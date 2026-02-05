Συνάντηση με πολιτικό και οικονομικό βάθος στο Κολωνάκι

Στο γνωστό στέκι του Κολωνακίου Alfieri εθεάθησαν ο Γιάννης Μπρατάκος του ΕΒΕΑ και ο Δημήτρης Μελισσανίδης.

Όπως μου μετέφερε ωτακουστής το «μενού» είχε δύο… πιάτα: χρήμα και πολιτική. Ειδικά όταν ο ένας είναι ο κατεξοχήν θεσμικός συνομιλητής της αγοράς από τη θέση του ΕΒΕΑ και ο άλλος ένας παίκτης που ξέρει να διαβάζει όλα όσα συμβαίνουν στην πιάτσα, αντιλαμβάνεστε ότι η συζήτηση θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Οι παλιοί λένε πως τέτοια τραπέζια δεν είναι «συνάντηση» — είναι θερμόμετρο. Γιατί όταν η κουβέντα γυρίζει από το «πώς πάει η αγορά» στο «ποιος κρατάει το τιμόνι», σημαίνει ότι δεν μετράς μόνο τα νούμερα. Μετράς συσχετισμούς. Και στο τέλος της βραδιάς, αυτό που μένει δεν είναι τι φαγητό έφαγαν.

Είναι ποιοι κατάλαβαν ότι οι επόμενες κινήσεις θα είναι πολιτικές… με οικονομική υπογραφή.