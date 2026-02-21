Ολες οι οφειλές και τα επιδόματα σε μία οθόνη – Τι αλλάζει για πολίτες και επιχειρήσεις

Μια νέα ψηφιακή εποχή στις συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με το Δημόσιο δρομολογείται μέσα στο 2026, με τη λειτουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Πληρωμών. Πρόκειται για ένα έργο που εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης, με συνολικό προϋπολογισμό 12,4 εκατ. ευρώ και ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Μάιο, ενώ η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας τοποθετείται – εκτός απροόπτου – στα μέσα του έτους, πιθανότατα το καλοκαίρι.

Η νέα πλατφόρμα φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε έναν ενιαίο ψηφιακό κόμβο όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις και παροχές που σχετίζονται με το Δημόσιο, βάζοντας τέλος στην πολυδιάσπαση πληροφοριών και εφαρμογών.

Τι αλλάζει για πολίτες και επιχειρήσεις

Μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Πληρωμών, κάθε πολίτης και επιχείρηση θα έχει πλήρη και συγκεντρωτική εικόνα:

  • Των οφειλών προς το Δημόσιο
  • Των επιδομάτων που λαμβάνει
  • Των επιδομάτων που δικαιούται αλλά δεν έχει ακόμη αιτηθεί
  • Του ιστορικού πληρωμών
  • Των ρυθμίσεων και διακανονισμών που έχει εντάξει

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα «ψηφιακό πορτοφόλι» υποχρεώσεων και παροχών, στο οποίο ο χρήστης θα μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη συνολική οικονομική του εικόνα απέναντι στο κράτος.

Πλήρης εικόνα για όλες τις οφειλές

Η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει οικονομικές εκκρεμότητες προς:

  • Δήμους
  • Ασφαλιστικούς φορείς
  • Κτηματολόγιο
  • Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
  • Λοιπούς φορείς του Δημοσίου

Έτσι, ο πολίτης δεν θα χρειάζεται να ανατρέχει σε διαφορετικές ιστοσελίδες ή εφαρμογές για να ενημερωθεί για το τι οφείλει και πού.

Παράδειγμα:

Φορολογούμενος με εκκρεμείς φορολογικές υποχρεώσεις θα μπορεί:

  • Να δει ακριβώς το ποσό που οφείλει
  • Να επιλέξει τρόπο πληρωμής
  • Να εξοφλήσει άμεσα
  • Να αποφύγει προσαυξήσεις και πρόστιμα λόγω καθυστέρησης
  • Ιστορικό πληρωμών και ρυθμίσεις

Η νέα πύλη θα παρέχει:

  • Αναλυτικό ιστορικό πληρωμών (τι πληρώθηκε και πότε)
  • Πληροφορίες για συμψηφισμούς
  • Στοιχεία για ενεργές ρυθμίσεις και διακανονισμούς
  • Δυνατότητα προγραμματισμού μελλοντικών πληρωμών (π.χ. δόσεων ρύθμισης)

Ιδιαίτερη σημασία έχει η δυνατότητα προγραμματισμένης πληρωμής δόσεων, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος απώλειας ρυθμίσεων λόγω αμέλειας.

Επιλογή τρόπου ειδοποίησης

Οι χρήστες θα μπορούν να επιλέγουν τον τρόπο με τον οποίο θα ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους:

  • SMS
  • E-mail
  • Ειδοποιήσεις μέσω mobile app

Και φυσικά, να τροποποιούν τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων ανά πάσα στιγμή.

Όχι μόνο υποχρεώσεις – και όλα τα επιδόματα σε μία οθόνη

Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών δεν θα αφορά μόνο χρέη αλλά και παροχές.

Κάθε πολίτης θα μπορεί να δει συγκεντρωτικά:

  • Οικογενειακά επιδόματα
  • Επιδόματα ανεργίας
  • Επιδόματα αναπηρίας
  • Επιδόματα στέγασης
  • Φοιτητικά επιδόματα
  • Λοιπές κοινωνικές παροχές

Παράλληλα, δικαιούχος επιδόματος ανεργίας δεν θα χρειάζεται να επισκέπτεται διαφορετικές υπηρεσίες για να ενημερωθεί για το ποσό και την ημερομηνία καταβολής, καθώς όλες οι πληροφορίες θα εμφανίζονται στην ίδια πλατφόρμα.

Τι σημαίνει στην πράξη

Η λειτουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Πληρωμών αναμένεται να:

  • Μειώσει τη γραφειοκρατία
  • Περιορίσει τα λάθη και τις καθυστερήσεις
  • Βελτιώσει τη διαφάνεια
  • Διευκολύνει τη συμμόρφωση φορολογουμένων και επιχειρήσεων
  • Ενισχύσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης

Εφόσον τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, από το καλοκαίρι οι συναλλαγές με το Δημόσιο θα περνούν σε ένα νέο, πιο οργανωμένο και φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον, με όλες τις οικονομικές πληροφορίες συγκεντρωμένες σε μία ενιαία ψηφιακή πύλη.

