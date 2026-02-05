Στεγαστικό δάνειο 100.000€: Η δόση πέφτει στα 388 ευρώ – Τι αλλάζει με τα νέα επιτόκια

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Μια «ανάσα» στην αγορά ακινήτων και κυρίως στους υποψήφιους δανειολήπτες δίνει η σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστους χρήματος. Έστω και με αργό ρυθμό, τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων υποχωρούν, δημιουργώντας νέα δεδομένα για όσους σκέφτονται να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι.

Τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος είναι αποκαλυπτικά: Τον Δεκέμβριο, το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων υποχώρησε στο 3,43%, μια επίδοση που είχε να καταγραφεί από τον Σεπτέμβριο του 2022. Η πτώση αυτή, αν και δεν έχει περάσει ακόμα στο 100% στην αγορά από την ΕΚΤ, είναι αρκετή για να βάλει ξανά στο τραπέζι τη λύση του τραπεζικού δανεισμού, κάτι που ήδη αποτυπώνεται στη θετική τροχιά των νέων χορηγήσεων.

Μπορείτε να δείτε εδώ το εργαλείο άμεσου εντοπισμού των επιτοκίων στεγαστικών δανείων και να το συγκρίνετε με οποιονδήποτε μήνα θέλετε στο παρελθόν

Πόσο κοστίζει πλέον ένα δάνειο 100.000 ευρώ

Η θεωρία της μείωσης των επιτοκίων μεταφράζεται άμεσα σε χαμηλότερη μηνιαία δόση. Πρακτικά, για ένα στεγαστικό δάνειο ύψους 100.000 ευρώ με το τρέχον μέσο επιτόκιο της αγοράς (περίπου 3,4%), η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής:

  • Για διάρκεια 40 ετών: Η δόση ξεκινά από τα 388,6 ευρώ τον μήνα.

  • Για διάρκεια 30 ετών: Η δόση διαμορφώνεται περίπου στα 450 ευρώ τον μήνα.

  • Για διάρκεια 20 ετών: Η δόση ανεβαίνει στα 580 ευρώ τον μήνα.

Είναι προφανές ότι τα νούμερα αυτά καθιστούν την αγορά κατοικίας πιο προσιτή σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες.

Υπολογίστε εδώ τη δική σας δόση για οποιοδήποτε ποσό και διάρκεια.

«Ξεκλειδώνει» μεγαλύτερα ποσά δανεισμού

Η πτώση των επιτοκίων δεν μειώνει μόνο τη δόση, αλλά αυξάνει και την αγοραστική δύναμη. Καθώς οι τράπεζες θέτουν ως όριο η δόση να μην ξεπερνά το 35-40% του εισοδήματος, χαμηλότερο επιτόκιο σημαίνει ότι μπορείτε να πάρετε μεγαλύτερο δάνειο με τον ίδιο μισθό.

Παράδειγμα: Ένα νοικοκυριό με εισόδημα 2.000 ευρώ, με επιτόκιο 4,4% μπορούσε να δανειστεί έως 177.000 ευρώ (για 40 έτη). Με το επιτόκιο να πέφτει στο 3,4%, το ίδιο νοικοκυριό μπορεί πλέον να δανειστεί 205.000 με 206.000 ευρώ.

Δείτε πόσα χρήματα μπορείτε να δανειστείτε σήμερα με βάση το εισόδημά σας.

Η επιστροφή των κυμαινόμενων επιτοκίων

Μια σημαντική αλλαγή που καταγράφεται στην αγορά είναι η εξομάλυνση των στρεβλώσεων του 2024. Πλέον, τα κυμαινόμενα επιτόκια είναι και πάλι φθηνότερα από τα σταθερά, αποκαθιστώντας την κανονικότητα.

Ωστόσο, οι μνήμες από την απότομη άνοδο των επιτοκίων είναι ακόμα νωπές, με αποτέλεσμα πολλοί νέοι δανειολήπτες να συνεχίζουν να επιλέγουν την ασφάλεια του σταθερού επιτοκίου, θυσιάζοντας ένα μέρος του κέρδους για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Τράπεζες: 50% «κούρεμα» για ΑμΕΑ με δάνειο σε ελβετικό φράγκο

Τράπεζες: 50% «κούρεμα» για ΑμΕΑ με δάνειο σε ελβετικό φράγκο

05.02.20261 λεπτ.
Metlen και όμιλος Aktor μπαίνουν στον ΒΟΑΚ – Πώς μοιράζονται τα ποσοστά με τη ΓΕΚ Τέρνα

