Scope: Στο BBB+ η πιστοληπτική ικανότητα της Εθνικής Τράπεζας

Αξιολόγηση BBB+ με σταθερές προοπτικές έλαβε η Εθνική Τράπεζα από τη Scope Ratings, επίπεδο που -όπως επισημαίνεται- αποτελεί την υψηλότερη αξιολόγηση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και την τοποθετεί μία βαθμίδα πάνω από το αξιόχρεο της Ελλάδας.

Η αξιολόγηση αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στον ισχυρό ισολογισμό και την ανθεκτική κερδοφορία της τράπεζας, στα υψηλά κεφαλαιακά αποθέματα, καθώς και στην ισχυρή χρηματοδοτική θέση και ρευστότητα.

Παράλληλα, η ΕΤΕ σημειώνει ότι η συνεργασία της με τη Scope -η οποία χαρακτηρίζεται ως εγκεκριμένος ευρωπαϊκός οίκος αξιολόγησης για σκοπούς που συνδέονται με πράξεις αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ- στοχεύει στην ενδυνάμωση και διαφοροποίηση του αξιολογικού της προφίλ και στην περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.

Οπως σημειώνει η Scope η NBG είναι μία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα, με συνολικό ενεργητικό 77 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2025. Διαθέτει ισχυρή θέση στην αγορά, ιδίως στη λιανική τραπεζική, γεγονός που της εξασφαλίζει πρόσβαση σε μεγάλη και χαμηλού κόστους καταθετική βάση.

Περίπου το 80% των εσόδων της προέρχεται από καθαρά έσοδα τόκων, αν και έχουν γίνει βήματα για την αύξηση των εσόδων από προμήθειες. Το χαρτοφυλάκιο δανείων επικεντρώνεται σε επιχειρηματικούς πελάτες, κάτι που αυξάνει την κυκλικότητα των εσόδων. Η γεωγραφική διαφοροποίηση περιορίζεται κυρίως σε θυγατρικές στη Βόρεια Μακεδονία και την Κύπρο.

Η Scope δεν αναμένει αλλαγές στο επιχειρηματικό μοντέλο στο άμεσο μέλλον. Μετά την πώληση των παλαιών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, η τράπεζα επικεντρώνεται στην πιστωτική ανάπτυξη, στην αύξηση μεριδίων αγοράς και στην ενίσχυση της παρουσίας της στη διαχείριση πλούτου, τις ασφαλιστικές εργασίες και τις πληρωμές. Το επιχειρηματικό σχέδιο 2025-27 προβλέπει επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στο ανθρώπινο δυναμικό. Παράλληλα, πλεονάζον κεφάλαιο ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ επιτρέπει την εξέταση εξαγορών και συγχωνεύσεων.