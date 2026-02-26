Ευάγγελος Μυτιληναίος: Όχι άλλη καθυστέρηση στο ευρωπαϊκό Industrial Accelerator Act

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman της Metlen Energy & Metals και Πρόεδρος της European Metals, απηύθυνε επείγουσα έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την άμεση ενεργοποίηση της «Πράξης για την Επιτάχυνση της Βιομηχανίας» (Industrial Accelerator Act).

Ακολουθεί η ανακοίνωση της European Metals, σχετικά με το Industrial Accelerator Act, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος του συνδέσμου, Ευάγγελος Μυτιληναίος:

Η Πράξη για την Επιτάχυνση της Βιομηχανίας (Industrial Accelerator Act) δεν πρέπει να καθυστερήσει άλλο!

Η Ευρώπη δεν μπορεί να μιλά για στρατηγική αυτονομία επιτρέποντας ταυτόχρονα τη διάβρωση της βιομηχανικής της βάσης.

Τα μέταλλα και οι βιομηχανίες έντασης ενέργειας δεν είναι προαιρετικοί τομείς — αποτελούν το θεμέλιο των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης, των υποδομών, της μεταποίησης και της τεχνολογικής της υπεροχής. Εάν η παραγωγή εγκαταλείψει την Ευρώπη, μετά θα είμαστε εξαρτημένοι από άλλους για τα υλικά που τροφοδοτούν την οικονομία μας και διασφαλίζουν την κυριαρχία μας.

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία μετάλλων αποτελεί ζωτικό στοιχείο στα μελλοντικά μας σχέδια για απανθρακοποίηση, ψηφιοποίηση και προάσπιση των ελευθεριών μας. Το Industrial Accelerator Act πρέπει να αναγνωρίσει τη στρατηγική αξία των μετάλλων που παράγονται στην Ευρώπη.

Στηρίζουμε σθεναρά τον Επίτροπο Stéphane Séjourné στις προσπάθειές του να ενισχύσει τη βιομηχανική ικανότητα της Ευρώπης μέσω ενός ισχυρού Industrial Accelerator Act, το οποίο πρέπει να έχει τα μέταλλα στον πυρήνα του. Σε μια εποχή όπου οι μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις στηρίζουν επιθετικά τις εγχώριες βιομηχανίες τους, η Ευρώπη πρέπει να είναι εξίσου σαφής σχετικά με τις προτεραιότητές της και να δράσει γρήγορα και αποφασιστικά, όχι να αναλώνεται σε σκέψεις για εβδομάδες, μήνες ή χρόνια.

Το ενεργειακό κόστος παραμένει δομικά υψηλότερο από ό,τι σε ανταγωνιστικές περιοχές. Οι εμπορικές πιέσεις αυξάνονται. Το ρυθμιστικό κόστος και το κόστος του άνθρακα αποθαρρύνουν τις επενδύσεις. Σε αυτό το περιβάλλον, η καθυστέρηση της Πράξης Βιομηχανικής Επιτάχυνσης στέλνει το λάθος μήνυμα στη βιομηχανία και στις αγορές. Ο αποκλεισμός των μετάλλων από τους στρατηγικούς τομείς στέλνει ένα ακόμη χειρότερο μήνυμα στους επενδυτές σχετικά με τις προθέσεις της Ευρώπης σε αυτόν τον τομέα.

Η αρχή θα πρέπει να είναι απλή: η ευρωπαϊκή δημόσια χρηματοδότηση πρέπει, εντός λογικών ορίων, να δίνει προτεραιότητα στην ικανότητα παραγωγής μετάλλων που βρίσκεται στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι προστατευτισμός — είναι οικονομική ασφάλεια. Η στρατηγική αυτονομία ξεκινά από την παραγωγή. Εάν χάσουμε τα μέταλλά μας και άλλες θεμελιώδεις βιομηχανίες, χάνουμε τη δύναμη επιρροής, την ανθεκτικότητα και τον έλεγχο πάνω στο ίδιο μας το μέλλον.

Η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει: θα παράγουμε μέταλλα στην Ευρώπη ή θα εξαρτηθούμε από άλλους για τη μελλοντική οικονομική μας ασφάλεια; Η Πράξη Βιομηχανικής Επιτάχυνσης είναι μια δοκιμασία αυτής της επιλογής.

