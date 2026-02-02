Η ΔΕΗ ψαλιδίζει το χαράτσι στο πράσινο τιμολόγιο ώρες μετά την ανακοίνωσή του

Ένα είναι βέβαιο: άναψαν οι τηλεφωνικές γραμμές μετά την αποκάλυψη του fpress.gr ότι η ΔΕΗ υιοθετεί νέο χειρότερο για τους καταναλωτές τρόπο χρέωσης των καταναλωτών μέσω του πράσινου τιμολογίου. Και ήταν τέτοιο το περιεχόμενο των όσων λέχθηκαν που οδήγησε τελικώς στην αλλαγή των τιμών (ευτυχώς προς το καλύτερο για τους καταναλωτές) όχι επί του πιεστηρίου αλλά μετά την έκδοση του λογαριασμού.

Το είδαμε λοιπόν και αυτό: άλλες ανακοινώσεις αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου (σ.σ είναι υποχρεωτική από τον νόμο η ενημέρωση των καταναλωτών με τις λεπτομέρειες των πράσινων τιμολογίων την πρώτη ημέρα εφαρμογής του πακέτου) και άλλες είναι διαθέσιμες από σήμερα. Άλλες τιμές εστάλησαν στην Ρυθμική Αρχή Ενέργειας της Κυριακή και άλλες φαίνονται σήμερα στην μηχανή αναζήτησης energycost.gr. Και για του λόγου το αληθές, ιδού και τα σχετικά αποσπάσματα:

Αυτό είναι το απόσπασμα του τιμοκαταλόγου της ΔΕΗ όπως αναρτήθηκε την Κυριακή. Κοιτάξτε τις τιμές που εφαρμόζονται για καταναλώσεις από 200 κιλοβατώρες και πάνω.

Πάμε τώρα στον επικαιροποιημένο τιμοκατάλογο που είναι πλέον διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ:

Ίδιος πίνακας διαφορετικό περιεχόμενο. Πάμε όμως και στην ουσία που ενδιαφέρει τον καταναλωτή. Ο μηχανισμός για τον οποίο ενημερωθήκατε από χθες μέσω του fpress.gr δεν αλλάζει. Δηλαδή, όποιος καταναλώνει περισσότερες από 200 κιλοβατώρες ανά μήνα, θα χρεώνεται με υψηλότερη τιμή για το σύνολο της κατανάλωσης. Αυτό που άλλαξε είναι η χρέωση, αντί για 0,1633 € ανά κιλοβατώρα, η τιμή μειώθηκε στα 0,154€. Δηλαδή, αντί οι καταναλωτές να επιβαρύνονται με μια τιμή άνω του 17% μεγαλύτερη επειδή καταναλώνουν πάνω από 200 κιλοβατώρες, τώρα, θα επιβαρύνονται με 10,57% παραπάνω. Και πλέον υπάρχουν και κερδισμένοι: αυτοί που καταναλώνουν πάνω από 500 κιλοβατώρες καθώς η χρέωση πέφτει από τα 0,1633 € / KWh στα 0.154 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Θύματα αυτής της νέας πρακτικής θα πέσουν όλα τα νοικοκυριά που καταναλώνουν από 201 έως και 500 κιλοβατώρες ανά μήνα. Και είναι πολλά αυτά καθώς μιλάμε -ακόμη και σήμερα- για το ποιο λαοφιλές τιμολόγιο της ελληνικής αγοράς. Η αύξηση στο σύνολο του λογαριασμού θα είναι της τάξεως του 6-8% ενώ για τη χρέωση του παρόχου (δηλαδή της ΔΕΗ) θα φτάνει και στο 10,5%. Ενδεικτικά, για κατανάλωση 400 κιλοβατωρών το αντίτιμο της ΔΕΗ ανεβαίνει από τα 60,7 ευρώ στα 66,6 ευρώ ενώ ο συνολικός λογαριασμός, από τα 95,64 ευρώ στα 101,88 ευρώ.

Πλέον οι παγίδες στο πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ γίνονται ακόμη περισσότερες. Τι έπρεπε να ξέρει μέχρι σήμερα ο καταναλωτής;

Ότι αν πληρώνει εκπρόθεσμα τον λογαριασμό θα χρεώνεται και με υψηλότερη τιμή ανά κιλοβατώρα. Ότι αν δεν είναι γραμμένος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα mydei θα υπάρχει και πάλι υψηλότερη χρέωση. Ότι αν καταναλώνει πάνω από 200 κιλοβατώρες θα “τιμωρείται” με ακριβότερη χρέωση ανά κιλοβατώρα.

Για να διαπιστώσετε την επίπτωση της νέας μεθόδου υπολογισμού της χρέωσης και στη δική σας τσέπη, δημοσιεύουμε και το ακόλουθο εργαλείο το οποίο υπολογίζει με ακρίβεια λεπτού την νέα χρέωση λαμβάνοντας υπόψη και όλες τις συμπληρωματικές χρεώσεις. Για να το χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στον σχετικό σύνδεσμο

Πώς λειτουργεί το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ από την 1η Φεβρουαρίου