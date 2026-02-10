Παράταση στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» – Ανοικτή η πλατφόρμα έως 13 Φεβρουαρίου

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα και η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή έως και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η παράταση δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερες επιχειρήσεις να προετοιμάσουν και να υποβάλουν ολοκληρωμένες αιτήσεις για την ένταξη έργων ενεργειακής αναβάθμισης μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος: https://exoikonomoepixeiro.energy-invest.gov.gr/

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και στοχεύει στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κτιριακών εγκαταστάσεων και λειτουργικών συστημάτων επιχειρήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται τον Οδηγό του Προγράμματος, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεμβάσεων, τα οποία είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ και στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων. Για τυχόν ερωτήματα, παρέχεται υποστήριξη μέσω του Help Desk του προγράμματος, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν την παράταση προθεσμίας προκειμένου να υποβάλουν πλήρεις αιτήσεις και να λάβουν χρηματοδοτική στήριξη για παρεμβάσεις που ενισχύουν την ενεργειακή τους απόδοση και συμβάλλουν στην επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων.

