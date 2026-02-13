Scope: Στο BBB+ η πιστοληπτική ικανότητα της Εθνικής Τράπεζας

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Αξιολόγηση BBB+ με σταθερές προοπτικές έλαβε η Εθνική Τράπεζα από τη Scope Ratings, επίπεδο που -όπως επισημαίνεται- αποτελεί την υψηλότερη αξιολόγηση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και την τοποθετεί μία βαθμίδα πάνω από το αξιόχρεο της Ελλάδας.

Η αξιολόγηση αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στον ισχυρό ισολογισμό και την ανθεκτική κερδοφορία της τράπεζας, στα υψηλά κεφαλαιακά αποθέματα, καθώς και στην ισχυρή χρηματοδοτική θέση και ρευστότητα.

Παράλληλα, η ΕΤΕ σημειώνει ότι η συνεργασία της με τη Scope -η οποία χαρακτηρίζεται ως εγκεκριμένος ευρωπαϊκός οίκος αξιολόγησης για σκοπούς που συνδέονται με πράξεις αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ- στοχεύει στην ενδυνάμωση και διαφοροποίηση του αξιολογικού της προφίλ και στην περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.

Οπως σημειώνει η Scope η NBG είναι μία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα, με συνολικό ενεργητικό 77 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2025. Διαθέτει ισχυρή θέση στην αγορά, ιδίως στη λιανική τραπεζική, γεγονός που της εξασφαλίζει πρόσβαση σε μεγάλη και χαμηλού κόστους καταθετική βάση.

Περίπου το 80% των εσόδων της προέρχεται από καθαρά έσοδα τόκων, αν και έχουν γίνει βήματα για την αύξηση των εσόδων από προμήθειες. Το χαρτοφυλάκιο δανείων επικεντρώνεται σε επιχειρηματικούς πελάτες, κάτι που αυξάνει την κυκλικότητα των εσόδων. Η γεωγραφική διαφοροποίηση περιορίζεται κυρίως σε θυγατρικές στη Βόρεια Μακεδονία και την Κύπρο.

Η Scope δεν αναμένει αλλαγές στο επιχειρηματικό μοντέλο στο άμεσο μέλλον. Μετά την πώληση των παλαιών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, η τράπεζα επικεντρώνεται στην πιστωτική ανάπτυξη, στην αύξηση μεριδίων αγοράς και στην ενίσχυση της παρουσίας της στη διαχείριση πλούτου, τις ασφαλιστικές εργασίες και τις πληρωμές. Το επιχειρηματικό σχέδιο 2025-27 προβλέπει επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στο ανθρώπινο δυναμικό. Παράλληλα, πλεονάζον κεφάλαιο ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ επιτρέπει την εξέταση εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

ΑΔΜΗΕ
ΑΔΜΗΕ: Πράσινο φως από τη Γενική Συνέλευση στην ΑΜΚ του 1 δισ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Πράσινο φως από τη Γενική Συνέλευση στην ΑΜΚ του 1 δισ. ευρώ

13.02.20261 λεπτ.
ΕΚΤΕΡ: Placement από τον Αθανάσιο Σίψα – Διέθεσε 1,7 εκατομμύρια μετοχές σε θεσμικούς επενδυτές

ΕΚΤΕΡ: Placement από τον Αθανάσιο Σίψα – Διέθεσε 1,7 εκατομμύρια μετοχές σε θεσμικούς επενδυτές

13.02.20261 λεπτ.
Βιομηχανία: Μείωση 5,4% των τιμών εισαγωγών τον Δεκέμβριο

Βιομηχανία: Μείωση 5,4% των τιμών εισαγωγών τον Δεκέμβριο

13.02.20261 λεπτ.
Στο σχήμα ΤΕΡΝΑ – ΜΕΤΚΑ η ανάπλαση του Φαληρικού Ορμου

Στο σχήμα ΤΕΡΝΑ – ΜΕΤΚΑ η ανάπλαση του Φαληρικού Ορμου

13.02.20261 λεπτ.
Impact Monitor 2025: Τι ζητούν σήμερα οι Έλληνες από τις επιχειρήσεις

Impact Monitor 2025: Τι ζητούν σήμερα οι Έλληνες από τις επιχειρήσεις

13.02.20261 λεπτ.
Metlen: Στα 56,20 ευρώ η τιμή στόχος από την Eurobank Equities – Ανέγγιχτη η βασική δυναμική των κερδών

Metlen: Στα 56,20 ευρώ η τιμή στόχος από την Eurobank Equities – Ανέγγιχτη η βασική δυναμική των κερδών

13.02.20261 λεπτ.
Κωνσταντίνος Μιτζάλης (AVAX): Ραντεβού στο τέλος του 2026 για την ολοκλήρωση όλης της σήραγγας της Γραμμής 4

Κωνσταντίνος Μιτζάλης (AVAX): Ραντεβού στο τέλος του 2026 για την ολοκλήρωση όλης της σήραγγας της Γραμμής 4

12.02.20261 λεπτ.
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,6% στον τζίρο των επιχειρήσεων το 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,6% στον τζίρο των επιχειρήσεων το 2025

12.02.20261 λεπτ.
Λάμψα: Πράσινο φως στην ΑΜΚ της Regency – Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά για Selene και Harmona

Λάμψα: Πράσινο φως στην ΑΜΚ της Regency – Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά για Selene και Harmona

12.02.20261 λεπτ.
Μυτιληναίος: Υποφέρει η βιομηχανία – Χρειαζόμαστε ανακούφιση από το υψηλό κόστος ενέργειας

Μυτιληναίος: Υποφέρει η βιομηχανία – Χρειαζόμαστε ανακούφιση από το υψηλό κόστος ενέργειας

12.02.20261 λεπτ.
Τράπεζα Κύπρου: Στα 10,90 ευρώ η τιμή στόχος από Alpha Finance – AXIA Research

Τράπεζα Κύπρου: Στα 10,90 ευρώ η τιμή στόχος από Alpha Finance – AXIA Research

12.02.20261 λεπτ.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 42,4 ευρώ ανεβάζει η Pantelakis Securities την τιμή στόχο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 42,4 ευρώ ανεβάζει η Pantelakis Securities την τιμή στόχο

11.02.20261 λεπτ.
Τράπεζα Ηπείρου: Πράσινο φως στην ΑΜΚ των 30 εκατ. ευρώ και την είσοδο του Π. Νομικού

Τράπεζα Ηπείρου: Πράσινο φως στην ΑΜΚ των 30 εκατ. ευρώ και την είσοδο του Π. Νομικού

11.02.20261 λεπτ.
Citi για ΤΙΤΑΝ: Ανεβάζει την τιμή στόχο στα 70 ευρώ – H νέα στρατηγική που δίνει αξία

Citi για ΤΙΤΑΝ: Ανεβάζει την τιμή στόχο στα 70 ευρώ – H νέα στρατηγική που δίνει αξία

11.02.20261 λεπτ.
METLEN: Υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2.0

METLEN: Υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2.0

11.02.20261 λεπτ.
Share
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com