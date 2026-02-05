Στεγαστικό δάνειο 100.000€: Η δόση πέφτει στα 388 ευρώ – Τι αλλάζει με τα νέα επιτόκια

Μια «ανάσα» στην αγορά ακινήτων και κυρίως στους υποψήφιους δανειολήπτες δίνει η σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστους χρήματος. Έστω και με αργό ρυθμό, τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων υποχωρούν, δημιουργώντας νέα δεδομένα για όσους σκέφτονται να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι.

Τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος είναι αποκαλυπτικά: Τον Δεκέμβριο, το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων υποχώρησε στο 3,43%, μια επίδοση που είχε να καταγραφεί από τον Σεπτέμβριο του 2022. Η πτώση αυτή, αν και δεν έχει περάσει ακόμα στο 100% στην αγορά από την ΕΚΤ, είναι αρκετή για να βάλει ξανά στο τραπέζι τη λύση του τραπεζικού δανεισμού, κάτι που ήδη αποτυπώνεται στη θετική τροχιά των νέων χορηγήσεων.

Μπορείτε να δείτε εδώ το εργαλείο άμεσου εντοπισμού των επιτοκίων στεγαστικών δανείων και να το συγκρίνετε με οποιονδήποτε μήνα θέλετε στο παρελθόν

Πόσο κοστίζει πλέον ένα δάνειο 100.000 ευρώ

Η θεωρία της μείωσης των επιτοκίων μεταφράζεται άμεσα σε χαμηλότερη μηνιαία δόση. Πρακτικά, για ένα στεγαστικό δάνειο ύψους 100.000 ευρώ με το τρέχον μέσο επιτόκιο της αγοράς (περίπου 3,4%), η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής:

Για διάρκεια 40 ετών: Η δόση ξεκινά από τα 388,6 ευρώ τον μήνα.

Για διάρκεια 30 ετών: Η δόση διαμορφώνεται περίπου στα 450 ευρώ τον μήνα.

Για διάρκεια 20 ετών: Η δόση ανεβαίνει στα 580 ευρώ τον μήνα.

Είναι προφανές ότι τα νούμερα αυτά καθιστούν την αγορά κατοικίας πιο προσιτή σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες.

Υπολογίστε εδώ τη δική σας δόση για οποιοδήποτε ποσό και διάρκεια.

«Ξεκλειδώνει» μεγαλύτερα ποσά δανεισμού

Η πτώση των επιτοκίων δεν μειώνει μόνο τη δόση, αλλά αυξάνει και την αγοραστική δύναμη. Καθώς οι τράπεζες θέτουν ως όριο η δόση να μην ξεπερνά το 35-40% του εισοδήματος, χαμηλότερο επιτόκιο σημαίνει ότι μπορείτε να πάρετε μεγαλύτερο δάνειο με τον ίδιο μισθό.

Παράδειγμα: Ένα νοικοκυριό με εισόδημα 2.000 ευρώ, με επιτόκιο 4,4% μπορούσε να δανειστεί έως 177.000 ευρώ (για 40 έτη). Με το επιτόκιο να πέφτει στο 3,4%, το ίδιο νοικοκυριό μπορεί πλέον να δανειστεί 205.000 με 206.000 ευρώ.

Δείτε πόσα χρήματα μπορείτε να δανειστείτε σήμερα με βάση το εισόδημά σας.

Η επιστροφή των κυμαινόμενων επιτοκίων

Μια σημαντική αλλαγή που καταγράφεται στην αγορά είναι η εξομάλυνση των στρεβλώσεων του 2024. Πλέον, τα κυμαινόμενα επιτόκια είναι και πάλι φθηνότερα από τα σταθερά, αποκαθιστώντας την κανονικότητα.

Ωστόσο, οι μνήμες από την απότομη άνοδο των επιτοκίων είναι ακόμα νωπές, με αποτέλεσμα πολλοί νέοι δανειολήπτες να συνεχίζουν να επιλέγουν την ασφάλεια του σταθερού επιτοκίου, θυσιάζοντας ένα μέρος του κέρδους για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο.