Στην Paramount η Warner Bros. – Αποσύρεται η Netflix

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Να αποσυρθεί από τη μάχη για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery αποφάσισε η Netflix, ουσιαστικά ανοίγοντας τον δρόμο για ένα deal ύψους 111 δισ. δολαρίων της Paramount Skydance με το ιστορικό στούντιο του Χόλιγουντ.

Η εταιρεία streaming δήλωσε ότι, ενώ πίστευε ότι η συμφωνία της θα εξασφάλιζε το πράσινο φως από τις ρυθμιστικές αρχές και θα δημιουργούσε αξία για τους μετόχους, δεν ήθελε να συνεχίσει να υποβάλλει προσφορές.

«Υπήρξαμε πάντα πειθαρχημένοι και στην τιμή που χρειάζεται για να ισοφαρίσουμε την τελευταία προσφορά της Paramount Skydance, η συμφωνία δεν είναι πλέον οικονομικά ελκυστική», ανέφερε η ανακοίνωση της Netflix.

Η εταιρεία δηλώνει ότι αντ΄ αυτού, θα συνεχίσει να επενδύει στις δραστηριότητές της, ρίχνοντας περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος σε ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και άλλα ψυχαγωγικά προϊόντα.

Η μετοχή της Netflix αντέδρασε με άνοδο έως και 13% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου, υποδεικνύοντας ότι οι επενδυτές επικροτούν την αποχώρηση της εταιρείας από τη συμφωνία.

Η Netflix είχε υπογράψει τον Δεκέμβριο συμφωνία 82,7 δισ. δολαρίων για την εξαγορά των στούντιο και των δραστηριοτήτων streaming της Warner Bros. Ωστόσο, οι επανειλημμένες αντιπροσφορές από την Paramount για ολόκληρη την εταιρεία κράτησαν το deal στον αέρα. Την Πέμπτη, η Warner Bros. έκρινε ότι η τελευταία πρόταση της Paramount, ύψους 31 δολαρίων ανά μετοχή, ήταν η υψηλότερη προσφορά.

«Μόλις το διοικητικό μας συμβούλιο ψηφίσει την έγκριση της συμφωνίας συγχώνευσης με την Paramount, θα δημιουργήσει τεράστια αξία για τους μετόχους μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Warner Bros., David Zaslav. «Είμαστε ενθουσιασμένοι με τις δυνατότητες ενός συνδυασμού της Paramount Skydance και της Warner Bros. Discovery και ανυπομονούμε να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε λέγοντας τις ιστορίες που συγκινούν τον κόσμο».

Η μάχη για την εξαγορά της Warner υπήρξε αμφιλεγόμενη, τόσο στο Χόλιγουντ όσο και στην Ουάσιγκτον. Τόσο ο συν-διευθύνων σύμβουλος του Netflix, Ted Sarandos, όσο και ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, David Ellison, επισκέφθηκαν την πρωτεύουσα των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα για να συναντηθούν με βουλευτές.

Ο Sarandos πέρασε περίπου μία ώρα την Πέμπτη με αξιωματούχους της κυβέρνησης Trump, αναφέρει το Bloomberg.  «Δεν θα κάνω δηλώσεις στον Τύπο σήμερα», είπε φεύγοντας από τον Λευκό Οίκο.

Ο Ellison παρακολούθησε την ομιλία του Trump για την Κατάσταση της Ένωσης την Τρίτη ως προσκεκλημένος του Lindsey Graham, ενός Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή από τη Νότια Καρολίνα.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Βιομηχανία: Μείωση 3,7% στις τιμές παραγωγού τον Ιανουάριο

Βιομηχανία: Μείωση 3,7% στις τιμές παραγωγού τον Ιανουάριο

27.02.20261 λεπτ.
Λιανικό εμπόριο: Αύξηση τζίρου 6,9% τον Δεκέμβριο

Λιανικό εμπόριο: Αύξηση τζίρου 6,9% τον Δεκέμβριο

27.02.20261 λεπτ.
Ανανέωση συμφωνίας χρηματοδότησης για τη λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ

Ανανέωση συμφωνίας χρηματοδότησης για τη λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ

27.02.20261 λεπτ.
Κινούμαι Ηλεκτρικά: Αύξηση προϋπολογισμού κατά 3 εκατ. ευρώ – Παράταση προσθεσμίας αιτήσεων

Κινούμαι Ηλεκτρικά: Αύξηση προϋπολογισμού κατά 3 εκατ. ευρώ – Παράταση προσθεσμίας αιτήσεων

27.02.20261 λεπτ.
Φρένο στον παράνομο τζόγο: Πρόστιμα έως και 800.000 ευρώ, κάθειρξη μέχρι 10 έτη – Όλα τα μέτρα

Φρένο στον παράνομο τζόγο: Πρόστιμα έως και 800.000 ευρώ, κάθειρξη μέχρι 10 έτη – Όλα τα μέτρα

26.02.20261 λεπτ.
ΤτΕ: Μειώθηκαν κατά 5,1 δισ. ευρώ οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα τον Ιανουάριο – Αρνητική η ροή δανείων

ΤτΕ: Μειώθηκαν κατά 5,1 δισ. ευρώ οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα τον Ιανουάριο – Αρνητική η ροή δανείων

26.02.20261 λεπτ.
ΜμΕ: Οι μισές επιχειρήσεις κάνουν τις πληρωμές τους με κάρτα

ΜμΕ: Οι μισές επιχειρήσεις κάνουν τις πληρωμές τους με κάρτα

25.02.20261 λεπτ.
Σε λειτουργία από σήμερα το railway.gov.gr – Live η πορεία των τρένων

Σε λειτουργία από σήμερα το railway.gov.gr – Live η πορεία των τρένων

25.02.20261 λεπτ.
Άνοδος στο 3
Αναθεωρεί ανοδικά τον πληθωρισμό στην Ελλάδα η Eurostat – Στο 2,9% τον Ιανουάριο

Αναθεωρεί ανοδικά τον πληθωρισμό στην Ελλάδα η Eurostat – Στο 2,9% τον Ιανουάριο

25.02.20261 λεπτ.
Προϋπολογισμός: Κάτω του στόχου τα φορο-έσοδα τον Ιανουάριο – Στα 3,5 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα

Προϋπολογισμός: Κάτω του στόχου τα φορο-έσοδα τον Ιανουάριο – Στα 3,5 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα

25.02.20261 λεπτ.
ΑΑΔΕ: Σημαντικά πλήγματα στο λαθρεμπόριο στο β΄εξάμηνο του 2025

ΑΑΔΕ: Σημαντικά πλήγματα στο λαθρεμπόριο στο β΄εξάμηνο του 2025

25.02.20261 λεπτ.
Ηρθαν 38 εκατ. τουρίστες στην Ελλάδα το 2025 – Κατά 3,8% αυξήθηκε η μέση δαπάνη

Ηρθαν 38 εκατ. τουρίστες στην Ελλάδα το 2025 – Κατά 3,8% αυξήθηκε η μέση δαπάνη

24.02.20261 λεπτ.
Σταύρος Καφούνης (ΕΣΕΕ): Υπό το μηδέν ο πραγματικός τζίρος στο λιανικό εμπόριο το 2025

Σταύρος Καφούνης (ΕΣΕΕ): Υπό το μηδέν ο πραγματικός τζίρος στο λιανικό εμπόριο το 2025

24.02.20261 λεπτ.
Μητσοτάκης: Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στο υπουργικό συμβούλιο στα τέλη Μαρτίου

Μητσοτάκης: Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στο υπουργικό συμβούλιο στα τέλη Μαρτίου

24.02.20261 λεπτ.
Απάτες με Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς να προστατευτείτε από τις νέες, «έξυπνες» παγίδες

Απάτες με Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς να προστατευτείτε από τις νέες, «έξυπνες» παγίδες

24.02.20261 λεπτ.
Share