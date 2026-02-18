Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Ανοίγει η πλατφόρμα – Ποιοι δικαιούνται «κούρεμα» έως 50% και πώς υποβάλλεται η αίτηση

Ανοίγει την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου η πλατφόρμα αιτήσεων για τη νέα ρύθμιση αναδιάρθρωσης στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο, δίνοντας «ανάσα» σε περίπου 40.000 δανειολήπτες με συνολικές οφειλές που προσεγγίζουν τα 6 δισ. ευρώ.

Η ρύθμιση προσφέρει σημαντικό «κούρεμα» μέσω ευνοϊκής μετατροπής σε ευρώ, χαμηλά σταθερά επιτόκια και δυνατότητα επιμήκυνσης, εξαλείφοντας οριστικά τον συναλλαγματικό κίνδυνο.

Τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο που χορηγήθηκαν κυρίως τη δεκαετία του 2000 έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά από την υποτίμηση του ευρώ. Σε αρκετές περιπτώσεις, η επιβάρυνση ξεπέρασε το 40% σε σχέση με την αρχική ισοτιμία, οδηγώντας πολλούς δανειολήπτες σε αδιέξοδο.

Η νέα ρύθμιση επιχειρεί να αποκαταστήσει μέρος αυτής της ζημιάς, προσφέροντας βιώσιμους όρους αποπληρωμής.

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση

Η αναδιάρθρωση περιλαμβάνει:

  • Μετατροπή του δανείου από ελβετικό φράγκο σε ευρώ

  • «Κούρεμα» μέσω βελτιωμένης ισοτιμίας

  • Σταθερό χαμηλό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια

  • Προαιρετική επιμήκυνση αποπληρωμής έως 5 έτη

Στόχος είναι η σταθεροποίηση της μηνιαίας δόσης και η αποφυγή μελλοντικών επιβαρύνσεων.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν

Δικαίωμα υπαγωγής έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τα εξής:

  • Είναι φυσικά πρόσωπα

  • Το δάνειο δεν έχει καταγγελθεί

  • Δεν έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη

Οι ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες, με βάση εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία.

Οι 4 κατηγορίες και τα οφέλη

ΚατηγορίαΒελτίωση ισοτιμίαςΕπιτόκιο
150%2,30%
230%2,50%
320%2,70%
415%2,90%

Όσο υψηλότερη η κατηγορία, τόσο μεγαλύτερο το «κούρεμα» και χαμηλότερο το επιτόκιο.

Δυνατότητα επιμήκυνσης

Ανεξαρτήτως κατηγορίας, παρέχεται η δυνατότητα παράτασης της διάρκειας αποπληρωμής έως 5 χρόνια, με ξεχωριστό αίτημα.

Ισχύουν δύο βασικοί περιορισμοί:

  • Η ηλικία του νεότερου δανειολήπτη στη λήξη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 80 έτη

  • Η συνολική επιμήκυνση δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% της υπολειπόμενης διάρκειας

Προθεσμίες και διαδικασία

Η περίοδος αιτήσεων:

  • Έναρξη: 19 Φεβρουαρίου 2026

  • Λήξη: 19 Αυγούστου 2026

Η αίτηση υποβάλλεται:

  • Στην τράπεζα ή

  • Στον διαχειριστή του δανείου

Ειδικές περιπτώσεις

  • Οι δανειολήπτες της Κατηγορίας 4 απευθύνονται απευθείας στον πιστωτή.

  • Οι υπόλοιπες κατηγορίες απαιτούν προηγούμενη βεβαίωση ένταξης.

Πού εκδίδεται η βεβαίωση ένταξης

Η βεβαίωση εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Σημαντικά σημεία:

  • Δεν απαιτείται μεταφόρτωση εγγράφων

  • Η διαδικασία γίνεται με ηλεκτρονική συναίνεση

  • Τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από τα αρχεία του Δημοσίου

Τι γίνεται μετά την αίτηση

Μετά την αξιολόγηση από τον πιστωτή:

  1. Ο δανειολήπτης λαμβάνει γραπτή ενημέρωση

  2. Καθορίζεται το νέο ποσό σε ευρώ

  3. Παρουσιάζεται το νέο δοσολόγιο

  4. Υπογράφεται η τροποποιημένη σύμβαση

Από εκείνο το σημείο, το δάνειο παύει οριστικά να συνδέεται με την ισοτιμία.

Πώς αξιολογούν τη ρύθμιση οι διαχειριστές

Στελέχη του κλάδου χαρακτηρίζουν τη λύση «ιδιαίτερα ευνοϊκή», καθώς:

  • Προβλέπει διαγραφή μέρους της οφειλής

  • «Κλειδώνει» χαμηλό κόστος χρηματοδότησης

  • Περιορίζει τους κινδύνους για το μέλλον

Όπως σημειώνουν, το ετήσιο κόστος μπορεί να ξεκινά από 2,3%, γεγονός που καθιστά τη ρύθμιση ιδιαίτερα ανταγωνιστική σε σχέση με εναλλακτικές επιλογές.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δανειολήπτες

Πριν την υποβολή αίτησης, συνιστάται:

  • Έλεγχος της κατηγορίας ένταξης

  • Σύγκριση παλιάς και νέας δόσης

  • Εκτίμηση του κόστους επιμήκυνσης

  • Συμβουλή από οικονομικό σύμβουλο, εφόσον χρειάζεται

Η επιμήκυνση μειώνει τη μηνιαία επιβάρυνση, αλλά αυξάνει τους συνολικούς τόκους.

Για χιλιάδες δανειολήπτες, πρόκειται για ίσως την τελευταία ουσιαστική ευκαιρία οριστικής διευθέτησης των οφειλών τους.

Share
