Υπ. Εργασίας: Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου σε λειτουργία το νέο Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ”

Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 πραγματοποιείται η πλήρης μετάβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ”, το οποίο αντικαθιστά το “ΕΡΓΑΝΗ Ι”, διευκολύνοντας περαιτέρω τη λειτουργία των επιχειρήσεων, μέσω της δραστικής μείωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών και της ελάφρυνσης του διοικητικού βάρους τους.

“13 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ”, κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά, προχωρώντας σε μία ουσιαστική αναβάθμιση στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας που καταβάλλουμε για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση εργαζομένων και επιχειρήσεων. Μέσω του νέου συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ”, απλοποιούνται οι διαδικασίες, ενισχύεται περαιτέρω η προστασία των εργαζομένων, ενώ διευκολύνονται οι επιχειρήσεις, καθώς επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας. Παράλληλα, ενισχύεται η διαφάνεια, καθιστώντας την αγορά εργασίας πιο δίκαιη για όλους”, δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Το νέο Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ” ξεκίνησε να λειτουργεί δοκιμαστικά τον Απρίλιο του 2025, ενώ, τον Δεκέμβριο του 2025, ενσωματώθηκαν σε αυτό και οι προβλέψεις του νόμου “Δίκαιη Εργασία για Όλους”, δύο μόλις μήνες μετά την ψήφισή τους.

Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, το Πληροφοριακό Σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ” θα αντικαταστήσει πλήρως το “ΕΡΓΑΝΗ Ι”, το οποίο θα διακόψει πλήρως τη λειτουργία του.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το “ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ” είναι μία νέα ψηφιακή αρχιτεκτονική, με σύγχρονο περιβάλλον χρήσης στα πρότυπα του gov.gr, η οποία ενσωματώνει τόσο τις προβλέψεις του ν. 5053/2023 όσο και τις απλουστεύσεις και καταργήσεις εντύπων που εισάγει ο νέος νόμος 5239/2025 “Δίκαιη Εργασία για Όλους”, ο οποίος ψηφίστηκε τον περασμένο Οκτώβριο.

Το νέο Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ” παρακολουθεί όλες τις μορφές απασχόλησης για την πλήρη εποπτεία της αγοράς εργασίας, απλουστεύει διαδικασίες και καταργεί έντυπα (ένα αντί για τέσσερα έντυπα για πρόσληψη, ετήσιος πίνακας προσωπικού, στοιχεία που καταγράφονται πλέον ψηφιακά σε πεδία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, χωρίς τη χρονοβόρα υποχρέωση ανάρτησης).

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές εκδηλώσεις για το Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ” σε πόλεις της Επικράτειας.

Αναλυτικά, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, τα οφέλη που θα προσφέρει το Πληροφοριακό Σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ” στη λειτουργία των επιχειρήσεων είναι τα εξής:

Μείωση της γραφειοκρατίας

– Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής εντύπων (π.χ. Ε4 Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού, Ε9 για μερική απασχόληση κ.ά.).

– Νέες δυνατότητες τροποποίησης υποβληθεισών δηλώσεων.

Απλούστευση διαδικασιών

– Ενιαία διαδικασία παρακολούθησης όλων των τύπων εργασιακών σχέσεων και των μεταβολών τους (π.χ. δανειζόμενοι εργαζόμενοι).

– Καταγραφή των συνολικών ωρών εργασίας εβδομαδιαίως για όλες τις εργασιακές σχέσεις, για εργαζόμενους με παράλληλη απασχόληση.

– Διάθεση “Μηνιαίας Εργασιακής Κατάστασης” ανά σχέση εργασίας.

Νέα ψηφιακά εργαλεία

– Αναμορφωμένο περιβάλλον πλοήγησης στα πρότυπα του gov.gr.

– Νέο καθοδηγητικό περιβάλλον δηλώσεων ανάλογα με το είδος και τον τύπο της απασχόλησης.

– Δυνατότητα διαλειτουργικότητας με συστήματα διαχείρισης προσωπικού και μισθοδοσίας για το σύνολο των διαδικασιών.

Επιπλέον, το Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ” προσφέρει στους εργαζόμενους, μέσω του αναβαθμισμένου myErgani app από το κινητό τους και της πλατφόρμας myErgani.gov.gr, άμεση ενημέρωση και δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο όλων των στοιχείων της εργασιακής σχέσης τους και δυνατότητα αποδοχής ή απόρριψης των ουσιωδών όρων εργασίας.

Από την αναβάθμιση του Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ” επωφελείται όμως και η δημόσια διοίκηση, καθώς αναβαθμίζεται το σύστημα και μετατρέπεται από σύστημα γεγονότων σε μητρώο, βελτιώνεται η παρακολούθηση της αγοράς εργασίας, εισάγονται νέες υπηρεσίες και παρέχονται σημαντικά εργαλεία στην Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας.

