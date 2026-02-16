Πολεμος κατασκευαστικών με διατητή Μαξίμου, η έρευνα που πάγωσε, η ενόχληση των δικαστών, ποιος θέλει και άλλη εφημερίδα και η “εκτόξευση” Παπασταύρου

Αυστηρές συστάσεις στους ιδιοκτήτες δύο κατασκευαστικών ομίλων έκανε ισχυρός παράγοντας του Μαξίμου. Τους προειδοποίησε ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν προκειμένου να εξασφαλίσουν τις συμβάσεις για μεγάλα έργα, εκθέτουν και την κυβέρνηση. Το πρόβλημα είναι ότι, παρά τις συστάσεις, ο πόλεμος μεταξύ των δύο ομίλων συνεχίζεται.

Πάγωσαν προσωρινά οι καταδρομικές επιχειρήσεις που επρόκειτο να πραγματοποιήσει η οικονομική αστυνομία στα σπίτια συνδικαλιστών και συγγενικών τους προσώπων, αλλά και σε δύο ιδιοκτήτες ΚΕΚ που για χρόνια μονοπωλούν τα προγράμματα κατάρτισης. Προφανώς στην κυβέρνηση άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι αν ανοίξει η έρευνα για το σκάνδαλο με τα προγράμματα των ΚΕΚ θα βρεθούν εκτεθειμένα και δικά της στελέχη.

Οργή έχει ξεσπάσει στους δικαστικούς κύκλους για μια σειρά δημοσιευμάτων που εμφανίζουν ενότητα γραμμής και φωτογραφίζουν το κέντρο που τα διαρρέει, σύμφωνα με τα οποία η πρόσφατη απόφαση για τους τόκους των κόκκινων δανείων που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στο δημόσιο που θα κληθεί να πληρώσει τις εγγυήσεις, αλλά και στην αγορά κατοικίας, αφού οι τράπεζες θα περιορίσουν τα νέα στεγαστικά δάνεια. Κορυφαίοι δικαστές επισημαίνουν ότι οι αποφάσεις τους λαμβάνονται με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών και όχι την κερδοφορία των τραπεζών και των funds.

Όπως πληροφορούμαι από έγκυρη πηγή, ένας επιχειρηματίας που διαθέτει μεγάλη οικονομική επιφάνεια και εξαγόρασε πρόσφατα μια ημερήσια και δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες διαπραγματεύεται μία ακόμη εφημερίδα στη Θεσσαλονίκη, ενώ έχει δρομολογήσει και τη δημιουργία ενός ειδησεογραφικού σάιτ.

Εκτοξεύτηκαν οι μετοχές του Σταύρου Παπασταύρου στο Χρηματιστήριο του Μαξίμου. Οι τεράστιες επιτυχίες του στα ενεργειακά με το πρότζεκτ του κάθετου διαδρόμου έχουν αναβαθμίσει τις σχέσεις του και με το σύστημα Τραμπ. Γι’ αυτό προεξοφλείται η μετακίνησή του στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να επιστρέφει στο Μαξίμου.