Restart στην αγορά δανείων το 2025: Ράλι στα στεγαστικά και ισχυρή ανάκαμψη της τραπεζικής πίστης

Η τραπεζική χρηματοδότηση στην Ελλάδα το 2025 παρουσιάζει εικόνα δυναμικής ανάκαμψης και σταθερής ενίσχυσης, με αιχμή τη στεγαστική πίστη, τη χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων και την καταναλωτική πίστη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Μετά από μια μακρά περίοδο περιορισμένης πιστωτικής επέκτασης, το τραπεζικό σύστημα δείχνει πλέον σαφή σημάδια επανεκκίνησης, στηρίζοντας την οικονομική δραστηριότητα και την ιδιωτική κατανάλωση.Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η εξέλιξη στη στεγαστική πίστη, η οποία κατέγραψε άλμα 46,3% στα νέα στεγαστικά δάνεια σε ετήσια βάση. Η αύξηση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου ανοδικού κύκλου, μετά από περίπου 15 χρόνια συνεχούς υποχώρησης της συγκεκριμένης αγοράς. Κατά τη διάρκεια του 2025, περίπου 45.000 νοικοκυριά απέκτησαν νέο στεγαστικό δάνειο, με τις συνολικές εκταμιεύσεις να ανέρχονται σε 2,649 δισ. ευρώ.

Καθοριστικό ρόλο στην ανάκαμψη αυτή διαδραμάτισε το πρόγραμμα «Σπίτι Μου ΙΙ», μέσω του οποίου εκταμιεύθηκαν 7.657 στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 831 εκατ. ευρώ, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην κατοικία, κυρίως για νέους και νέα ζευγάρια. Υπενθυμίζεται ότι το 2024 είχαν χορηγηθεί 26.832 στεγαστικά δάνεια, ύψους 1,810 δισ. ευρώ, γεγονός που αναδεικνύει τη σημαντική επιτάχυνση που καταγράφηκε μέσα σε έναν χρόνο.

Τραπεζικά στελέχη επισημαίνουν ότι η βελτίωση στη λειτουργία του συστήματος ραντεβού και στην εξυπηρέτηση των πολιτών έχει συμβάλει ουσιαστικά στην επιτάχυνση των διαδικασιών, ενώ παράλληλα έχει μειωθεί αισθητά ο χρόνος εκταμίευσης των στεγαστικών δανείων. Παρά τον αυξημένο φόρτο εργασίας και τις εκκρεμότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν, κυρίως σε ζητήματα τίτλων ιδιοκτησίας και τακτοποιήσεων ακινήτων, οι τράπεζες εμφανίζονται πιο αποτελεσματικές στη διαχείριση των αιτημάτων.

Θετική είναι και η εικόνα στη χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων, που αποτελούν βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Οι εκταμιεύσεις προς επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ και δάνεια έως 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν κατά 10,5% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 2,509 δισ. ευρώ το 2025. Το ποσό αυτό διατέθηκε σε 38.912 μικρές επιχειρήσεις, ενισχύοντας τη ρευστότητά τους και τη δυνατότητα επενδύσεων και ανάπτυξης.

Σε σύγκριση με το 2024, όταν οι εκταμιεύσεις είχαν ανέλθει σε 2,270 δισ. ευρώ μέσω 36.392 δανείων, καταγράφεται σαφής βελτίωση τόσο στον όγκο της χρηματοδότησης όσο και στον αριθμό των επιχειρήσεων που επωφελήθηκαν. Η τάση αυτή υποδηλώνει αυξανόμενη εμπιστοσύνη των τραπεζών προς τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αλλά και ενίσχυση της ζήτησης για κεφάλαια κίνησης και επενδυτικά δάνεια.

Παράλληλα, σε ανοδική τροχιά κινείται και η καταναλωτική πίστη, η οποία κατέγραψε διψήφια αύξηση 15,1% το 2025. Οι συνολικές εκταμιεύσεις ανήλθαν σε 1,584 δισ. ευρώ, με τη χορήγηση 432.474 νέων καταναλωτικών δανείων μέσα στο έτος. Το 2024 είχαν εκταμιευθεί 412.604 δάνεια, ύψους 1,376 δισ. ευρώ, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σταδιακή ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει και η στροφή των καταναλωτών στα ψηφιακά κανάλια, καθώς πλέον ο μεγαλύτερος όγκος των καταναλωτικών δανείων χορηγείται μέσω internet και mobile banking. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αλλαγή στη συμπεριφορά των πελατών, τη μεγαλύτερη εξοικείωση με τις ψηφιακές υπηρεσίες και τη μετάβαση των τραπεζών σε πιο ευέλικτα και αυτοματοποιημένα μοντέλα εξυπηρέτησης.

Συνολικά, τα στοιχεία για το 2025 αποτυπώνουν μια ουσιαστική επαναδραστηριοποίηση της τραπεζικής χρηματοδότησης, με τη στεγαστική πίστη να πρωταγωνιστεί, τις μικρές επιχειρήσεις να ενισχύονται σταθερά και την καταναλωτική πίστη να ανακάμπτει δυναμικά. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί θετικές προοπτικές για την οικονομική ανάπτυξη, ενισχύοντας τόσο την αγορά ακινήτων όσο και την επιχειρηματικότητα και την ιδιωτική κατανάλωση, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης εμπιστοσύνης προς το τραπεζικό σύστημα.

