Νέο άλμα για τον χρυσό – Πάνω από τα 5.400 δολάρια

Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και η στροφή των επενδυτών στα πιο ασφαλή assets, όπως τα πολύτιμα μέταλλα, οδήγησε σε εκτίναξη του χρυσού στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύεται κατά 2,95% και ξεπέρασε τα 5.403 δολάρια την ουγγιά, συνεχίζοντας την άνοδο της περασμένης εβδομάδας που ξεπέρασε το 3%. Παράλληλα, και το ασήμι και το παλλάδιο σημειώνουν άνοδο με το πρώτο να κερδίζει 2,5% πάνω από τα 95 δολάρια και το δεύτερο στο +0,3% και τα 1.833,5 δολάρια.

Οι ευρύτερες γεωπολιτικές εντάσεις και η αναταραχή των διεθνών σχέσεων και του εμπορίου έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη άνοδο του χρυσού τον τελευταίο χρόνο, η οποία έχει επίσης στηριχθεί από τις αυξημένες αγορές των κεντρικών τραπεζών και τους φόβους των επενδυτών για πληθωρισμό και υποτίμηση του νομίσματος. Το κλίμα αποφυγής κινδύνου τη Δευτέρα προκάλεσε πτώση των παγκόσμιων μετοχών, ενώ και τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα υποχωρούν λόγω ανησυχιών για τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών του πετρελαίου και της αύξησης των κρατικών δαπανών.

«Ο χρυσός αναμένεται να επωφεληθεί από τη γεωπολιτική αστάθεια, τη μειωμένη διάθεση για ανάληψη κινδύνων και τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό εν μέσω της ραγδαίας αύξησης του κόστους της ενέργειας», έγραψαν οι αναλυτές της TD Securities σε σημείωμα την Κυριακή. Οι κερδοσκόποι, οι οποίοι έχουν αποσυρθεί από τις μακροπρόθεσμες συναλλαγές σε χρυσό τις τελευταίες εβδομάδες, «θα μπορούσαν να δουν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ως ευκαιρία να επιστρέψουν», ανέφερε η TD.

Ο χρυσός έχει σημειώσει άνοδο περίπου 25% μέχρι στιγμής φέτος, παρά την κατακόρυφη πτώση από το ρεκόρ των 5.595 δολαρίων ανά ουγγιά στα τέλη Ιανουαρίου.

Με φόντο τις απειλές για στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, ο χρυσός είχε κλείσει την Παρασκευή τον Φεβρουάριο με την έβδομη συνεχόμενη μηνιαία άνοδο — το μεγαλύτερο σερί από το 1973.

«Ο χρυσός παραμένει η πλέον προτιμώμενη αντιστάθμιση κινδύνου — ένας αξιόπιστος παράγοντας διαφοροποίησης που τείνει να επεκτείνει την απόδοσή του κατά τη διάρκεια της πετρελαϊκής κρίσης», δήλωσε ο Manish Kabra, επικεφαλής της στρατηγικής μετοχών των ΗΠΑ στη Societe Generale SA.