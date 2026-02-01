Πώς ο Γ. Στάσσης της ΔΕΗ “αγνόησε” τον Στ. Παπασταύρου και προχώρησε σε αυξήσεις “φωτιά” στο πράσινο τιμολόγιο από 01/02

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε χθες ότι και για τον μήνα Φεβρουάριο αφήνει αμετάβλητη την τιμή της κιλοβατώρας στα επίπεδα του Ιανουαρίου. Όμως, εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές -ακόμη και μικρομεσαία νοικοκυριά με περιορισμένη κατανάλωση της τάξεως των 300-400 κιλοβατωρών ανά μήνα- θα έρθουν αντιμέτωποι με διψήφιες αυξήσεις στον τελικό λογαριασμό.

Ο λόγος; Ναι μεν η χρέωση ανά κιλοβατώρα παραμένει αμετάβλητη όμως η ΔΕΗ αποφάσισε να ενεργοποιήσει το “όπλο” με οποίο μας απειλούσε από τον περασμένο Αύγουστο: Όποιος καταναλώνει πάνω από 200 κιλοβατώρες ανά μήνα θα χρεώνεται με υψηλότερη ταρίφα από την 1η Φεβρουαρίου ενώ μέχρι και τον Ιανουάριο, αυτό συνέβαινε μόνο για όποιον κατανάλωνε πάνω από 500 κιλοβατώρες.

Θύματα αυτής της νέας πρακτικής θα πέσουν όλα τα νοικοκυριά που καταναλώνουν από 201 έως και 500 κιλοβατώρες ανά μήνα. Και είναι πολλά αυτά καθώς μιλάμε -ακόμη και σήμερα- για το ποιο λαοφιλές τιμολόγιο της ελληνικής αγοράς.

Πλέον οι παγίδες στο πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ γίνονται ακόμη περισσότερες. Τι έπρεπε να ξέρει μέχρι σήμερα ο καταναλωτής;

Ότι αν πληρώνει εκπρόθεσμα τον λογαριασμό θα χρεώνεται και με υψηλότερη τιμή ανά κιλοβατώρα. Ότι αν δεν είναι γραμμένος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα mydei θα υπάρχει και πάλι υψηλότερη χρέωση. Ότι αν καταναλώνει πάνω από 500 κιλοβατώρες θα “τιμωρείται” με ακριβότερη χρέωση ανά κιλοβατώρα.

Τώρα, οι 500 κιλοβατώρες γίνονται 200 και ιδού το “αποδεικτικό στοιχείο”:

Είναι ξεκάθαρο πλέον και από τον σχετικό πίνακα ότι η χαμηλότερη τιμή, ισχύει πλέον μόνο για όσους καταναλώνουν έως και 200 κιλοβατώρες τον μήνα. Επεξεργαστήκαμε τον νέο λογαριασμό και ιδού τα αποτελέσματα:

Όποιος καταναλώνει έως 200 κιλοβατώρες, δεν θα δει καμία διαφορά και θα εξακολουθήσει να πληρώνει 32,72 ευρώ μόνο για την κατανάλωση ενέργειας και το πάγιο. Όποιος καταναλώνει 300 κιλοβατώρες, θα χρεώνεται με 53,99 ευρώ αντί για 46,78 ευρώ. Και αυτό διότι η χρέωση ανά κιλοβατώρα, από τα 0,13928 ευρώ τον Ιανουάριο, θα ανέβει στα 0,1633 ευρώ τον Φεβρουάριο. Και αυτή η τιμή ισχύει υπό την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης πληρωμής αλλά και της εγγραφής στο myDEI. Στις 450 κιλοβατώρες (μια πολύ συνηθισμένη κατανάλωση ειδικά για Φεβρουάριο μήνα) η χρέωση ανεβαίνει από τα 67,68 ευρώ στα 78,49 ευρώ. Μιλάμε για αύξηση 15,97% από μήνα σε μήνα. Ακόμη δεν και αν συνυπολογιστούν οι συμπληρωματικές χρεώσεις, ο πραγματικός λογαριασμός (χωρίς δημοτικά τέλη και ΕΡΤ) ανεβαίνει στα 118,98 ευρώ από τα 107,52 ευρώ.

Το παρασκήνιο

Η ΔΕΗ είχε ανακοινώσει τον περασμένο Μάιο -χωρίς τυμπανοκρουσίες αλλά με μια ανάρτηση στην ιστοσελίδα του πράσινου τιμολογίου- ότι προτίθεται να κάνει την αλλαγή που προαναφέρθηκε. Ακολούθησαν επιθετικές δηλώσεις από τον υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου ο οποίος ουσιαστικά ζήτησε από τη διοίκηση της ΔΕΗ να κάνει πίσω. Όπερ και εγένετο. Αλλά προσωρινά. H κλίμακα των 500 KWh διατηρήθηκε μέχρι και το τέλος Ιανουαρίου και από σήμερα, οι καταναλωτές θα έρθουν αντιμέτωποι με την κρυφή μεν πλην όμως σημαντική επιβάρυνση. Ναι και το απόσπασμα από τον τιμοκατάλογο που δείχνει ότι το 500άρικο ήταν προσωρινό:

Πλέον μένει να φανεί αν θα υπάρξει εκ νέου αντίδραση από την πλευρά του υπουργείου. Είναι ένα ζήτημα ότι η ενεργοποίηση της αυστηρότερης πολιτικής συμπίπτει χρονικά με τον πιο βαρύ μήνα του χειμώνα όπου οι καταναλώσεις είναι αυξημένες. Και είναι επίσης ένα ζήτημα ότι εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές καλούνται να πληρώσουν περισσότερα για τις ίδιες ακριβώς καταναλώσεις όταν πριν από λίγες μόνο ημέρες, η ΔΕΗ εμφανιζόταν να βάζει “πλάτη” για τα αγροτικά τιμολόγια ανακοινώνοντας χαμηλότερες τιμές.