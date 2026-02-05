Δίκτυο της ΜΙΤ στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις;

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει, σας ενημερώνω εγκύρως ότι στην Κατεχάκη κυρίαρχη είναι η εκτίμηση ότι η ΜΙΤ έχει καταφέρει να στήσει δίκτυο πρακτόρων και στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Η σύλληψη του Σμηναγού της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος επιδιδόταν σε εμπόριο απόρρητων πληροφοριών γνωρίζοντας ότι ο τελικός αποδέκτης είναι οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στο ΥΕΘΑ.

Αντίθετα, στην Κατεχάκη δεν αιφνιδιάστηκαν γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι για χρόνια οι Τούρκοι διαθέτουν τεράστια ποσά προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες που αφορούν στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Η ΜΙΤ σύμφωνα με πηγές της ΕΥΠ στρατολογεί κάθε χρόνο Γερμανούς, Ολλανδούς και Βρετανούς οι οποίοι στη συνέχεια παριστάνουν τους τουρίστες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου συγκεντρώνοντας απόρρητες πληροφορίες για τις θέσεις των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Το ισχυρό πλεονέκτημα της ΜΙΤ είναι διάφορες ελεγχόμενες από την Άγκυρα μουσουλμανικές οργανώσεις στη Θράκη. Τα μέλη αυτών των οργανώσεων δεν χρειάζονται στρατολόγηση, αφού εκπαιδεύονται σε ειδικό κέντρο στην Κωνσταντινούπολη στις τεχνικές της κατασκοπείας. Οι δραστηριότητες των Τούρκων πρακτόρων είναι έντονες σε περιόδους κρίσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Η πρώτη ναυτιλιακή εταιρία στο ελληνικό χρηματιστηριακό ταμπλό;

Η πρώτη ναυτιλιακή εταιρία στο ελληνικό χρηματιστηριακό ταμπλό;

06.02.20261 λεπτ.
Στο τραπέζι deal με κινεζικό κολοσσό για το ορυχείο των Μουνδρέα – Ιωάννου στη Μαδαγασκάρη

Στο τραπέζι deal με κινεζικό κολοσσό για το ορυχείο των Μουνδρέα – Ιωάννου στη Μαδαγασκάρη

06.02.20261 λεπτ.
Centric: Σε νέα υψηλά μέσω real estate, ή μήπως…

Centric: Σε νέα υψηλά μέσω real estate, ή μήπως…

06.02.20261 λεπτ.
Συνάντηση με πολιτικό και οικονομικό βάθος στο Κολωνάκι

Συνάντηση με πολιτικό και οικονομικό βάθος στο Κολωνάκι

06.02.20261 λεπτ.
Τι ζήτησε ο Θύμιος από τον Φλωρίδη, η στρατολόγηση “μίας χρήσης” και οι γκρίνιες στην Αριστερά

Τι ζήτησε ο Θύμιος από τον Φλωρίδη, η στρατολόγηση “μίας χρήσης” και οι γκρίνιες στην Αριστερά

05.02.20261 λεπτ.
Η “σιωπηλή” στρατηγική της Grivalia – Κεφάλαια, AmanZoe και η επιστροφή Χρυσικού

Η “σιωπηλή” στρατηγική της Grivalia – Κεφάλαια, AmanZoe και η επιστροφή Χρυσικού

05.02.20261 λεπτ.
Μεσολαβητής υπουργός σε κόντρα γνωστού τραγουδιστή με επιχειρηματία

Μεσολαβητής υπουργός σε κόντρα γνωστού τραγουδιστή με επιχειρηματία

04.02.20261 λεπτ.
Orcel alpha bank
JPMC: Για ποιον “φυλάει” το 7,25% της Alpha Bank και οι επισημάνσεις του fpress για την τακτική Orcel

JPMC: Για ποιον “φυλάει” το 7,25% της Alpha Bank και οι επισημάνσεις του fpress για την τακτική Orcel

04.02.20261 λεπτ.
Ο Φλωρίδης και ο Ηγούμενος την Μονής Εσφιγμένου, το… κόμμα Σαμαρά και ο Ν. Μπίστης

Ο Φλωρίδης και ο Ηγούμενος την Μονής Εσφιγμένου, το… κόμμα Σαμαρά και ο Ν. Μπίστης

04.02.20261 λεπτ.
Το πρόστιμο της ΑΑΔΕ για ύποπτη συναλλαγή επιχειρηματία από το πόρισμα Βουρλιώτη

Το πρόστιμο της ΑΑΔΕ για ύποπτη συναλλαγή επιχειρηματία από το πόρισμα Βουρλιώτη

03.02.20261 λεπτ.
Οι βροχοπτώχεις χαλάνε τη…σούπα των κατασκευαστών για την αντιμετώπιση της…λειψυδρίας

Οι βροχοπτώχεις χαλάνε τη…σούπα των κατασκευαστών για την αντιμετώπιση της…λειψυδρίας

03.02.20261 λεπτ.
Χ. ΜΕΓΑΛΟΥ
Ο…πονοκέφαλος του Χ. Μεγάλου από ενδεχόμενο deal Πειραιώς – Euroxx

Ο…πονοκέφαλος του Χ. Μεγάλου από ενδεχόμενο deal Πειραιώς – Euroxx

03.02.20261 λεπτ.
Ιωάννης Καποδίστριας: Αυτό το ερείπιο είναι το σπίτι της οικογένειάς του;

Ιωάννης Καποδίστριας: Αυτό το ερείπιο είναι το σπίτι της οικογένειάς του;

03.02.20261 λεπτ.
Χάλασε το deal εξαγοράς ασφαλιστικής εταιρίας από τράπεζα, πουλιέται σε ανταγωνιστική τράπεζα. Αναταράξεις…

Χάλασε το deal εξαγοράς ασφαλιστικής εταιρίας από τράπεζα, πουλιέται σε ανταγωνιστική τράπεζα. Αναταράξεις…

01.02.20261 λεπτ.
Deal done για τον Αστέρα Βουλιαγμένης. Ο Γ. Προκοπίου πούλησε σε Αραβες επενδυτές. Τι προβλέπει η συμφωνία και το τίμημα

Deal done για τον Αστέρα Βουλιαγμένης. Ο Γ. Προκοπίου πούλησε σε Αραβες επενδυτές. Τι προβλέπει η συμφωνία και το τίμημα

01.02.20261 λεπτ.
Share