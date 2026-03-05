Έρχονται πρόστιμα σε 297.561 ιδιοκτήτες οχημάτων – Ποιοι θα τα λάβουν τις επόμενες ημέρες

Στον δρόμο προς τους παραλήπτες τους βρίσκονται τα πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2025, που επιβάλλονται σε ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν παρά το γεγονός ότι είχαν λάβει επανειλημμένες ειδοποιήσεις.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ολοκλήρωσε τους διασταυρωτικούς ελέγχους στα στοιχεία των οχημάτων και προχώρησε στην κοινοποίηση πράξεων επιβολής προστίμων και οφειλών σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ.

Η ημερομηνία αναφοράς για τους ελέγχους ήταν η 15η Δεκεμβρίου 2025.

Συνολικά αποστέλλονται 297.561 πράξεις επιβολής προστίμου και κοινοποιήσεις οφειλών, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 109,5 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά:

125.051 πράξεις αφορούν μη συμμόρφωση στην υποχρέωση ασφάλισης οχημάτων 116.687 σε φυσικά πρόσωπα 8.364 σε νομικά πρόσωπα

172.510 κοινοποιήσεις οφειλής για τέλη κυκλοφορίας έτους 2025 161.456 σε φυσικά πρόσωπα 11.054 σε νομικά πρόσωπα



Οι παραβάσεις εντοπίστηκαν μέσα από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις μεταξύ των βάσεων δεδομένων των αρμόδιων υπηρεσιών.

Πώς ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες

Η ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων γίνεται με τους ίδιους τρόπους που χρησιμοποιήθηκαν για την αποστολή των αρχικών ειδοποιήσεων:

μέσω SMS

μέσω email

μέσω ταχυδρομείου

Όσοι έχουν δηλώσει στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας λαμβάνουν ενημέρωση μέσω SMS και email από τη ΓΓΠΣΨΔ.

Οι υπόλοιποι λαμβάνουν email από την ΑΑΔΕ, ενώ όταν δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, η κοινοποίηση αποστέλλεται ως συστημένη επιστολή.

Πού μπορούν να δουν το πρόστιμο

Οι πράξεις επιβολής προστίμων και οι οφειλές εμφανίζονται στην ψηφιακή εφαρμογή «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι».

Οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση:

μέσω της πλατφόρμας gov.gr

(ενότητα «Περιουσία και φορολογία» → «Οχήματα» )

ή απευθείας στο oximata.gov.gr

Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TaxisNet, όπου εμφανίζεται και η αναλυτική εικόνα ανά όχημα.

Δυνατότητα υποβολής ένστασης

Οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση μέσω της ίδιας εφαρμογής, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι προθεσμίες είναι:

10 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης

20 εργάσιμες ημέρες όταν η ενημέρωση γίνεται με συστημένη επιστολή

Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται:

αυτοματοποιημένα , όπου υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων

από την αρμόδια ΔΟΥ ή ΚΕΦΟΔΕ για θέματα τελών κυκλοφορίας

από τη Γενική Διεύθυνση ΣΔΟΕ για υποθέσεις ανασφάλιστων οχημάτων

Οι πολίτες ενημερώνονται για το αποτέλεσμα εντός 30 εργάσιμων ημερών μέσω της εφαρμογής, ενώ όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας λαμβάνουν ειδοποίηση και μέσω SMS ή email.

Η δράση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Πολιτείας για:

ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

διασφάλιση της νόμιμης κυκλοφορίας των οχημάτων

δημιουργία ενιαίου και αξιόπιστου Μητρώου Οχημάτων

Το σύστημα επιτρέπει την έγκαιρη ταυτοποίηση οχημάτων που δεν πληρούν τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με: