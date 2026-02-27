Στην Paramount η Warner Bros. – Αποσύρεται η Netflix

Να αποσυρθεί από τη μάχη για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery αποφάσισε η Netflix, ουσιαστικά ανοίγοντας τον δρόμο για ένα deal ύψους 111 δισ. δολαρίων της Paramount Skydance με το ιστορικό στούντιο του Χόλιγουντ.

Η εταιρεία streaming δήλωσε ότι, ενώ πίστευε ότι η συμφωνία της θα εξασφάλιζε το πράσινο φως από τις ρυθμιστικές αρχές και θα δημιουργούσε αξία για τους μετόχους, δεν ήθελε να συνεχίσει να υποβάλλει προσφορές.

«Υπήρξαμε πάντα πειθαρχημένοι και στην τιμή που χρειάζεται για να ισοφαρίσουμε την τελευταία προσφορά της Paramount Skydance, η συμφωνία δεν είναι πλέον οικονομικά ελκυστική», ανέφερε η ανακοίνωση της Netflix.

Η εταιρεία δηλώνει ότι αντ΄ αυτού, θα συνεχίσει να επενδύει στις δραστηριότητές της, ρίχνοντας περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος σε ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και άλλα ψυχαγωγικά προϊόντα.

Η μετοχή της Netflix αντέδρασε με άνοδο έως και 13% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου, υποδεικνύοντας ότι οι επενδυτές επικροτούν την αποχώρηση της εταιρείας από τη συμφωνία.

Η Netflix είχε υπογράψει τον Δεκέμβριο συμφωνία 82,7 δισ. δολαρίων για την εξαγορά των στούντιο και των δραστηριοτήτων streaming της Warner Bros. Ωστόσο, οι επανειλημμένες αντιπροσφορές από την Paramount για ολόκληρη την εταιρεία κράτησαν το deal στον αέρα. Την Πέμπτη, η Warner Bros. έκρινε ότι η τελευταία πρόταση της Paramount, ύψους 31 δολαρίων ανά μετοχή, ήταν η υψηλότερη προσφορά.

«Μόλις το διοικητικό μας συμβούλιο ψηφίσει την έγκριση της συμφωνίας συγχώνευσης με την Paramount, θα δημιουργήσει τεράστια αξία για τους μετόχους μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Warner Bros., David Zaslav. «Είμαστε ενθουσιασμένοι με τις δυνατότητες ενός συνδυασμού της Paramount Skydance και της Warner Bros. Discovery και ανυπομονούμε να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε λέγοντας τις ιστορίες που συγκινούν τον κόσμο».

Η μάχη για την εξαγορά της Warner υπήρξε αμφιλεγόμενη, τόσο στο Χόλιγουντ όσο και στην Ουάσιγκτον. Τόσο ο συν-διευθύνων σύμβουλος του Netflix, Ted Sarandos, όσο και ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, David Ellison, επισκέφθηκαν την πρωτεύουσα των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα για να συναντηθούν με βουλευτές.

Ο Sarandos πέρασε περίπου μία ώρα την Πέμπτη με αξιωματούχους της κυβέρνησης Trump, αναφέρει το Bloomberg. «Δεν θα κάνω δηλώσεις στον Τύπο σήμερα», είπε φεύγοντας από τον Λευκό Οίκο.

Ο Ellison παρακολούθησε την ομιλία του Trump για την Κατάσταση της Ένωσης την Τρίτη ως προσκεκλημένος του Lindsey Graham, ενός Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή από τη Νότια Καρολίνα.