Metlen και όμιλος Aktor μπαίνουν στον ΒΟΑΚ – Πώς μοιράζονται τα ποσοστά με τη ΓΕΚ Τέρνα

05.02.20261 λεπτ.
Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Νέο ρεκόρ με 773 εκατ. ευρώ ρυθμισμένες οφειλές τον Ιανουάριο

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Νέο ρεκόρ με 773 εκατ. ευρώ ρυθμισμένες οφειλές τον Ιανουάριο

05.02.20261 λεπτ.
H μισθολογική πυραμίδα στην Ελλάδα έχει μεγάλη βάση και στενή κορυφή
Αυτοί έχουν μισθό πάνω από 1.000 ευρώ τον μήνα στην Ελλάδα: Η ακτινογραφία των αποδοχών και η «παγίδα» της ακρίβειας

Αυτοί έχουν μισθό πάνω από 1.000 ευρώ τον μήνα στην Ελλάδα: Η ακτινογραφία των αποδοχών και η «παγίδα» της ακρίβειας

04.02.20261 λεπτ.
Πτωτικά κινήθηκαν τα επιτόκια στα νέα δάνεια τον Δεκέμβριο – ‘Εκλεισε ελαφρά η “ψαλίδα” του spread

Πτωτικά κινήθηκαν τα επιτόκια στα νέα δάνεια τον Δεκέμβριο – ‘Εκλεισε ελαφρά η “ψαλίδα” του spread

04.02.20261 λεπτ.
Bank of America: Βελτιωμένη η ελκυστικότητα του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Bank of America: Βελτιωμένη η ελκυστικότητα του Χρηματιστηρίου Αθηνών

04.02.20261 λεπτ.
Πληθωρισμός: Στο 3
Eurostat: Στο 2,8% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιανουάριο – Στο 1,7% στην Ευρωζώνη

Eurostat: Στο 2,8% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιανουάριο – Στο 1,7% στην Ευρωζώνη

04.02.20261 λεπτ.
Σαρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ το 2025: 147 επιχειρήσεις σε κύκλωμα εικονικών τιμολογίων και «μαύρος» ΦΠΑ 143,5 εκατ. ευρώ

Σαρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ το 2025: 147 επιχειρήσεις σε κύκλωμα εικονικών τιμολογίων και «μαύρος» ΦΠΑ 143,5 εκατ. ευρώ

04.02.20261 λεπτ.
Restart στην αγορά δανείων το 2025: Ράλι στα στεγαστικά και ισχυρή ανάκαμψη της τραπεζικής πίστης

Restart στην αγορά δανείων το 2025: Ράλι στα στεγαστικά και ισχυρή ανάκαμψη της τραπεζικής πίστης

04.02.20261 λεπτ.
Reuters: Ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας στις προμήθειες φυσικού αερίου της Ευρώπης

Reuters: Ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας στις προμήθειες φυσικού αερίου της Ευρώπης

04.02.20261 λεπτ.
Ερευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Το εισόδημα των νοικοκυριών δεν φτάνει έως το τέλος του μήνα

Ερευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Το εισόδημα των νοικοκυριών δεν φτάνει έως το τέλος του μήνα

03.02.20261 λεπτ.
ΤτΕ: Aμετάβλητη η ζήτηση για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια το δ’ τρίμηνο του 2025

ΤτΕ: Aμετάβλητη η ζήτηση για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια το δ’ τρίμηνο του 2025

03.02.20261 λεπτ.
Νόμος Κατσέλη: Ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών – Τόκοι στα κόκκινα δάνεια επί της μηνιαίας δόσης

Νόμος Κατσέλη: Ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών – Τόκοι στα κόκκινα δάνεια επί της μηνιαίας δόσης

03.02.20261 λεπτ.
Έως 10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση – Ποιοι δικαιούνται το επίδομα και σε ποιες περιοχές

Έως 10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση – Ποιοι δικαιούνται το επίδομα και σε ποιες περιοχές

03.02.20261 λεπτ.
Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ποιοι κερδίζουν από μειωμένα τεκμήρια και φοροελαφρύνσεις – Τι να προσέξετε

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ποιοι κερδίζουν από μειωμένα τεκμήρια και φοροελαφρύνσεις – Τι να προσέξετε

03.02.20261 λεπτ.
Share