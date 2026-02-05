Δίκτυο της ΜΙΤ στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις;

Για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει, σας ενημερώνω εγκύρως ότι στην Κατεχάκη κυρίαρχη είναι η εκτίμηση ότι η ΜΙΤ έχει καταφέρει να στήσει δίκτυο πρακτόρων και στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Η σύλληψη του Σμηναγού της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος επιδιδόταν σε εμπόριο απόρρητων πληροφοριών γνωρίζοντας ότι ο τελικός αποδέκτης είναι οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στο ΥΕΘΑ.

Αντίθετα, στην Κατεχάκη δεν αιφνιδιάστηκαν γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι για χρόνια οι Τούρκοι διαθέτουν τεράστια ποσά προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες που αφορούν στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Η ΜΙΤ σύμφωνα με πηγές της ΕΥΠ στρατολογεί κάθε χρόνο Γερμανούς, Ολλανδούς και Βρετανούς οι οποίοι στη συνέχεια παριστάνουν τους τουρίστες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου συγκεντρώνοντας απόρρητες πληροφορίες για τις θέσεις των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Το ισχυρό πλεονέκτημα της ΜΙΤ είναι διάφορες ελεγχόμενες από την Άγκυρα μουσουλμανικές οργανώσεις στη Θράκη. Τα μέλη αυτών των οργανώσεων δεν χρειάζονται στρατολόγηση, αφού εκπαιδεύονται σε ειδικό κέντρο στην Κωνσταντινούπολη στις τεχνικές της κατασκοπείας. Οι δραστηριότητες των Τούρκων πρακτόρων είναι έντονες σε περιόδους κρίσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων.