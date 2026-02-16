Ποιοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν πριν τα 62 το 2026 – Αναλυτικός οδηγός

Χιλιάδες εργαζόμενοι μετρούν αντίστροφα για την έξοδο στη σύνταξη, καθώς το ισχύον συνταξιοδοτικό καθεστώς δίνει τη δυνατότητα αποχώρησης πριν από τα 62 έτη, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, μέσα στο 2026.

Δείτε αναλυτικά ποιους αφορά και υπό ποιες προϋποθέσεις.

Δημόσιος Τομέας

1. Υπάλληλοι με 25ετία το 2010

Όσοι συμπλήρωσαν: 25ετία το 2010 35 έτη ασφάλισης 58ο έτος ηλικίας έως το τέλος του 2021

Μπορούν να αποχωρήσουν το 2026 με πλήρη σύνταξη.

2. Υπάλληλοι με 25ετία το 2011 και 2012

25ετία το 2011 και 36 έτη έως το 2021

25ετία το 2012 και 37 έτη έως το 2021

Όριο ηλικίας: 61,6 έτη

Οι παραπάνω κατηγορίες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μέσα στο 2026 με πλήρη σύνταξη.

Ιδιωτικός Τομέας – Μητέρες με ανήλικο

Στον ιδιωτικό τομέα, το βασικό «παράθυρο» πρόωρης συνταξιοδότησης αφορά κυρίως μητέρες με ανήλικο παιδί και 5.500 ημέρες ασφάλισης την περίοδο 2010-2012.

Αναλυτικά:

Μητέρες γεννημένες το 1965

5.500 ένσημα το 2011

Ανήλικο παιδί

Σύνταξη στα 58,5 έτη (το 2026)

Μητέρες γεννημένες το 1966

Ίδιες προϋποθέσεις

Δικαίωμα μειωμένης σύνταξης στα 60,2 έτη

Μητέρες γεννημένες το 1967

5.500 ένσημα το 2010

Δυνατότητα μειωμένης σύνταξης εντός του 2026

Γυναίκες με 5.500 ένσημα το 2012

Συμπλήρωσαν το 55ο έτος έως το 2018

Μειωμένη σύνταξη στα 61 έτη

Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ)

Στα ΒΑΕ, τα όρια ηλικίας παραμένουν σταθερά και λειτουργούν ως «ανάχωμα» στις γενικές αυξήσεις.

Με:

10.500 ημέρες ασφάλισης

7.500 ημέρες στα ΒΑΕ

Ισχύουν:

Μειωμένη σύνταξη: 60 έτη

Πλήρης σύνταξη: 62 έτη

Ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών

Ασφαλισμένοι πριν το 1982

Συμπλήρωση 35ετίας έως το 2021

Συνταξιοδότηση στα 61,6 έτη

Μητέρες με ανήλικο

25ετία το 2011

Ανήλικο παιδί

Συμπλήρωση 50ού ή 52ου έτους έως το 2017

Μπορούν να αποχωρήσουν ακόμα και στα 58,5 έτη.

Το 2026 αποτελεί κομβικό έτος για χιλιάδες ασφαλισμένους που έχουν «κλειδώσει» δικαιώματα έως το 2021. Ιδιαίτερα ευνοημένες παραμένουν:

Δημόσιοι υπάλληλοι με 25ετία

Μητέρες με ανήλικο και 5.500 ένσημα

Ασφαλισμένοι σε ΒΑΕ

Εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ και τράπεζες

Όσοι ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες μπορούν να αποχωρήσουν πριν τα 62, με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης και την ηλικία τους.