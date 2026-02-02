Πώς λειτουργεί το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ από την 1η Φεβρουαρίου

Από την 1η Φεβρουαρίου 2026, η ΔΕΗ υιοθετεί νέα μεθοδολογία στον τρόπο χρέωσης με το πράσινο τιμολόγιο. Μέχρι τώρα, όποιος κατανάλωνε έως 500 κιλοβατώρες τον μήνα απολάμβανε χαμηλότερης τιμής ανά κιλοβατώρα ενώ όποιος υπερέβαινε αυτό το όριο, πλήρωνε περισσότερα. Από την 1η Φεβρουαρίου, αυτό αλλάζει. Το όριο μπαίνει στις 200 κιλοβατώρες κάτι που σημαίνει ότι θα υπάρξουν οικονομικές επιβαρύνσεις για όσους καταναλώνουν από 200 έως 500 κιλοβατώρες ανά μήνα. Και είναι πολλοί αυτοί καθώς στο πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ παραμένουν εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές. Το ακόλουθο εργαλείο αποτυπώνει στην πράξη τις συνέπειες από τον νέο τρόπο υπολογισμού της αξίας του ρεύματος. Αναγράψτε την κατανάλωση και δείτε το αποτέλεσμα. 

 

 

 

 

