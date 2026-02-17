Warner Bros.: Αύξησε την προσφορά η Paramount – Ξανά σε διαπραγματεύσεις

Νέα τροπή παίρνει η πολύκροτη συμφωνία για την εξαγορά της Warner Bros., η οποία θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει ριζικά τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας. Η αμερικανική εταιρεία παραγωγής συμφώνησε να επανεκκινήσει για μία εβδομάδα (μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου) τις διαπραγματεύσεις με την Paramount Skydance, ενώ η συμφωνία με τη Netflix θεωρείτο σχεδόν κλειδωμένη.

Η Warner Bros. ζήτησε «πάγωμα» της διαδικασίας, προκειμένου να προχωρήσει ξανά σε διαπραγματεύσεις με την Paramount, θέτοντας τις βάσεις για έναν πιθανό δεύτερο γύρο πλειοδοσίας με τη Netflix.

Η Paramount γνωστοποίησε νωρίτερα ότι θα προσέφερε πάνω από 31 δολάρια ανά μετοχή αν η Warner Bros. συμφωνούσε να επανεκκινήσει τις συνομιλίες. Πρόκειται ουσιαστικά για 1 δολάριο υψηλότερα από την τελευταία πρόταση που είχε υποβάλει. Μάλιστα, ανέφερε ότι η τρέχουσα προσφορά δεν αποτελεί την «καλύτερη και τελική» της πρόταση.

Από την πλευρά της η Warner Bros. δήλωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο εξακολουθεί να συστήνει ομόφωνα στους μετόχους να ψηφίσουν υπέρ της δεσμευτικής συμφωνίας με τη Netflix έναντι 27,75 δολαρίων ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι η σχετική ψηφοφορία των μετόχων για την προσφορά της Netflix έχει προγραμματιστεί για τις 20 Μαρτίου.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, η μοναδική μας προτεραιότητα είναι η μεγιστοποίηση της αξίας και της σιγουριάς για τους μετόχους της WBD», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Warner Bros., David Zaslav.

Η απόφαση για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων ελήφθη αφότου η Paramount υπέβαλε ξανά προσφορά με τροποποιημένους όρους, οι οποίοι καλύπτουν αρκετές από τις βασικές ανησυχίες που είχε εκφράσει το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros.

Μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου, η Warner Bros. έχει ζητήσει από την Paramount την καλύτερη και τελική πρότασή της, ενώ σκοπεύει να συζητήσει και τις αδυναμίες που εκκρεμούν από την προηγούμενή της προσφορά. Αν το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros. κρίνει μετά το πέρας της περιόδου διαπραγμάτευσης ότι η Paramount έχει υποβάλει καλύτερη πρόταση, η Netflix θα έχει το δικαίωμα να ισοφαρίσει την προσφορά.

Υπενθυμίζεται ότι η Paramount προσπαθεί να εξαγοράσει τη Warner Bros. από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών της, η Warner Bros. έβαλε και επίσημα πωλητήριο. Η Paramount αύξησε αρκετές φορές την προσφορά της πριν τελικά χάσει από τη Netflix και τρεις ημέρες αργότερα προχώρησε σε επιθετική πρόταση εξαγοράς στα 30 δολάρια ανά μετοχή.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας με τη Netflix, τα κανάλια καλωδιακής τηλεόρασης της Warner Bros., όπως το CNN και το TNT, θα αποσχιστούν σε μια νέα εταιρεία, τη Discovery Global. Απεναντίας, η Paramount προτίθεται να εξαγοράσει το σύνολο της Warner Bros. και επιμένει ότι η πρότασή της είναι καλύτερη για τους μετόχους.

Στην τελευταία πρότασή της, η Paramount συμφώνησε να καλύψει μία χρέωση ύψους 2,8 δισ. δολαρίων στη Netflix, αν η Warner Bros. τερματίσει τη συμφωνία τους. Επίσης, προσφέρθηκε να στηρίξει την αναχρηματοδότηση του χρέους της Warner Bros.

Η Paramount δήλωσε επίσης ότι θα αποζημιώσει τους μετόχους της Warner Bros. αν η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου, δηλώνοντας αισιόδοξη ότι η συμφωνία θα λάβει ταχεία ρυθμιστική έγκριση.