Ο…πονοκέφαλος του Χ. Μεγάλου από ενδεχόμενο deal Πειραιώς – Euroxx

Επειδή πολλά γράφονται και περισσότερα λέγονται, εβδομάδες τώρα για το φερόμενο deal εξαγοράς της Euroxx από την Πειραιώς, κάναμε μέσα στο Σ.Κ το ρεπορτάζ μας και οι τελευταίες εξελίξεις έχουν ως εξής:
Παρά τις δις διαψεύσεις (από την πλευρά της χρηματιστηριακής) αυτό που μάθαμε είναι ότι, όντως, οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις επαφές.  Η σχετική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, αφορά- εξ’ όσων μας είπαν- την “τιμολόγηση” της ΑΧΕΠΕΥ ως ομίλου, και με βάση την συγκρισιμότητα ανάλογων ενεργειών που έχουν γίνει (εξαγορά του 100% της ΑXIA Ventures από την Alpha Bank, που συγχωνεύθηκε υπό την Alpha Finance- απόκτηση του 70% της Pantelakis Securities από την Credia Bank– με προοπτική να αποκτήσει και το υπόλοιπο 30% του μ.κ).

Μην με ρωτήσετε πώς μπορεί να κλείσει ένα deal που έχει διαψευστεί πολλές φορές. Θα σας το αναλύσω άλλη στιγμή.

Ομως με την υπόθεση πως η συμφωνία Πειραιώς- Euroxx όντως θα κλείσει, ενδιαφέρον θα έχει ποια ακριβώς θέση θα αναλάβει ο Τζιουζέππε Τζιάννο

συνεκτιμώντας τα εξής:
-Ο Ιταλός ελέγχει το 36,11% και ο Γιώργος Πολίτης ο οποίος ενίσχυσε το ποσοστό του σε 27,15% (μέσω της SNP Investment Services).
– Στην Piraeus Securities επικεφαλής είναι ο Κώστας Ξένος– από Μάϊο 2018- οδηγώντας την χρηματιστηριακή στην κορυφαία θέση της σχετικής κατάταξης, καθώς ως πρότερος επικεφαλής πωλήσεων θεσμικών επενδυτών, καθιέρωσε το ετήσιο Investmen’s Day (τέλη Ιανουαρίου) στο Παρίσι.
-Από το 2022 στο δυναμικό του ομίλου έχει ενταχθεί ο Αχιλλέας Κοντογούρης/ Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου και Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Wealth & Asset Management.
Τον βλέπω τον Χρήστο Μεγάλου να επιχειρεί να…τετραγωνίσει τον κύκλο, συν ταιριάζοντας όλους αυτούς τους γνωστούς και βαθείς γνώστες της αγοράς, παράγοντες.
