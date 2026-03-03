Ακίνητα: Ο χάρτης ζήτησης του 2025 – Πού αγοράζουν και πού νοικιάζουν οι ενδιαφερόμενοι

To στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», η έντονη ζήτηση για φοιτητικές κατοικίες προς ενοικίαση μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για ακίνητα στην Ελλάδα, η αυξημένη τουριστική δραστηριότητα σε καλοκαιρινούς προορισμούς της χώρας αλλά και τα συνεχώς αυξανόμενα ενοίκια είναι κάποιοι βασικοί παράγοντες που επηρέασαν τα επίπεδα ζήτησης κατά το 2025. Το Spitogatos Insights εξετάζει την εξέλιξη της ζήτησης για κατοικίες προς πώληση και ενοικίαση το 2025, σύμφωνα με στοιχεία του δείκτη ζήτησης SDI, ο οποίος διαμορφώνεται από τον όγκο αναζητήσεων στο spitogatos.gr.

Αυξημένη η ζήτηση για κατοικίες στην Ελλάδα το 2025 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά

Σημαντική άνοδο (17%) κατέγραψε η εγχώρια ζήτηση για κατοικίες προς πώληση στην Ελλάδα το 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την έναρξη του στεγαστικού προγράμματος «Σπίτι μου 2» στις αρχές του 2025, το οποίο ενίσχυσε το ενδιαφέρον των υποψήφιων ιδιοκτητών. Παράλληλα, η εγχώρια ζήτηση για κατοικίες προς ενοικίαση αυξήθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση.

Ανοδική ήταν και η διεθνής ζήτηση για κατοικίες στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον των δυνητικών αγοραστών από το εξωτερικό για κατοικίες προς πώληση ενισχύθηκε κατά 12% σε σχέση με το 2024, ενώ ακόμη πιο έντονη ήταν η αύξηση στη ζήτηση για κατοικίες προς ενοικίαση, η οποία εκτινάχθηκε κατά 33% σε ετήσια βάση. Η σημαντική αυτή αύξηση αντικατοπτρίζει νέες τάσεις στη ζήτηση από το εξωτερικό, οι οποίες διαμορφώνονται εν μέρει από την ευέλικτη εργασία και την τηλεργασία, πιθανώς από τις σχετικά χαμηλότερες τιμές ενοικίασης και το χαμηλότερο κόστος διαβίωσης στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες, αλλά και από την αύξηση του τουρισμού.

Οι δημοφιλέστερες περιοχές της χώρας για το 2025

Εξετάζοντας τη συνολική ζήτηση για κατοικίες προς πώληση στην Ελλάδα το 2025, συνδυάζοντας ζήτηση και από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, παρατηρείται ότι οι περιοχές με πολύ υψηλή ζήτηση για αγορά κατοικίας το 2025 είναι: η Χαλκιδική, ο Δήμος Αθηναίων και τα Προάστια της Θεσσαλονίκης, περιοχή με έντονη δυναμική καθώς από την πέμπτη θέση στις πιο δημοφιλείς περιοχές της χώρας για αγορά κατοικίας το 2023 έχει “σκαρφαλώσει” στην τρίτη θέση. Οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας που συνθέτουν το top 5 των πιο δημοφιλών περιοχών είναι τα Νότια Προάστια της Αθήνας και οι Κυκλάδες. Ακολουθούν με σημαντική δυναμική οι εξής περιοχές: ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Καβάλα, τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, η Μεσσηνία και τα Δωδεκάνησα.

Εστιάζοντας περαιτέρω στη διεθνή ζήτηση για κατοικίες προς πώληση στην Ελλάδα το 2025, οι χώρες του εξωτερικού που καταγράφουν τη υψηλότερη είναι οι ΗΠΑ, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κίνα και η Βουλγαρία ενώ η πιο δημοφιλής κατηγορία κατοικίας προς πώληση είναι η μονοκατοικία, το διαμέρισμα και η βίλα.

Ο παρακάτω χάρτης αποτυπώνει τον όγκο των αναζητήσεων για κατοικίες ανά περιοχή της χώρας, αναδεικνύοντας τις γεωγραφικές ζώνες που συγκέντρωσαν το υψηλότερο ενδιαφέρον για αγορά κατοικίας στην Ελλάδα κατά το 4o τρίμηνο του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά για το τελευταίο τρίμηνο του 2025, η ζήτηση για αγορά κατοικίας καταγράφεται πολύ υψηλή στα αστικά κέντρα και πιο συγκεκριμένα στις εξής περιοχές: Νότια, Βόρεια και Δυτικά Προάστια της Αθήνας, στο Δήμο και τα Προάστια της Θεσσαλονίκης. Οι περιοχές που ακολουθούν και καταγράφουν υψηλή ζήτηση για κατοικίες προς πώληση το 4ο τρίμηνο του 2025 είναι οι υπόλοιποι τομείς της Αττικής (Ανατολικά Προάστια και Υπόλοιπο Νομού Αττικής), οι Κυκλάδες, η Εύβοια, η Π.Ε. Μαγνησίας και η Π.Ε. Λάρισας στη Θεσσαλία, η Π.Ε. Αχαΐας και Μεσσηνίας στην Πελοπόννησο και η Χαλκιδική στην Μακεδονία.

