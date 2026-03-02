Ιρανός στρατηγός: Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους προς την Κύπρο ώστε να φύγουν οι Αμερικανοί

Ο στρατηγός των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, Σαρντάρ Τζαμπαρί, απειλεί με κλιμάκωση των πληγμάτων με πυραύλους κατά της Κύπρου, όπως μεταδίδουν κυπριακά ΜΜΕ.

«Οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών τους στην Κύπρο. Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους προς την Κύπρο με τέτοια ένταση, ώστε οι Αμερικανοί να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το νησί», φέρεται να δήλωσε ο Τζαμπαρί.

Την ίδια ώρα, κυπριακές πηγές δηλώνουν προς το πρακτορείο Reuters ότι τα drones που έπληξαν βρετανικές βάσεις στην Κύπρο προήλθαν από τη Χεζμπολά του Λιβάνου.