Ευάγγελος Μυτιληναίος

Εκτελεστικός Πρόεδρος της Metlen Energy & Metals

Πρόεδρος της European Metals

Επίσης, σε κείμενο του Euractiv που αναφέρεται στην παραπάνω ανακοίνωση, σημειώνονται τα ακόλουθα:

Η ευρωπαϊκή προτίμηση σημαίνει «ασφάλεια», όχι προστατευτισμός, δηλώνει ο επικεφαλής της European Metals

Το λόμπι των μη σιδηρούχων μετάλλων της Ευρώπης έσπευσε να στηρίξει τον επικεφαλής βιομηχανίας της ΕΕ, Stéphane Séjourné, και τους αμφιλεγόμενους κανόνες «made-in-Europe» που εκείνος επιθυμεί να κατοχυρώσει στην επερχόμενη Πράξη Βιομηχανικής Επιτάχυνσης (IAA).

Δύο ημέρες μετά τη νέα αναβολή της δημοσίευσης του νόμου από τις 26 Φεβρουαρίου για τις 4 Μαρτίου, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, επικεφαλής της European Metals, τοποθετήθηκε δημόσια δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση.

«Σε μια εποχή όπου οι μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις στηρίζουν επιθετικά τις εγχώριες βιομηχανίες τους, η Ευρώπη πρέπει να είναι εξίσου σαφής σχετικά με τις προτεραιότητές της και να δράσει γρήγορα και αποφασιστικά, όχι να αναλώνεται σε σκέψεις για εβδομάδες, μήνες ή χρόνια», έγραψε σε δήλωσή του.

Λανθασμένο μήνυμα

Η καθυστέρηση της Πράξης Βιομηχανικής Επιτάχυνσης στο πλαίσιο των υψηλών τιμών ενέργειας, των διεθνών εμπορικών διαφορών και του ρυθμιστικού κόστους καθώς και του κόστους άνθρακα που «αποθαρρύνουν τις επενδύσεις», σημαίνει την αποστολή «λανθασμένου μηνύματος στη βιομηχανία και στις αγορές», έγραψε.

Ο κ. Μυτιληναίος, ο οποίος επιθυμεί τα μέταλλα να κατονομαστούν ρητά στη λίστα των στρατηγικών τομέων της IAA, ανέφερε ότι το λόμπι «στηρίζει σθεναρά τον Επίτροπο Stéphane Séjourné στις προσπάθειές του να ενισχύσει τη βιομηχανική ικανότητα της Ευρώπης» και υποστήριξε ανοιχτά τις αμφιλεγόμενες ρυθμιστικές προτιμήσεις «made-in-Europe» του Γάλλου αξιωματούχου της ΕΕ.

«Η ευρωπαϊκή δημόσια χρηματοδότηση πρέπει, εντός λογικών ορίων, να δίνει προτεραιότητα στην ικανότητα παραγωγής μετάλλων που βρίσκεται στην Ευρώπη», έγραψε ο κ. Μυτιληναίος. «Αυτό δεν είναι προστατευτισμός — είναι οικονομική ασφάλεια. Η στρατηγική αυτονομία ξεκινά από την παραγωγή».

Πρόκληση

Η θέσπιση ισχυρών κριτηρίων τοπικής προτίμησης στις δημόσιες συμβάσεις και στα προγράμματα κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ αποτελεί ένα βήμα που ενέχει προκλήσεις. Χώρες-εμπορικοί εταίροι, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν επιθυμούν τα προϊόντα τους να βρεθούν σε μειονεκτική θέση.

Ο ίδιος ο Séjourné παραδέχθηκε την περασμένη εβδομάδα ότι οι κανόνες ευρωπαϊκής προτίμησης συνεπάγονται «μια αρκετά μεγάλη αλλαγή στο οικονομικό δόγμα της Ευρώπης» και ότι ο χρόνος που απαιτείται για τη συμφωνία επί αυτών δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη.

Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί μετάλλων είναι ξεκάθαρα στο πλευρό του σε αυτή τη μάχη.

Στην Eurofer, το ισχυρό λόμπι των ευρωπαϊκών χαλυβουργιών, δεν άρεσε το γεγονός ότι τα προϊόντα της εξαιρέθηκαν από τα κριτήρια «made-in-Europe» σε ένα προσχέδιο της IAA που διέρρευσε, και κάλεσε την Επιτροπή να εφαρμόσει περιοριστικές απαιτήσεις εγχώριου περιεχομένου στον χάλυβα, σε επιστολή που περιήλθε στην κατοχή του Euractiv την περασμένη εβδομάδα.