Σε ό,τι αφορά τις κατοικίες προς ενοικίαση, τα πιο δημοφιλή σημεία της χώρας για ενοικίαση κατοικίας το 2025, σύμφωνα με χιλιάδες αναζητήσεις στο spitogatos.gr από την Ελλάδα και το εξωτερικό, είναι ο Δήμος Αθηναίων, τα Νότια Προάστια της Αθήνας, τα Προάστια Θεσσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης και τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας.

Εστιάζοντας στο 4ο τρίμηνο του 2025, οι περιοχές που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από δυνητικούς ενοικιαστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό είναι: τα Νότια, Βόρεια και Δυτικά Προάστια της Αθήνας καθώς και ο Δήμος και τα Προάστια Θεσσαλονίκης ενώ ακολουθούν οι περιοχές με υψηλή ζήτηση όπως οι υπόλοιποι τομείς της Αττικής, η Εύβοια, η Π.Ε. Κορίνθου, Αχαΐας και Μεσσηνίας στην Πελοπόννησο, τα Δωδεκάνησα, οι Π.Ε. Χανίων και Ηρακλείου στην Κρήτη και η Π.Ε. Μαγνησίας και Λάρισας.

Σε τι ύψος τιμής αναζητούν κατοικία οι δυνητικοί αγοραστές του εξωτερικού

Σε ό,τι αφορά τις κατοικίες προς πώληση, οι χώρες του εξωτερικού που καταγράφουν υψηλό ενδιαφέρον και παράλληλα τις υψηλότερες μέσες τιμές αναζήτησης είναι η Κίνα, με μέση τιμή αναζήτησης στις 430.572 ευρώ, η Νότια Αφρική, με 414.225 ευρώ, και οι ΗΠΑ, με 391.628 ευρώ.

Οι δημοφιλέστερες περιοχές για αγορά κατοικίας στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη  το 2025

Το Spitogatos Insights ανέλυσε περαιτέρω τη ζήτηση για κατοικίες στις επιμέρους περιοχές των μεγαλύτερων αστικών κέντρων της χώρας κατά το 2025.

Στην Αττική, την υψηλότερη ζήτηση για αγορά κατοικίας κατέγραψε ο Δήμος Αθηναίων, ενώ ο Πειραιάς ξεχώρισε σημειώνοντας σημαντική άνοδο, καθώς από την πέμπτη θέση το 2024 βρέθηκε στη δεύτερη το 2025 μεταξύ των περιοχών με τη μεγαλύτερη ζήτηση. Στις πρώτες θέσεις της κατάταξης ακολουθούν η Γλυφάδα, το Χαλάνδρι, η Κηφισιά, το Περιστέρι, το οποίο επίσης κατέγραψε αξιοσημείωτη ενίσχυση της ζήτησης σε σχέση με το 2024, καθώς και το Μαρούσι, το Παλαιό Φάληρο, η Νέα Σμύρνη και η Καλλιθέα.

Στην Θεσσαλονίκη, οι 10 δημοφιλέστερες περιοχές για αγορά κατοικίας το 2025 αναδείχθηκαν: η Καλαμαριά, το Κέντρο της Θεσσαλονίκης, ο Εύοσμος, η Τούμπα, η Θέρμη, η Πυλαία, ο Θερμαϊκός, περιοχή Ανάληψη-Μπότσαρη-Νέα Παραλία, η περιοχή Χαριλάου και η Σταυρούπολη.

Περιοχές των αστικών κέντρων με τη μεγαλύτερη ζήτηση για ενοικίαση κατοικίας το 2025

Οι πιο δημοφιλείς περιοχές για ενοικίαση κατοικίας στην Αττική το 2025 είναι ο Δήμος Αθηναίων ενώ στην δεύτερη θέση κατατάσσεται ο Πειραιάς και στην τρίτη το Περιστέρι, περιοχές οι οποίες σημείωσαν σημαντική αύξηση στη ζήτηση κατά το 2025 σε σχέση με το 2024. Ακολουθούν το Χαλάνδρι, η Καλλιθέα, η Γλυφάδα, το Μαρούσι, το Αιγάλεω και η Νέα Σμύρνη, ενώ η Νέα Ιωνία εισέρχεται για πρώτη φορά στη δεκάδα των περιοχών με τη μεγαλύτερη ζήτηση για ενοικίαση στην Αττική, μαζί με το Αιγάλεω, εξέλιξη που αναδεικνύει τη στροφή των δυνητικών ενοικιαστών προς οικονομικότερες και πιο προσιτές επιλογές κατοικίας.

Στη Θεσσαλονίκη, οι πιο δημοφιλείς περιοχές για ενοικίαση κατοικίας το 2025 είναι η Καλαμαριά, το κέντρο Θεσσαλονίκης, ο Εύοσμος, η Τούμπα, η Θέρμη, η Πυλαία, ο Θερμαϊκός, η περιοχή Ανάληψη-Μπότσαρη-Νέα Παραλία, η Χαριλάου και η Σταυρούπολη.

 

Tags:

