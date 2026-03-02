Ιρανός στρατηγός: Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους προς την Κύπρο ώστε να φύγουν οι Αμερικανοί

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Ο στρατηγός των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, Σαρντάρ Τζαμπαρί, απειλεί με κλιμάκωση των πληγμάτων με πυραύλους κατά της Κύπρου, όπως μεταδίδουν κυπριακά ΜΜΕ.

«Οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών τους στην Κύπρο. Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους προς την Κύπρο με τέτοια ένταση, ώστε οι Αμερικανοί να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το νησί», φέρεται να δήλωσε ο Τζαμπαρί.

Την ίδια ώρα, κυπριακές πηγές δηλώνουν προς το πρακτορείο Reuters ότι τα drones που έπληξαν βρετανικές βάσεις στην Κύπρο προήλθαν από τη Χεζμπολά του Λιβάνου.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Στην Κύπρο η φρεγάτα «Κίμων» και ελληνικά F-16 με εντολή ΚΥΣΕΑ

Στην Κύπρο η φρεγάτα «Κίμων» και ελληνικά F-16 με εντολή ΚΥΣΕΑ

02.03.20261 λεπτ.
ΙΟΒΕ: 2,1 δισ. ευρώ συνεισφέρει ο κλάδος των αποσταγμάτων στο ΑΕΠ – Στηρίζει 73,4 χιλ. θέσεις εργασίας

ΙΟΒΕ: 2,1 δισ. ευρώ συνεισφέρει ο κλάδος των αποσταγμάτων στο ΑΕΠ – Στηρίζει 73,4 χιλ. θέσεις εργασίας

02.03.20261 λεπτ.
Κύπρος: Ηχησαν ξανά σειρήνες στο Ακρωτήρι – Εκκενώνεται το αεροδρόμιο Πάφου

Κύπρος: Ηχησαν ξανά σειρήνες στο Ακρωτήρι – Εκκενώνεται το αεροδρόμιο Πάφου

02.03.20261 λεπτ.
Διυλιστήριο της Saudi Aramco χτυπήθηκε από ιρανικό drone

Διυλιστήριο της Saudi Aramco χτυπήθηκε από ιρανικό drone

02.03.20261 λεπτ.
Απογειώνονται oι τιμές του πετρελαίου – Ξεπέρασε τα 80 δολάρια το Βrent

Απογειώνονται oι τιμές του πετρελαίου – Ξεπέρασε τα 80 δολάρια το Βrent

02.03.20261 λεπτ.
Νεκρός ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ – Με την «πιο άγρια επίθεση στην ιστορία» απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης

Νεκρός ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ – Με την «πιο άγρια επίθεση στην ιστορία» απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης

01.03.20261 λεπτ.
Οι αεροπορικές εταιρείες σταματούν τις πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή

Οι αεροπορικές εταιρείες σταματούν τις πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή

28.02.20261 λεπτ.
Χτύπημα Ισραήλ – ΗΠΑ κατά του Ιράν – Απαντά με εκτόξευση πυραύλων προς το Τελ Αβίβ η Τεχεράνη

Χτύπημα Ισραήλ – ΗΠΑ κατά του Ιράν – Απαντά με εκτόξευση πυραύλων προς το Τελ Αβίβ η Τεχεράνη

28.02.20261 λεπτ.
ΕΚΤ: Αποσύρθηκαν 444.000 πλαστά χαρτονομίσματα το 2025

ΕΚΤ: Αποσύρθηκαν 444.000 πλαστά χαρτονομίσματα το 2025

27.02.20261 λεπτ.
Η Κομισιόν ανακοίνωσε την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ – Mercosur

Η Κομισιόν ανακοίνωσε την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ – Mercosur

27.02.20261 λεπτ.
Βιομηχανία: Μείωση 3,7% στις τιμές παραγωγού τον Ιανουάριο

Βιομηχανία: Μείωση 3,7% στις τιμές παραγωγού τον Ιανουάριο

27.02.20261 λεπτ.
Λιανικό εμπόριο: Αύξηση τζίρου 6,9% τον Δεκέμβριο

Λιανικό εμπόριο: Αύξηση τζίρου 6,9% τον Δεκέμβριο

27.02.20261 λεπτ.
Ανανέωση συμφωνίας χρηματοδότησης για τη λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ

Ανανέωση συμφωνίας χρηματοδότησης για τη λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ

27.02.20261 λεπτ.
Κινούμαι Ηλεκτρικά: Αύξηση προϋπολογισμού κατά 3 εκατ. ευρώ – Παράταση προσθεσμίας αιτήσεων

Κινούμαι Ηλεκτρικά: Αύξηση προϋπολογισμού κατά 3 εκατ. ευρώ – Παράταση προσθεσμίας αιτήσεων

27.02.20261 λεπτ.
Στην Paramount η Warner Bros. – Αποσύρεται η Netflix

Στην Paramount η Warner Bros. – Αποσύρεται η Netflix

27.02.20261 λεπτ.
Share