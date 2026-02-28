Οι αεροπορικές εταιρείες σταματούν τις πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή

Όλες οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες έχουν εκτρέψει ή ακυρώσει πτήσεις προς την περιοχή, έπειτα από το χτύπημα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, επικαλούμενες λόγους ασφαλείας και ζητώντας συγγνώμη από τους πελάτες τους.

H Aegean ανέστειλε τις πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ του Ισραήλ, τη Βηρυτό στον Λίβανο και Ερμπίλ στο Ιράκ μέχρι τις 2 Μαρτίου.

Η Virgin Atlantic δήλωσε ότι ακύρωσε την πτήση VS400 από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου προς το Ντουμπάι και προειδοποίησε ότι οι πτήσεις προς τις Μαλδίβες, την Ινδία και τη Σαουδική Αραβία ενδέχεται να διαρκέσουν περισσότερο λόγω αλλαγής δρομολογίου.

Η British Airways ακύρωσε πτήσεις προς Τελ Αβίβ και Μπαχρέιν μέχρι την Τετάρτη, και η σημερινή πτήση προς Αμμάν είναι επίσης καθηλωμένη.

Η πτήση BA123 από το Χίθροου προς τη Ντόχα, η οποία απογειώθηκε στην ώρα της στις 8 μ.μ. χθες το βράδυ, διατάχθηκε επίσης να κάνει στροφή περίπου στο ένα τρίτο του ταξιδιού. Λίγες ώρες αργότερα, οι 200 ​​και πλέον επιβάτες βρέθηκαν πίσω στον αεροδιάδρομο του Λονδίνου.

Η Wizz Air επιβεβαίωσε ότι έχει αναστείλει όλες τις πτήσεις προς και από το Ισραήλ, το Ντουμπάι, το Άμπου Ντάμπι και το Αμμάν με άμεση ισχύ έως και το επόμενο Σάββατο. Οι πτήσεις προς και από τη Σαουδική Αραβία θα ακυρωθούν μέχρι την Τρίτη.

Η Emirates έχει αναστείλει προσωρινά τις δραστηριότητές της.

Η Air France ακύρωσε πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ στο Ισραήλ και τη Βηρυτό στο Λίβανο για το Σάββατο.

Η KLM πρότεινε την αναστολή του δρομολογίου Άμστερνταμ-Τελ Αβίβ, ακυρώνοντας την πτήση που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο. Ο ολλανδικός βραχίονας της Air France-KLM είχε ανακοινώσει την Τετάρτη ότι οι πτήσεις θα σταματούσαν από την Κυριακή, αλλά τώρα έχει επισπεύσει την ημερομηνία αυτή.

Η ισπανική Iberia ακύρωσε μια πτήση προς το Τελ Αβίβ που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο στις 5 μ.μ. τοπική ώρα.

Η LOT Polish Airlines έφερε πίσω την πτήση της LO121 από τη Βαρσοβία προς το Ντουμπάι.

Η γερμανική Lufthansa ανέστειλε τις πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ στο Ισραήλ, τη Βηρυτό στον Λίβανο και το Ομάν μέχρι τις 7 Μαρτίου και τις πτήσεις από και προς το Ντουμπάι το Σάββατο και την Κυριακή.

Επίσης, δήλωσε ότι δεν θα πετάξει στον εναέριο χώρο του Ισραήλ, του Λιβάνου, της Ιορδανίας, του Ιράκ και του Ιράν μέχρι τις 7 Μαρτίου.

Η Turkish ακύρωσε πτήσεις προς Κατάρ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ομάν το Σάββατο και πτήσεις προς Λίβανο, Συρία, Ιράκ, Ιράν και Ιορδανία μέχρι τις 2 Μαρτίου.

Η Qatar δήλωσε ότι ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις προς και από τη Ντόχα λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου του Κατάρ.

