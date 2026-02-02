Συντάξεις Μαρτίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Με διαφοροποιήσεις θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των συντάξεων Μαρτίου 2026, καθώς εφαρμόζεται το ενιαίο πλαίσιο καταβολών που προβλέπει ο νόμος 4611/2019, ο οποίος καθορίζει σταθερούς κανόνες πληρωμής με διαχωρισμό ανάμεσα σε μισθωτούς και μη μισθωτούς.

Σύμφωνα με τον νόμο, οι συντάξεις καταβάλλονται σε συγκεκριμένες εργάσιμες ημέρες του προηγούμενου μήνα, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις οι ημερομηνίες μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργείου Εργασίας.

Μαζί κύριες και επικουρικές συντάξεις

Σε μόνιμη βάση, οι επικουρικές συντάξεις καταβάλλονται την ίδια ημερομηνία με τις κύριες. Το ίδιο ισχύει και για τις συντάξεις Μαρτίου 2026, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ.

Τι προβλέπει το ενιαίο πλαίσιο πληρωμών

  • Για τους μισθωτούς, οι κύριες συντάξεις καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.
  • Για τους μη μισθωτούς, η πληρωμή πραγματοποιείται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Καθαρά Δευτέρα και πληρωμές

Η Καθαρά Δευτέρα το 2026 πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου, ημέρα επίσημης αργίας, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα πληρωμών για τους μη μισθωτούς. Για τους μισθωτούς, η πληρωμή παραμένει στην προγραμματισμένη ημερομηνία.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής

Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (νόμος 4387/2016)

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις ΟΠΣ–ΕΦΚΑ Μαρτίου 2026 για μισθωτούς και μη μισθωτούς θα καταβληθούν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

Συντάξεις μη μισθωτών (ΟΑΕΕ – ΟΓΑ – ΕΤΑΑ)

  • ΟΑΕΕ: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
  • ΟΓΑ: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
  • ΕΤΑΑ (μη μισθωτών): Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

Συντάξεις μισθωτών

  • ΙΚΑ: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
  • ΝΑΤ: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
  • Δημόσιο: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

Πότε φαίνονται τα χρήματα στα ΑΤΜ

Τα ποσά των συντάξεων εμφανίζονται συνήθως στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας:

  • Οι μισθωτοί αναμένεται να δουν τα χρήματα το βράδυ της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου 2026.
  • Οι μη μισθωτοί, εφόσον δεν υπάρξει αλλαγή λόγω της Καθαράς Δευτέρας, αναμένεται να δουν τα ποσά από το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026.
Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

ΔΥΠΑ: Πρόγραμμα με 100% επιδότηση μισθού και εισφορών σε επιχειρήσεις για ανέργους ΕΕΕ

ΔΥΠΑ: Πρόγραμμα με 100% επιδότηση μισθού και εισφορών σε επιχειρήσεις για ανέργους ΕΕΕ

02.02.20261 λεπτ.
Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ
Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 2 έως 6 Φεβρουαρίου

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 2 έως 6 Φεβρουαρίου

31.01.20261 λεπτ.
Τα επιδόματα λόγω υπογεννητικότητας, αργεί η μείωση τεκμηρίων και το... χρωματιστό εργαλείο της ΡΑΕ
Τα επιδόματα λόγω υπογεννητικότητας, αργεί η μείωση τεκμηρίων και το… χρωματιστό εργαλείο της ΡΑΕ

Τα επιδόματα λόγω υπογεννητικότητας, αργεί η μείωση τεκμηρίων και το… χρωματιστό εργαλείο της ΡΑΕ

21.01.20241 λεπτ.
Στη Βουλή το μίνι ασφαλιστικό - Οι αλλαγές για εργαζόμενους, συνταξιούχους και επιδόματα
Στη Βουλή το μίνι ασφαλιστικό – Οι αλλαγές για εργαζόμενους, συνταξιούχους και επιδόματα

Στη Βουλή το μίνι ασφαλιστικό – Οι αλλαγές για εργαζόμενους, συνταξιούχους και επιδόματα

08.12.20231 λεπτ.
ΔΥΠΑ: Νωρίτερα από ποτέ θα πληρωθούν τα επιδόματα ενόψει Χριστουγέννων
ΔΥΠΑ: Νωρίτερα από ποτέ θα πληρωθούν τα επιδόματα ενόψει Χριστουγέννων

ΔΥΠΑ: Νωρίτερα από ποτέ θα πληρωθούν τα επιδόματα ενόψει Χριστουγέννων

30.11.20231 λεπτ.
Νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας: Τι αλλάζει για συνταξιούχους εργαζόμενους, επιδόματα, ταμεία
Νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας: Τι αλλάζει για συνταξιούχους εργαζόμενους, επιδόματα, ταμεία

Νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας: Τι αλλάζει για συνταξιούχους εργαζόμενους, επιδόματα, ταμεία

24.11.20231 λεπτ.
Προϋπολογισμός 2024: Ερχονται αυξήσεις σε μισθούς Δημοσίου, συντάξεις και οικογενειακά επιδόματα
Προϋπολογισμός 2024: Ερχονται αυξήσεις σε μισθούς Δημοσίου, συντάξεις και οικογενειακά επιδόματα

Προϋπολογισμός 2024: Ερχονται αυξήσεις σε μισθούς Δημοσίου, συντάξεις και οικογενειακά επιδόματα

06.08.20231 λεπτ.
Πότε καταβάλλονται τα αυξημένα προνοιακά επιδόματα από τον e-ΕΦΚΑ - Ποιοί θα πάρουν αναδρομικά
Πότε καταβάλλονται τα αυξημένα προνοιακά επιδόματα από τον e-ΕΦΚΑ – Ποιοί θα πάρουν αναδρομικά

Πότε καταβάλλονται τα αυξημένα προνοιακά επιδόματα από τον e-ΕΦΚΑ – Ποιοί θα πάρουν αναδρομικά

23.05.20231 λεπτ.
Τα 13 αναπηρικά επιδόματα που αυξάνονται από 1ης Μαΐου - Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία
Τα 13 αναπηρικά επιδόματα που αυξάνονται από 1ης Μαΐου – Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία

Τα 13 αναπηρικά επιδόματα που αυξάνονται από 1ης Μαΐου – Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία

10.04.20231 λεπτ.
Κυρ. Μητσοτάκης: Αυξάνονται κατά 8% τα αναπηρικά επιδομάτα
Κυρ. Μητσοτάκης: Αυξάνονται κατά 8% τα αναπηρικά επιδομάτα

Κυρ. Μητσοτάκης: Αυξάνονται κατά 8% τα αναπηρικά επιδομάτα

04.04.20231 λεπτ.
Καταβάλλονται σήμερα τα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ σε 709.262 δικαιούχους
Καταβάλλονται σήμερα τα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ σε 709.262 δικαιούχους

Καταβάλλονται σήμερα τα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ σε 709.262 δικαιούχους

28.02.20231 λεπτ.
Share