Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα: οι πάνω και οι κάτω από τα 1000 € τον μήνα

Εσείς σε ποιο κλιμάκιο της μισθολογικής πυραμίδας κατατάσσεστε; Είστε με τους πολλούς ή με τους λίγους; Έχουμε υψηλόμισθους στην Ελλάδα και πόσους; Αυξάνεται ή μειώνεται ο μέσος μισθός με το πέρασμα του χρόνου. Παρουσιάζουμε την μισθολογική πυραμίδα της χώρας. Τα επίσημα στοιχεία όπως αποτυπώνονται στο σύστημα Εργάνη του υπουργείου Εργασίας, ταξινομούνται και ξεδιπλώνονται με εύκολο τρόπο με πίνακες για διαγράμματα. Επιλέξτε το έτος για το οποίο θέλετε να αντλήσετε στοιχεία ή το επίπεδο με τον μέσο μισθό που σας ενδιαφέρει, και αποκτήστε πλήρη εικόνα για το πώς κινούνται οι μισθοί στη χώρα.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>Your browser does not support iframes. </p> <p> </p><div class='code-block code-block-3' style='margin: 8px auto; text-align: center; display: block; clear: both;'> <!-- AFTER PARAGRAPH 3--> <!-- /7396366/Fpress_Rectangle_Instant-Articles_2 --> <div id="div-gpt-ad-1770140183333-0" data-gpt-path="/7396366/Fpress_Rectangle_Instant-Articles_2" data-gpt-sizes="[[300, 250]]"> </div> </div> <p>