέτο. Το ακριβό πάγιο είναι φθηνό αν αξιοποιείτε πλήρως αυτά που προσφέρονται και πάρα πολύ ακριβό αν το κινητό σας μένει… μόνο του τις περισσότερες ώρες του μήνα

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>Your browser does not support iframes. </p> <p> </p><div class='code-block code-block-3' style='margin: 8px auto; text-align: center; display: block; clear: both;'> <!-- AFTER PARAGRAPH 3--> <!-- /7396366/Fpress_Rectangle_Instant-Articles_2 --> <div id="div-gpt-ad-1770140183333-0" data-gpt-path="/7396366/Fpress_Rectangle_Instant-Articles_2" data-gpt-sizes="[[300, 250]]"> </div> </div> <p>