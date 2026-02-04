Ακίνητα: Τι ζητούν οι επενδυτές από τις κατασκευαστικές εταιρείες

Ένας νέος όρος έχει μπει δυναμικά στον χώρο της αγοράς ακινήτων τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για τον όρο value partner. Στην πράξη, value partner είναι εκείνος που δεν περιορίζεται στην εκτέλεση ενός έργου, αλλά συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωσή του από την αρχή. Σημαίνει κατανόηση του επιχειρηματικού πλάνου, ρεαλιστική αποτύπωση κόστους και χρόνου και ουσιαστική συμβολή στη μείωση του ρίσκου πριν αυτό εμφανιστεί στην πορεία του έργου.

Πόσο καθοριστικός όμως είναι ο ρόλος της κατασκευαστικής βάσης σε αυτό το μοντέλο συνεργασίας; Όπως αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της κατασκευαστικής εταιρείας ΕΠΙΚΥΚΛΟΣ, Ιωσήφ Αραμπατζής, είναι απολύτως καθοριστικός. Όταν η κατασκευαστική εμπειρία δεν είναι ισχυρή, τα υπόλοιπα στάδια στηρίζονται σε υποθέσεις. Όταν όμως υπάρχει βαθιά τεχνική γνώση, ο σχεδιασμός, οι επιλογές υλικών και τα χρονοδιαγράμματα γίνονται πιο ασφαλή και προβλέψιμα. Η κατασκευή δεν έρχεται στο τέλος, καθορίζει τα πάντα από την αρχή.

Αναφορικά με το τι ζητά σήμερα ένας επενδυτής από μια κατασκευαστική εταιρεία όταν ξεκινά μια συνεργασία, ο κ. Αραμπατζής επισημαίνει ότι οι επενδυτές:

– Αναζητούν πρώτα απ’ όλα έλεγχο και προβλεψιμότητα.

– Θέλουν σαφή εικόνα του κόστους, του χρόνου και των τεχνικών παραμέτρων ενός έργου, καθώς και ξεκάθαρη κατανομή ρόλων από την αρχή.

– Η απόδοση είναι σημαντική, αλλά προϋποθέτει διαφάνεια, ρεαλισμό και τη δυνατότητα έγκαιρης λήψης αποφάσεων.

– Όταν η κατασκευαστική εταιρεία συμμετέχει ενεργά από τη φάση του σχεδιασμού έως την παράδοση, η συνεργασία παύει να είναι απλώς εργολαβική και μετατρέπεται σε ουσιαστική σύμπραξη με κοινό στόχο.

Μιλώντας για τη στρατηγική της ΕΠΙΚΥΚΛΟΣ και το πρόσφατο άνοιγμά της σε διεθνείς αγορές, όπως το Ντουμπάι και η Αλβανία, τονίζει ότι η Αθήνα παραμένει στον πυρήνα της δραστηριότητας της εταιρείας, καθώς εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικές δυνατότητες υπεραξίας, τόσο λόγω της ποιότητας ζωής όσο και λόγω των επενδύσεων σε υποδομές και τουρισμό. Οι επαφές σε αγορές όπως το Ντουμπάι και η Αλβανία δεν γίνονται με στόχο τη μετατόπιση της δραστηριότητας της εταιρείας, αλλά τη διεύρυνση της οπτικής της, καθώς πρόκειται για αγορές με διαφορετικούς ρυθμούς, επίπεδα επαγγελματισμού και προσδοκίες, από τις οποίες αντλούμε εμπειρία και πρακτικές που επιστρέφουν στα έργα που υλοποιούμε στην Ελλάδα.

Με αυτόν τον τρόπο, η διεθνής εξωστρέφεια λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά προς την παρουσία της στην Αθήνα, ενισχύοντας τη συνολική ποιότητα και ωριμότητα των έργων της ΕΠΙΚΥΚΛΟΣ. Η χρονιά που πέρασε, όπως επισημαίνει, ήταν μια ιδιαίτερα δημιουργική αλλά και απαιτητική περίοδος. Παραδόθηκαν σημαντικά έργα τόσο σε επενδυτές όσο και σε ιδιώτες, με την εταιρεία παράλληλα να ολοκληρώνει και να παραδίδει δικά της κτίρια κατοικιών, όπως το CULTURES στον Άλιμο και το Purenest στα Βριλήσσια, ενώ ξεκίνησαν και οι πρώτες παραδόσεις κατοικιών στο Vital Blue στο golf της Γλυφάδας.

Οι ολοκληρώσεις έργων είναι το σημείο όπου κρίνεται ουσιαστικά η αξιοπιστία μιας εταιρείας. Δεν αποτελούν απλώς milestones, αλλά την απόδειξη ότι ένας κύκλος κλείνει σωστά: σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, το χρονοδιάγραμμα και τις συμφωνίες που έχουν γίνει με επενδυτές και αγοραστές. Εκεί φαίνεται αν η συνέπεια και η ποιότητα που υποσχέθηκε μια εταιρεία μπορούν πράγματι να υλοποιηθούν στην πράξη, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια σχέση εμπιστοσύνης που διευκολύνει και το επόμενο έργο, προσθέτει.

Αναφέρεται επίσης στο λανσάρισμα της νέας ψηφιακής εφαρμογής διαχείρισης έργου. Η ψηφιακή καινοτομία δεν έχει νόημα αν δεν λύνει πραγματικά προβλήματα. Το Track On Build σχεδιάστηκε ακριβώς για να απαντήσει σε αυτές τις ανάγκες: διαφάνεια, έλεγχο και ξεκάθαρη εικόνα της πορείας ενός έργου, σε πραγματικό χρόνο. Για την εταιρεία λειτουργεί ως εργαλείο ποιοτικού ελέγχου και αποτελεσματικότερου συντονισμού, ενώ για τον επενδυτή προσφέρει άμεση πληροφόρηση και ουσιαστική συμμετοχή στην εξέλιξη του έργου. Παράλληλα, την ίδια περίοδο η ΕΠΙΚΥΚΛΟΣ επένδυσε στη δημιουργία ολοκληρωμένων εσωτερικών διαδικασιών, όπως ένα πλήρως δομημένο CRM, που διασφαλίζει τη σωστή μεταφορά πληροφορίας, τη σαφή κατανομή ευθυνών και την ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών χωρίς απώλειες χρόνου ή ασάφειες. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η αβεβαιότητα, περιορίζονται οι παρεξηγήσεις και ενισχύεται η εμπιστοσύνη σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας, προσθέτει.

Μιλώντας για το τι πραγματικά έχει «αξία» σε ένα κατασκευαστικό έργο, αναφέρει ότι:

– Η αξία δεν είναι μόνο το τελικό αποτέλεσμα ή η τιμή πώλησης.

– Είναι η διαδικασία που οδηγεί εκεί: ο σωστός σχεδιασμός, η τεχνική συνέπεια, η διαφάνεια και η ικανότητα να τηρούνται οι υποσχέσεις.

– Όταν αυτή η διαδικασία λειτουργεί σωστά, το έργο εξελίσσεται σε μια δημιουργική και ουσιαστικά πιο ασφαλή περίοδο για τον επενδυτή, ο οποίος μπορεί να αφιερωθεί με μεγαλύτερη σιγουριά στα επόμενα σχέδιά του. Η εμπιστοσύνη που χτίζεται μεταξύ κατασκευαστή και επενδυτή μετακυλά και στον τελικό πελάτη, επιτρέποντας δίκαιη κοστολόγηση και πιο σταθερά βήματα για την επόμενη επένδυση. Αυτό είναι που τελικά μένει στον χρόνο.