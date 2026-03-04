Πώς ο Τραμπ με την DFC προσπαθεί να αποκαθηλώσει την Lloyd’s και το…Pola του Προκοπίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί την Development Financial Corporation σε ρόλο παρόχου ασφάλισης πολιτικού κινδύνου στην διεθνή ναυσιπλοϊα και ο Γιώργος Προκοπίου με μία παράτολμη ενέργεια εξασφαλίζει…τριψήφια ναύλωση για μεταφορά αργού πετρελαίου στην Ταϋλάνδη.

Η διοίκηση της Ουάσιγκτον, φαίνεται πως προχωρά σε οριστική ρήξη των παραδοσιακών σχέσεων της με το Λονδίνο- μετά και το τελευταίο επεισόδιο με τον Κιρ Στάρμερ- και επιχειρεί να καταστήσει την Διεθνή Εταιρεία Χρηματοδότησης & Ανάπτυξης των ΗΠΑ(DFC) σε αντικαταστάτη του λονδρέζικου Lloyd’s.

Γνωστό πως μέσω του πανίσχυρου οίκου (διεθνών) ασφαλίσεων στις θαλάσσιες μεταφορές το λονδρέζικο City διαθέτει καταλυτική ισχύ στον τόσο νευραλγικό κλάδο, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει ευρύτερα για τα αγγλικά συμφέροντα.

Επίσης γνωστό πως ο Lloyd’s αντλεί ζωτικής σημασίας στοιχεία- μέσω της ΜΙ6 που συμμετέχει στο λεγόμενο Five Eyes ( το νωστό ως FEYE, σύστημα πληροφοριών μυστικών υπηρεσιών ΗΠΑ – Ηνωμένου Βασιλείου – Αυστραλίας – Νέας Ζηλανδίας – Καναδά) με τις CIA και NSA των ΗΠΑ να αποτελούν τις κύριες πηγές παροχής δεδομένων, στοιχείων κ.λ.π.

Εάν η Ουάσιγκτον καταφέρει όντως να “σπάσει” την παντοκρατορία των Lloyd’s (καθότι ελέγχει το 40% των ασφαλιστηρίων διεθνώς) τότε οι ΗΠΑ μπορεί σταδιακά να πάρουν υπό τον έλεγχο τους την ασφάλιση (και την κάλυψη με πολεμικά μέσα) του μεγαλύτερου μέρους του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου.

Σε αυτή την κομβική για την διεθνή ναυσιπλοΐα συγκυρία, το Pola- supermax tanker 150.000 dwt, με το “σήμα” της Dynacom Tankers Management συμφερόντων Προκοπίου, εμφανίζεται (βάσει του στίγματος στο Automatic Idenfication System) να εισέρχεται βράδυ Δευτέρας στο Strait of Hormuz και να εμφανίζεται στην Sharjah την αμέσως επόμενη, με προγραμματισμένη φόρτωση ( στοιχεία της Clarksons) με προορισμό όπως αναφέραμε την Ταϋλάνδη.

Πρόκειται για το πρώτο ναυλοσύμφωνο που εκτελείται στην επίμαχη περιοχή. Με την πρώτη άποψη ασύνδετα τα δύο γεγονότα, οι εξελίξεις. Πλην όμως για κάποιους ενδέχεται να σηματοδοτούν ένα νέο διαμορφούμενο status γενικά για την διεθνή ναυσιπλοϊα/μεταφορές, ειδικά για τον ρόλο των Greeks (ή έστω συγκεκριμένων).

