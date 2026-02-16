Ποιοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν πριν τα 62 το 2026 – Αναλυτικός οδηγός

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Χιλιάδες εργαζόμενοι μετρούν αντίστροφα για την έξοδο στη σύνταξη, καθώς το ισχύον συνταξιοδοτικό καθεστώς δίνει τη δυνατότητα αποχώρησης πριν από τα 62 έτη, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, μέσα στο 2026.

Δείτε αναλυτικά ποιους αφορά και υπό ποιες προϋποθέσεις.

Δημόσιος Τομέας

1. Υπάλληλοι με 25ετία το 2010

  • Όσοι συμπλήρωσαν:

    • 25ετία το 2010

    • 35 έτη ασφάλισης

    • 58ο έτος ηλικίας έως το τέλος του 2021

  • Μπορούν να αποχωρήσουν το 2026 με πλήρη σύνταξη.

2. Υπάλληλοι με 25ετία το 2011 και 2012

  • 25ετία το 2011 και 36 έτη έως το 2021

  • 25ετία το 2012 και 37 έτη έως το 2021

  • Όριο ηλικίας: 61,6 έτη

Οι παραπάνω κατηγορίες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μέσα στο 2026 με πλήρη σύνταξη.

Ιδιωτικός Τομέας – Μητέρες με ανήλικο

Στον ιδιωτικό τομέα, το βασικό «παράθυρο» πρόωρης συνταξιοδότησης αφορά κυρίως μητέρες με ανήλικο παιδί και 5.500 ημέρες ασφάλισης την περίοδο 2010-2012.

Αναλυτικά:

Μητέρες γεννημένες το 1965

  • 5.500 ένσημα το 2011

  • Ανήλικο παιδί

  • Σύνταξη στα 58,5 έτη (το 2026)

Μητέρες γεννημένες το 1966

  • Ίδιες προϋποθέσεις

  • Δικαίωμα μειωμένης σύνταξης στα 60,2 έτη

Μητέρες γεννημένες το 1967

  • 5.500 ένσημα το 2010

  • Δυνατότητα μειωμένης σύνταξης εντός του 2026

Γυναίκες με 5.500 ένσημα το 2012

  • Συμπλήρωσαν το 55ο έτος έως το 2018

  • Μειωμένη σύνταξη στα 61 έτη

Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ)

Στα ΒΑΕ, τα όρια ηλικίας παραμένουν σταθερά και λειτουργούν ως «ανάχωμα» στις γενικές αυξήσεις.

Με:

  • 10.500 ημέρες ασφάλισης

  • 7.500 ημέρες στα ΒΑΕ

Ισχύουν:

  • Μειωμένη σύνταξη: 60 έτη

  • Πλήρης σύνταξη: 62 έτη

Ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών

Ασφαλισμένοι πριν το 1982

  • Συμπλήρωση 35ετίας έως το 2021

  • Συνταξιοδότηση στα 61,6 έτη

Μητέρες με ανήλικο

  • 25ετία το 2011

  • Ανήλικο παιδί

  • Συμπλήρωση 50ού ή 52ου έτους έως το 2017

Μπορούν να αποχωρήσουν ακόμα και στα 58,5 έτη.

Το 2026 αποτελεί κομβικό έτος για χιλιάδες ασφαλισμένους που έχουν «κλειδώσει» δικαιώματα έως το 2021. Ιδιαίτερα ευνοημένες παραμένουν:

  • Δημόσιοι υπάλληλοι με 25ετία

  • Μητέρες με ανήλικο και 5.500 ένσημα

  • Ασφαλισμένοι σε ΒΑΕ

  • Εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ και τράπεζες

Όσοι ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες μπορούν να αποχωρήσουν πριν τα 62, με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης και την ηλικία τους.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Παρατηρητήριο ακρίβειας: Αυτά είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις τον Ιανουάριο

Παρατηρητήριο ακρίβειας: Αυτά είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις τον Ιανουάριο

16.02.20261 λεπτ.
Σε πλήρη λειτουργία το νέο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» – Η αγορά εργασίας περνάει στη νέα ψηφιακή εποχή

Σε πλήρη λειτουργία το νέο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» – Η αγορά εργασίας περνάει στη νέα ψηφιακή εποχή

