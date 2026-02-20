Επίδομα ενοικίου: Ποιοι πρέπει να κάνουν νέα αίτηση για να πληρωθούν τον Μάρτιο – Βήμα – βήμα η διαδικασία ανανέωσης

Μέσα στον Φεβρουάριο πρέπει να κινηθούν άμεσα οι δικαιούχοι του επιδόματος ενοικίου (επίδομα στέγασης) που είχαν εγκριθεί τον Αύγουστο του 2025, καθώς στο τέλος του μήνα λήγει το πρώτο εξάμηνο καταβολής. Όσοι δεν υποβάλουν νέα αίτηση ανανέωσης, κινδυνεύουν να μείνουν εκτός της επόμενης πληρωμής.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο του ΟΠΕΚΑ, το επίδομα χορηγείται για έξι μήνες και δεν ανανεώνεται αυτόματα. Μετά την ολοκλήρωση του εξαμήνου απαιτείται νέα αίτηση, προκειμένου να γίνει επανέλεγχος των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Ποιοι πρέπει να κάνουν αίτηση τώρα

Η προθεσμία αφορά όσους:

Είχαν εγκριθεί τον Αύγουστο του 2025

Έλαβαν επίδομα για το διάστημα 1η Σεπτεμβρίου 2025 έως 28 Φεβρουαρίου 2026

Εφόσον η αίτηση ανανέωσης υποβληθεί εμπρόθεσμα, οι δικαιούχοι θα συμπεριληφθούν κανονικά στην πληρωμή της 31ης Μαρτίου 2026.

Βήμα – βήμα η διαδικασία ανανέωσης

Η διαδικασία είναι απλή, αλλά απαιτεί προσοχή:

1. Έλεγχος προθεσμίας

Η νέα αίτηση πρέπει να υποβληθεί τον τελευταίο μήνα ισχύος της προηγούμενης έγκρισης.

2. Επιβεβαίωση ενεργού μισθωτηρίου

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει ενεργό και έγκυρο μισθωτήριο συμβόλαιο, το οποίο να καλύπτει και το επόμενο εξάμηνο.

Αν το συμβόλαιο λήγει, πρέπει να προηγηθεί ανανέωσή του.

3. Υποβολή νέας αίτησης

Η αίτηση υποβάλλεται εκ νέου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του επιδόματος στέγασης.

4. Επανέλεγχος κριτηρίων

Μετά τον έλεγχο των στοιχείων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, εγκρίνεται η συνέχιση της επιδότησης για ακόμη έξι μήνες.

Πόσα χρήματα δικαιούνται οι δικαιούχοι

Το ύψος του επιδόματος διαμορφώνεται ως εξής:

70 ευρώ μηνιαίως για μονοπρόσωπο νοικοκυριό

Προσαύξηση 35 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος

Στις μονογονεϊκές οικογένειες, η προσαύξηση για το πρώτο ανήλικο τέκνο είναι 70 ευρώ

Για απροστάτευτα τέκνα, η προσαύξηση ανέρχεται σε 70 ευρώ για κάθε τέκνο

Το επίδομα είναι αφορολόγητο, δεν κατάσχεται και δεν υπολογίζεται ως εισόδημα για άλλες κοινωνικές παροχές, όπως το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή το Επίδομα Παιδιού.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Τα κριτήρια είναι εισοδηματικά, περιουσιακά και διαμονής.

Α) Εισοδηματικά όρια

Το συνολικό ετήσιο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει:

7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό

Προσαύξηση 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος

Για μονογονεϊκή οικογένεια, προσαύξηση 7.000 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος

Για απροστάτευτα τέκνα, προσαύξηση 7.000 ευρώ ανά τέκνο

Σε κάθε περίπτωση, το ανώτατο εισοδηματικό όριο δεν μπορεί να ξεπερνά τις 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως σύνθεσης.

Δεν προσμετρώνται:

Το Επίδομα Παιδιού

Τα μη ανταποδοτικά αναπηρικά επιδόματα

Το επίδομα αναδοχής

Στο εισόδημα συνυπολογίζεται κάθε πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, προ φόρων και μετά την αφαίρεση ασφαλιστικών εισφορών, όπως προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση.

Τα περιουσιακά κριτήρια

1. Ακίνητη περιουσία

Η συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει:

120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό

Προσαύξηση 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος

Ανώτατο όριο: 180.000 ευρώ

2. Καταθέσεις και χρηματοοικονομικά προϊόντα

Το συνολικό ύψος καταθέσεων, μετοχών, ομολόγων κ.λπ. δεν μπορεί να υπερβαίνει:

7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό

Προσαύξηση 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος

Για μονογονεϊκή οικογένεια, προσαύξηση 7.000 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος

Για απροστάτευτα τέκνα, προσαύξηση 7.000 ευρώ ανά τέκνο

Επιπλέον, το ετήσιο ποσό τόκων καταθέσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το όριο που προκύπτει από τον σχετικό μαθηματικό τύπο (όριο καταθέσεων × μέσο επιτόκιο /100), όπως αποτυπώνεται στη φορολογική δήλωση (Ε1).

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Η ανανέωση δεν γίνεται αυτόματα .

Απαραίτητο είναι το ενεργό μισθωτήριο συμβόλαιο.

Η καθυστέρηση στην υποβολή αίτησης μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της επόμενης πληρωμής.

Όσοι είχαν εγκριθεί τον Αύγουστο του 2025 θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εντός Φεβρουαρίου, ώστε να διασφαλίσουν τη συνέχιση της επιδότησης και την ομαλή καταβολή των ποσών στο τέλος Μαρτίου.