16.02.20261 λεπτ.
Η AI στο κυνήγι της φοροδιαφυγής: Πώς αλλάζουν οι έλεγχοι στην Ελλάδα

Η AI στο κυνήγι της φοροδιαφυγής: Πώς αλλάζουν οι έλεγχοι στην Ελλάδα

16.02.20261 λεπτ.
Νόμος Κατσέλη: Τι σημαίνει η απόφαση του Αρείου Πάγου – Οι 5 βασικές επιπτώσεις

Νόμος Κατσέλη: Τι σημαίνει η απόφαση του Αρείου Πάγου – Οι 5 βασικές επιπτώσεις

15.02.20261 λεπτ.
Φορολογικές Δηλώσεις: Ποια εισοδήματα είναι αφορολόγητα για μισθωτούς και συνταξιούχους

Φορολογικές Δηλώσεις: Ποια εισοδήματα είναι αφορολόγητα για μισθωτούς και συνταξιούχους

13.02.20261 λεπτ.
Μείωση φορολογικών προστίμων έως 50% με αποδοχή ελέγχου – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Μείωση φορολογικών προστίμων έως 50% με αποδοχή ελέγχου – Τι πρέπει να γνωρίζετε

13.02.20261 λεπτ.
Συγκρίνουμε τις τιμές 65 πακέτων κινητής τηλεφωνίας – Βρείτε την πιο συμφέρουσα λύση

Συγκρίνουμε τις τιμές 65 πακέτων κινητής τηλεφωνίας – Βρείτε την πιο συμφέρουσα λύση

12.02.20261 λεπτ.
JP Morgan: Ανεπτυγμένη Αγορά ξανά η Ελλάδα το 2026 – Οι δείκτες, οι ροές και το στοίχημα

JP Morgan: Ανεπτυγμένη Αγορά ξανά η Ελλάδα το 2026 – Οι δείκτες, οι ροές και το στοίχημα

12.02.20261 λεπτ.
Goldman Sachs: Ισχυρή κερδοφορία και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για τις ελληνικές τράπεζες – Οι νέες τιμές στόχος

Goldman Sachs: Ισχυρή κερδοφορία και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για τις ελληνικές τράπεζες – Οι νέες τιμές στόχος

12.02.20261 λεπτ.
EFG Outlook 2026: Οι 10 βασικές θεματικές που αναμένεται να διαμορφώσουν την παγκόσμια οικονομία το 2026

EFG Outlook 2026: Οι 10 βασικές θεματικές που αναμένεται να διαμορφώσουν την παγκόσμια οικονομία το 2026

12.02.20261 λεπτ.
BofA: Στο επίκεντρο των διεθνών κεφαλαίων η Ελλάδα – Κορεσμένες οι τράπεζες, ανοίγει ο δρόμος για Metlen και ΔΕΗ

BofA: Στο επίκεντρο των διεθνών κεφαλαίων η Ελλάδα – Κορεσμένες οι τράπεζες, ανοίγει ο δρόμος για Metlen και ΔΕΗ

11.02.20261 λεπτ.
Ανείσπρακτα ενοίκια: Πώς να αποφύγετε φόρο έως 45% για εισοδήματα που δεν εισπράξατε

Ανείσπρακτα ενοίκια: Πώς να αποφύγετε φόρο έως 45% για εισοδήματα που δεν εισπράξατε

11.02.20261 λεπτ.
Moody’s για νόμο Κατσέλη: Αρνητική εξέλιξη για την πιστοληπτική αξιολόγηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών

Moody’s για νόμο Κατσέλη: Αρνητική εξέλιξη για την πιστοληπτική αξιολόγηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών

11.02.20261 λεπτ.
Υπ. Εργασίας: Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου σε λειτουργία το νέο Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ”

Υπ. Εργασίας: Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου σε λειτουργία το νέο Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ”

11.02.20261 λεπτ.
Οδηγός για «μπλοκάκια»: Ποιοι γλιτώνουν το τεκμαρτό και πώς κερδίζουν έκπτωση φόρου

Οδηγός για «μπλοκάκια»: Ποιοι γλιτώνουν το τεκμαρτό και πώς κερδίζουν έκπτωση φόρου

10.02.20261 λεπτ.
Share
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com